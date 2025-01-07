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Крупнейшие строительные анонсы 2024 года: от «Лахта Центр — 2» до стадиона «Зеркальной линии»

Прошедший год был богат на значимые архитектурные анонсы в области строительства.

Рендер башни «Лахта Центр — 2» / © АО «Синергия»

Пожалуй, самой громкой новостью года стало сообщение о подготовке территории на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге для строительства сразу двух новых небоскребов: «Лахта Центр — 2» и «Лахта Центр — 3». Их проектная высота составит 703 и 555 метров соответственно.

Небоскреб «Лахта Центр — 2» станет вторым по высоте зданием в мире.

Проект футбольного стадиона, который построят в городе-небоскребе «Зеркальная Линия»/ © Neom

Саудовская Аравия осталась единственным претендентом на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года, и в августе она раскрыла список всех стадионов, которые намерена использовать, включая 11 еще не построенных.

Среди них — уникальный стадион, входящий в состав города-небоскреба «Зеркальная линия» (The Line). Его поле расположится на высоте более 350 метров над землей.

Двухкилометровый небоскреб от архитектурного бюро Foster + Partners. Хотя это и не было анонсом (пока не подтверждено архитектором или застройщиком), но стало одним из самых громких архитектурных событий 2024 года.

Британский журнал Architects’ Journal сообщил, что архитектурная студия Foster + Partners проектирует двухкилометровый небоскреб в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Когда строительство завершится, это будет самое высокое здание в мире, более чем в два раза превышающее 828-метровую башню «Бурдж-Халифа» в Дубае и вдвое выше башни «Джидда», которая строится в этом саудовском городе.

Рендер башни Сенны / © Lalalli Senna

Еще одно доказательство того, что строительство рекордных небоскребов не собирается замедляться, поступило из Бразилии. Там развернется строительство башни Senna Tower высотой 500 метров, которая станет самым высоким жилым небоскребом в мире.

Проект Legends Tower / © AO

В США недавно вспомнили, что они родина небоскребов, и анонсировали создание Legends Tower высотой 581 метр в Оклахоме-Сити. Если небоскреб построят, он станет самым высоким зданием в мире за пределами Азии.