Психологи рассказали о профдеформации программистов

В МПСУ выяснили: чем дольше человек трудится программистом, тем сильнее идет перекос в сторону одиночной работы и своего рода профессиональной деформации. Можно сказать, что отсутствие эмоций у машинных алгоритмов «притупляет» эмоциональный интеллект программистов.

Профессия программиста — крайне востребована из-за стремительного технического прогресса и внедрения в современную жизнь онлайн-сервисов, приложений, «умной» техники. Все из перечисленного требует написания программного обеспечения, его обновления и развития. Это приводит к тому, что растет численность специалистов, занятых в сфере программирования. В этой связи особый интерес для психологов представляет вопрос своеобразия мышления программистов.

Высокий уровень эмоционального интеллекта считается залогом успеха в жизни. Однако, большую часть рабочего времени программисты проводят в мире кода. Их практически единственные «собеседники» — методы, функции, объекты, модули. Поэтому уровень социального взаимодействия у представителей этой профессии, как правило, ниже, чем в большинстве других.

Исследуя группу программистов, социальные психологи МПСУ обнаружили у них «профессиональную деформацию». При том, что большинством психологов признается, что дефицит эмоционального мышления отрицательно сказывается на общем уровне осмысленности жизни человека, такого негативного эффекта у программистов обнаружено не было.

Исследование МПСУ среди группы 20 программистов в возрасте от 20 до 47 лет, проведенное Сушковой Екатериной под руководством кандидата психологических наук, доцента Большаковой Татьяны, показало интересную картину. Исследуемые представители профессии, обладая низким уровнем эмоционального интеллекта, вопреки предполагаемому негативному влиянию, продемонстрировали нормальный уровень осмысленности и удовлетворенности жизни.

У подавляющего большинства исследуемых программистов обнаружен низкий или даже крайне низкий показатель по шкалам «управление эмоциями», «эмпатия» и «управление эмоциями других людей». Такие показатели свидетельствуют о том, что у группы программистов есть затруднения с управлением как своими эмоциями, так и пониманием других людей, а также трудности с сопереживанием и распознаванием чужих чувств.

При тестировании на смысложизненные ориентиры, самые высокие в исследуемой группе показатели были выявлены по шкалам «процесс» и «локус контроля — жизнь». Однако, сравнивая их со средними значениями для мужчин, которые приводит Д. А. Леонтьев, по всем шкалам наблюдаются показатели ниже нормы, в том числе и по общему уровню осмысленности жизни.

Относительно высокие показатели по шкале «локус контроля — жизнь» показали, что программисты стремятся сами управлять своей жизнью, принимая определенные решения, ставя конкретные цели и реализовывая их. Также нормальный показатель по шкале «процесс» свидетельствует о том, что специалисты в сфере программирования удовлетворены образом жизни и считают еее вполне интересной и насыщенной.

Чем дольше человек находится в этой профессии, тем сильнее идет перекос в сторону одиночной работы и своего рода профессиональной деформации. Можно сказать, что отсутствие эмоций у машинных алгоритмов «притупляет» эмоциональный интеллект программистов. Коммуникации с людьми заменяет «общение» с компьютером на языке кодов, а машины, как известно, эмоций не проявляют, поэтому нет отрицательного влияния низкого эмоционального интеллекта на осмысленность и цели в жизни.

Реализация профессионального роста и развитие в ней не требуют от программиста культивирования в себе эмоциональной чувствительности. В итоге низкий эмоциональный интеллект у специалистов данной профессии действительно влияет на смысложизненные ориентации, но происходит это через перераспределение смыслов и смещение акцентов.

У программистов происходит искажение связей между смыслами в жизни и карьерными предпочтениями. Основными направлениями существования являются «цель», «результат», а также «локус контроля – жизнь». В карьере же доминируют «профессиональная компетентность», «автономия», «интеграция стилей жизни» и «стабильность места работы». Другими словами, основными смыслами жизни у представителей профессии можно назвать удовлетворение собственной деятельностью, а так же управление своими индивидуальными целями и средствами их достижения.

Получается следующая психологическая зарисовка программиста как специалиста, который самостоятельно управляет своими целями в жизни, ставя в приоритет развитие себя как профессионала, желая сохранить свой привычный уклад жизни вне зависимости от стандартных правил организации, где он работает, и не испытывая желания занимать должность, которая подразумевала бы управление людьми или другое с ними взаимодействие.

Главный итог исследования МПСУ – смысложизненные ориентации взаимосвязаны с карьерными предпочтениями программистов. При этом эмоциональный интеллект действительно оказывает влияние на смысложизненные ориентации, хотя в случае этой профессии оказываемое влияние расходится с тем эффектом, которое предлагается в психологической теории.

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МПСУ 9 статей Московский психолого-социальный университет (МПСУ) — негосударственное высшее учебное заведение. За почти тридцатилетнюю историю университетом подготовлено почти 60 тыс. специалистов. Направления подготовки связаны с психологией и социальными науками. Обучение студентов осуществляется в Институте психологии на факультетах социальной психологии и управления человеческими ресурсами, а также на факультетах психолого-педагогического и специального образования, юриспруденции и экономическом. В 2023 году по результатам исследования HeadHunter выпускники МПСУ вошли в число наиболее высокооплачиваемых специалистов среди аналогичных факультетов московских вузов.