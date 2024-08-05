О мероприятии

Великая схизма 1378 года, или Великий западный раскол — папский кризис, начавшийся со смертью Григория XI. Его преемник, Урбан VI, не был принят французскими кардиналами, которые избрали другого папу — Климента VII. Это стало причиной кризиса, который на сорок лет разделил западное христианство на два конкурирующих политических течения.

Большой церковный раскол заставил европейские государства выбирать стороны. И каждый из двух пап старался сделать так, чтобы наибольшее число верующих признало именно его единственным законным понтификом.

Медиевист Мария Филимонова расскажет об истоках Великой схизмы и как она развивалась, постарается проследить с чего и как все началось и почему это событие так важно для европейской истории.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация