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Федеральное управление гражданской авиации США нанимает сотрудников с психическими и физическими отклонениями
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) — уполномоченный орган правительства США в области гражданской авиации — набирает сотрудников, страдающих «тяжелыми интеллектуальными» нарушениями, психическими проблемами и другими психическими и физическими расстройствами ради обеспечения многообразия и инклюзивности.
К «целевой инвалидности», на которую обращают особое внимание при найме персонала, отнесли ограничения по слуху, зрению, а также отсутствие конечностей, частичный или полный паралич, эпилепсию, тяжелую умственную отсталость (олигофрения), психические отклонения и карликовость, говорится на сайте FAA.
Эта инициатива — часть плана под названием «Многообразие и инклюзивность». Согласно ему, «разнообразие — неотъемлемая часть миссии FAA по обеспечению безопасных и эффективных путешествий по нашей стране и за ее пределами».
На сайте агентства указано, что рекомендации по найму по принципу разнообразия в последний раз обновлялись 23 марта 2022 года.
Инициативу FAA о наборе сотрудников с психическими отклонениями стали особенно активно обсуждать после недавнего происшествия с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines. Борт был вынужден вернуться в аэропорт Портленда, после того как аварийный выход в задней части салона вырвало при наборе высоты после взлета.
Пользователи Сети и общественные деятели заявили, что акцент авиакомпаний на равенстве и инклюзивности сделал полеты менее безопасными.
Эту новость также прокомментировал Илон Маск. «Только что разговаривал с несколькими умными людьми, которые не могли поверить, что это происходит», — заявил он.
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Полости глубиной до 47 метров обнаружили французские ученые в недрах кометы 67P/Чурюмова — Герасименко. Открытие, вероятно, поможет объяснить причину загадочных струй материала, исходящих от этого космического тела, которые астрономы наблюдали почти 10 лет назад.
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