Инфографика: самые высокие вершины Солнечной системы в сравнении с Эверестом

Нет ничего подобного ощущению, когда поднимаешься на вершину горы и, переведя дыхание, с восторгом смотришь на окружающий ландшафт. Для некоторых людей именно это чувство побуждает их покорять самые высокие горы на Земле, например Эверест.

Инфографика: самые высокие вершины Солнечной системы в сравнении с Эверестом / © Black Hole

Хотя восхождение на Эверест, безусловно, впечатляет, самая высокая гора на Земле на самом деле выглядит довольно скромной в сравнении с вершинами Солнечной системы.

Недавно участники сообщества Black Hole представили наглядную инфографику, которая показывает самые высокие горы Солнечной системы в сравнении с Эверестом. Самая высокая из них — Олимп, потухший вулкан на Марсе, расположенный в провинции Фарсида (в районе экватора планеты). Он считается рекордсменом как по абсолютной, так и по относительной высоте. Трудно представить, но этот гигантский стратовулкан возвышается на 26 километров от основания, что примерно в 2,5 раза превышает относительную высоту вулкана Мауна-Кеа — самой высокой горы на Земле, которая поднимается на 10,2 километра от своего основания. Диаметр Олимпа составляет около 540 километров.

На втором месте — гора в центре кратера Реи Сильвии на астероиде Веста. Сам кратер имеет диаметр от 475 до 500 километров и считается одним из самых глубоких в Солнечной системе: его глубина достигает 20–25 километров. В центральной части возвышается гора высотой примерно 22–23 километра и диаметром около 180 километров, что делает ее второй по относительной высоте вершиной Солнечной системы после марсианского Олимпа.

Третье место занимает так называемая «Стена Япета» — кольцевой горный хребет, опоясывающий по экватору спутник Сатурна Япет. Его высота достигает 13 километров, ширина — до 20 километров, а протяженность — около 1300 километров.

Стоит отметить, что это далеко не полный список: на Марсе есть множество потухших вулканов, которые намного выше Эвереста, однако они не попали в представленную инфографику.