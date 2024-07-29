О мероприятии

Технология виртуальной реальности открывает для художников и зрителей возможности общения на совершенно новом уровне, и каждый год этой технологией начинают интересоваться все больше и больше людей. Как именно использовали и осмысляли VR в разные периоды? Художница Надежда Бей обратится к истории развития VR и его потенциалу переосмыслять границы реальности.

На лекции будут разобраны примеры разных художественных форматов VR произведений и темы, которые часто поднимаются в искусстве через VR, а также перспективы развития этой технологии в искусстве.

Расписание Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация