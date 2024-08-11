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Boeing наняла неквалифицированных рабочих для создания ракет
После публикации отчета генерального инспектора NASA стало понятно, почему разработка новой тяжелой ракеты Space Launch System Block 1B, предназначенной для лунных миссий «Артемида», отстает от графика на семь лет и значительно превышает бюджет.
В отчете NASA указывается, что проблемы Boeing в значительной степени вызваны контролем качества, поскольку у сотрудников компании, работающих на производстве ракет на сборочном заводе Мишу на юге Луизианы, недостаточно опыта в аэрокосмической сфере. Таким образом, подрядчик производит детали и компоненты, не соответствующие требованиям NASA и отраслевым стандартам.
Проблемы с квалифицированными кадрами также привели к значительным задержкам в программе и росту расходов. Согласно отчету, «неудовлетворительные» сварочные работы стали причиной того, что топливные баки не соответствовали спецификациям. Это напрямую привело к семимесячной задержке программы.
Специалисты NASA дали прогноз, согласно которому затраты на разработку Block 1B достигнут 5,7 миллиарда долларов — уже на 700 миллионов превышает оценку расходов, официально утвержденную NASA в декабре прошлого года.
В этом контексте неудивительно, что корабль Starliner компании Boeing столкнулся со множеством проблем во время полета и после стыковки с МКС.
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