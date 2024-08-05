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Лекция
16+
Великая схизма 1378 года

Слушатели узнают об истоках Великой схизмы.

Библиотека им. Н. А. Некрасова
16 августа, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

О мероприятии

Великая схизма 1378 года, или Великий западный раскол — папский кризис, начавшийся со смертью Григория XI. Его преемник, Урбан VI, не был принят французскими кардиналами, которые избрали другого папу — Климента VII. Это стало причиной кризиса, который на сорок лет разделил западное христианство на два конкурирующих политических течения.

Большой церковный раскол заставил европейские государства выбирать стороны. И каждый из двух пап старался сделать так, чтобы наибольшее число верующих признало именно его единственным законным понтификом.

Медиевист Мария Филимонова расскажет об истоках Великой схизмы и как она развивалась, постарается проследить с чего и как все началось и почему это событие так важно для европейской истории.

Расписание
16
Пятница
Август 2024
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

21 минута назад
Александр Речкин
1
# история
# религия
# Средние века
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# внешность
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Белорусские инженеры создали для транспортно-инфраструктурного комплекса uST рельсовый беспилотник — юнибус U4-220, состоящий из нескольких секций и способный перевозить 48 пассажиров.

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Комментарии

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Pavel Morozov
42 минуты назад
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Кон Ров
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2 часа назад
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Alexander Nazarov
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7 часов назад
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andrey d
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pontiyleontiy
9 часов назад
Гарри, Я бы не был так уверен. Спецы - одно. Руководители - другое. НАСА, Роскосмос возглавляют политики (или их друзья). Политики не идиоты, конечно,

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Питон Удав
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