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Слушатели узнают об истоках Великой схизмы.
О мероприятии
Великая схизма 1378 года, или Великий западный раскол — папский кризис, начавшийся со смертью Григория XI. Его преемник, Урбан VI, не был принят французскими кардиналами, которые избрали другого папу — Климента VII. Это стало причиной кризиса, который на сорок лет разделил западное христианство на два конкурирующих политических течения.
Большой церковный раскол заставил европейские государства выбирать стороны. И каждый из двух пап старался сделать так, чтобы наибольшее число верующих признало именно его единственным законным понтификом.
Медиевист Мария Филимонова расскажет об истоках Великой схизмы и как она развивалась, постарается проследить с чего и как все началось и почему это событие так важно для европейской истории.
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14
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Белорусские инженеры создали для транспортно-инфраструктурного комплекса uST рельсовый беспилотник — юнибус U4-220, состоящий из нескольких секций и способный перевозить 48 пассажиров.
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