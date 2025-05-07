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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
1 минута назад
Рейтинг: +1004
Посты: 2198

SpaceX получила разрешение на 25 запусков Starship в год

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) опубликовало итоговую экологическую оценку воздействия запусков Starship на окружающую среду.

Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# космос
# ракеты
Запуск Starship / © SpaceX 
Запуск Starship / © SpaceX 

Согласно докладу FAA, космическая компания Илона Маска получила одобрение на:

  • Создание второй стартовой площадки на территории «Звездной базы» в Техасе;
  • Возможность 25 запусков транспортной системы Starship в год;
  • Пуски модернизированных версий Starship и Super Heavy;
  • Приводнение Starship и Super Heavy в Американском заливе, Индийском и Тихом океанах;
  • Возможность посадок Starship и Super Heavy на морские платформы.

Кроме того, теперь SpaceX не обязана приостанавливать запуски и проводить расследование, если в полете произошли неполадки.

Все эти меры дают компании возможность еще быстрее продвигаться в разработке системы Starship. 

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asd
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Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Стэн Станиславский
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Имя Фамилия
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R E
8 часов назад
Классная статья!

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Иван Колупаев
8 часов назад
Александр, ну с чего же не было )) в бытовую сеть киловольты (400 кВ) запускать будете? А понижать-повышать напряжение постоянного тока без

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

Михаил Левенец
9 часов назад
Одно ясно точно: если бы проектировал автор статьи, то люк бы открывался налево.

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Сергей Иванов
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Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Артур
11 часов назад
После генерации ии *автор" не мог орфографию проверить?

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Стас Вихров
12 часов назад
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