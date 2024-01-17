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Федеральное управление гражданской авиации США нанимает сотрудников с психическими и физическими отклонениями

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) — уполномоченный орган правительства США в области гражданской авиации — набирает сотрудников, страдающих «тяжелыми интеллектуальными» нарушениями, психическими проблемами и другими психическими и физическими расстройствами ради обеспечения многообразия и инклюзивности.

Boeing 737 MAX,у которого 5 января 2024 года на взлете вырвало панель аварийной двери / © VY. Covers

К «целевой инвалидности», на которую обращают особое внимание при найме персонала, отнесли ограничения по слуху, зрению, а также отсутствие конечностей, частичный или полный паралич, эпилепсию, тяжелую умственную отсталость (олигофрения), психические отклонения и карликовость, говорится на сайте FAA.

Эта инициатива — часть плана под названием «Многообразие и инклюзивность». Согласно ему, «разнообразие — неотъемлемая часть миссии FAA по обеспечению безопасных и эффективных путешествий по нашей стране и за ее пределами».

На сайте агентства указано, что рекомендации по найму по принципу разнообразия в последний раз обновлялись 23 марта 2022 года.

Инициативу FAA о наборе сотрудников с психическими отклонениями стали особенно активно обсуждать после недавнего происшествия с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines. Борт был вынужден вернуться в аэропорт Портленда, после того как аварийный выход в задней части салона вырвало при наборе высоты после взлета.

Пользователи Сети и общественные деятели заявили, что акцент авиакомпаний на равенстве и инклюзивности сделал полеты менее безопасными.

Эту новость также прокомментировал Илон Маск. «Только что разговаривал с несколькими умными людьми, которые не могли поверить, что это происходит», — заявил он.