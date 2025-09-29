Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Инфографика: самые высокие вершины Солнечной системы в сравнении с Эверестом
Нет ничего подобного ощущению, когда поднимаешься на вершину горы и, переведя дыхание, с восторгом смотришь на окружающий ландшафт. Для некоторых людей именно это чувство побуждает их покорять самые высокие горы на Земле, например Эверест.
Хотя восхождение на Эверест, безусловно, впечатляет, самая высокая гора на Земле на самом деле выглядит довольно скромной в сравнении с вершинами Солнечной системы.
Недавно участники сообщества Black Hole представили наглядную инфографику, которая показывает самые высокие горы Солнечной системы в сравнении с Эверестом. Самая высокая из них — Олимп, потухший вулкан на Марсе, расположенный в провинции Фарсида (в районе экватора планеты). Он считается рекордсменом как по абсолютной, так и по относительной высоте. Трудно представить, но этот гигантский стратовулкан возвышается на 26 километров от основания, что примерно в 2,5 раза превышает относительную высоту вулкана Мауна-Кеа — самой высокой горы на Земле, которая поднимается на 10,2 километра от своего основания. Диаметр Олимпа составляет около 540 километров.
На втором месте — гора в центре кратера Реи Сильвии на астероиде Веста. Сам кратер имеет диаметр от 475 до 500 километров и считается одним из самых глубоких в Солнечной системе: его глубина достигает 20–25 километров. В центральной части возвышается гора высотой примерно 22–23 километра и диаметром около 180 километров, что делает ее второй по относительной высоте вершиной Солнечной системы после марсианского Олимпа.
Третье место занимает так называемая «Стена Япета» — кольцевой горный хребет, опоясывающий по экватору спутник Сатурна Япет. Его высота достигает 13 километров, ширина — до 20 километров, а протяженность — около 1300 километров.
Стоит отметить, что это далеко не полный список: на Марсе есть множество потухших вулканов, которые намного выше Эвереста, однако они не попали в представленную инфографику.
