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SpaceX получила разрешение на 25 запусков Starship в год
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) опубликовало итоговую экологическую оценку воздействия запусков Starship на окружающую среду.
Согласно докладу FAA, космическая компания Илона Маска получила одобрение на:
- Создание второй стартовой площадки на территории «Звездной базы» в Техасе;
- Возможность 25 запусков транспортной системы Starship в год;
- Пуски модернизированных версий Starship и Super Heavy;
- Приводнение Starship и Super Heavy в Американском заливе, Индийском и Тихом океанах;
- Возможность посадок Starship и Super Heavy на морские платформы.
Кроме того, теперь SpaceX не обязана приостанавливать запуски и проводить расследование, если в полете произошли неполадки.
Все эти меры дают компании возможность еще быстрее продвигаться в разработке системы Starship.
Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?
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Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?
Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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