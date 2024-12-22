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Глава «Роскосмоса» изучил биографию Илона Маска

Обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер обратил внимание на большое интервью, которое руководитель госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов недавно дал РБК. Бергера поразило уравновешенное выступление Борисова по сравнению с его предшественником Дмитрием Рогозиным, который заслужил репутацию человека, делающего неожиданные заявления, сбивавшие с толку американцев.

Юрий Борисов / © «Роскосмос»

В частности, Бергер отметил, что Россия будет участвовать в проекте Международной космической станции вплоть до его закрытия в 2030 году, и был удивлен тем, что Борисов лестно отозвался об основателе SpaceX, биографию которого глава «Роскосмоса» читал.

«Я недавно буквально прочитал очень серьезный фолиант, историю становления компании Илона Маска. У него же Falcon первый имел три первые неудачи. И он практически поставил все на четвертый пуск, слава Богу, он оказался у него удачным, и это открыло ему дорогу», — рассказал Борисов.