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Из Лондона в Нью-Йорк за час: Великобританию и США предложили соединить туннелем

Перелет между Лондоном и Нью-Йорком занимает примерно восемь часов, тогда как преодолеть этот же расстояние — около 5500 километров — на сверхбыстром поезде можно менее чем за час. Заманчивая идея, однако стоимость ее реализации чрезвычайно высока.

Концепт вакуумного поезда / © Virginhyperloop

Издание The Metro сообщило, что оценочная стоимость туннеля, который связал бы Великобританию с США, составляет 15,5 триллиона фунта стерлингов (чуть больше двух квадриллионов рублей). Проблема не только в деньгах.

Из-за сложности и масштаба проекта на его реализацию уйдут десятилетия. Схожий по конструкции туннель под Ла-Маншем, соединяющий Великобританию и Францию, строили шесть лет, хотя его протяженность меньше примерно в 100 раз.

Идея «Трансатлантического туннеля» существует уже много лет, и, как отмечают некоторые инженеры, разработки в области вакуумных труб сделали этот концепт более жизнеспособным. Создав вакуум внутри туннеля и применив герметичные транспортные средства, которые теоретически развивали бы скорость более 5500 километров в час, можно было бы сделать такое путешествие реальностью.