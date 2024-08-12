О мероприятии

У Грузии богатая, насыщенная событиями история. И, конечно, не менее насыщенной была доисторическая жизнь! За миллионы лет территория будущей Грузии успела совершить удивительные перемещения в пространстве. Только за последние 500 миллионов лет она успела побывать в составе нескольких континентов, побывать на дне моря и вновь вырваться на сушу. Росли горы, сменялись животные, появлялись и почти бесследно исчезали в калейдоскопе эпох древние миры. Почти бесследно. Ведь палеонтологи и геологи, как детективы, по крупицам разобрали историю Грузии, восстановив удивительные картины былых времен. Как это произошло расскажет палеонтолог Ярослав Попов.