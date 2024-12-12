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Марсианский вертолет Ingenuity сможет прослужить еще 20 лет как метеостанция

Спустя 11 месяцев после того, как вертолет Ingenuity совершил последний полет в атмосфере Красной планеты, инженеры и ученые из Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA представили обновленную информацию о дроне на ежегодном собрании Американского геофизического союза (AGU).

Вертолет Ingenuity в объективе камеры Mastcam-Z марсохода Perseverance / © NASA / JPL-Caltech

Инженеры сообщили, что после жесткой посадки, случившейся после 72-го полета аппарата в середине января 2024 года, все датчики, аккумуляторы и системы авионики остались целы и прекрасно функционируют. Поэтому Ingenuity продолжит работать как своего рода метеостанция, записывая телеметрию, делая изображения каждый сол (солнечные сутки на Марсе) и сохраняя их в своей памяти.

По оценке инженеров, таким образом Ingenuity сможет проработать еще лет 20. Но в ближайшие годы у ученых не будет возможности получить эти данные, поскольку марсоход Perseverance, через который Ingenuity связывался с Землей для отправки данных, сейчас находится в трех километрах от дрона.

Специалисты Лаборатории реактивного движения рассказали, что потратили несколько месяцев, чтобы точно понять причину крушения Ingenuity. Они пришли к выводу, что бортовые навигационные датчики вертолета не смогли различить особенности текстуры поверхности Марса, чтобы точно определить ее положение, поэтому, когда аппарат садился, он ударился о поверхность планеты.

В любом случае программа Ingenuity оказалась невероятно успешной. Вертолет создавали для выполнения всего пяти полетов на Марсе, а в итоге он совершил 72.