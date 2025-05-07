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SpaceX получила разрешение на 25 запусков Starship в год

Запуск Starship / © SpaceX

Согласно докладу FAA, космическая компания Илона Маска получила одобрение на:

Создание второй стартовой площадки на территории «Звездной базы» в Техасе;

Возможность 25 запусков транспортной системы Starship в год;

Пуски модернизированных версий Starship и Super Heavy;

Приводнение Starship и Super Heavy в Американском заливе, Индийском и Тихом океанах;

Возможность посадок Starship и Super Heavy на морские платформы.

Кроме того, теперь SpaceX не обязана приостанавливать запуски и проводить расследование, если в полете произошли неполадки.

Все эти меры дают компании возможность еще быстрее продвигаться в разработке системы Starship.