Вспышки гнева у детей дошкольного возраста связали с использованием планшетов

Исследование, проведенное в Канаде, показало, что использование детьми планшетов повышает их склонность к проявлению гнева и фрустрации.

Планшеты, смартфоны и телевизоры становятся доступнее для широкого круга пользователей, а у родителей появляется все больше соблазна использовать их для контроля поведения детей. Зачастую успокоить капризного и непоседливого ребенка оказывается проще с помощью современных гаджетов. Однако исследования показывают, что такой подход негативно влияет на психическое и эмоциональное развитие детей.

Новая статья, опубликованная в Journal of the American Medical Association Pediatrics, подтверждает эти опасения. Специалисты по образованию и детской психиатрии провели исследование, показавшее, что использование планшетов детьми в 3,5 года способствовало более выраженным вспышкам гнева и проявлению фрустрации в возрасте 4,5 года.

Исследователи проводили опросы среди родителей дошкольников в возрасте 3,5 года, а затем повторяли анкетирование дважды с интервалом в один год. В общей сложности в исследовании приняли участие родители 315 детей. Данные собирали в Канаде с 2020 по 2022 год — во время пандемии COVID-19.

Участники исследования отвечали на вопросы о том, сколько времени ребенок проводит за планшетным компьютером (смартфоны и другие устройства не рассматривались). Кроме этого, анкета включала вопросы о проявлении гнева и фрустрации в различных ситуациях, например, когда ребенку говорят, что он должен пойти спать. Степень выраженности реакции в таких ситуациях родители оценивали в баллах от нуля до семи.

Опрос показал, что дети в возрасте 3,5 года пользовались планшетами в среднем 6,5 часа в неделю (немного меньше часа в день). В возрасте 4,5 года среднее значение экранного времени увеличивалось до 6,7 часа в неделю, а в 5,5 года — до семи часов.

Дети, проводившие больше времени с планшетом в 3,5 года, проявляли гнев более выраженно в 4,5. Участники исследования, чье экранное время было на 1,2 часа в день выше среднего, выражали гнев на 22% сильнее. При этом в возрасте 5,5 года они оказались склонны тратить еще больше времени за гаджетами, в среднем на полчаса дольше.

Таким образом, исследование показало, что использование планшетов в раннем возрасте может повышать предрасположенность ребенка в проявлению гнева и фрустрации. Хотя гаджеты и помогают современным родителям лучше справляться с детьми, стоит помнить, что такое воздействие может оказывать влияние на развитие психики и эмоционального интеллекта ребенка. Как показал недавний эксперимент датских ученых, сокращение экранного времени помогает улучшить поведение и состояние психики детей.

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