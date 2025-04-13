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В США подсчитали, во сколько обойдется создание системы «Золотой купол»

Главнокомандующий Космическими силами США генерал Ченс Зальцман на 40-м ежегодном космическом симпозиуме Space Foundation заявил, что будущий противоракетный щит «Золотой купол», построят по частям и он не будет единым комплексом.

Художественное изображение перехватчика системы «Золотой купол» / © Lockheed Martin

Напомним, что инициатива «Золотой купол», учрежденная указом президента США, направлена ​​на создание всеобъемлющего щита, защищающего Соединенные Штаты от целого ряда ракетных угроз, включая баллистические, гиперзвуковые и усовершенствованные крылатые ракеты.

Основными компонентами системы будут космические датчики и перехватчики ракет, размещенные в космосе для раннего обнаружения и быстрого реагирования.

Пентагону поручено разработать «архитектуру» системы, по сути, спроектировать структуру сети, и то, как будут организованы ее компоненты и как они будут взаимодействовать друг с другом.

Сегодня разработка архитектуры находится на ранних этапах. Однако эксперты по оборонному бюджету предположили, что уже в течение следующего десятилетия «Золотой купол» может обойтись в десятки миллиардов долларов в зависимости от окончательного масштаба системы.

Ранее бывший высокопоставленный представитель Пентагона экс-адмирал Марк Монтгомери выразил мнение, что создать полноценную систему «Золотой купол» возможно в течение 7-10 лет, однако даже тогда ее возможности будут ограничены защитой лишь ключевых федеральных зданий и крупнейших городов.