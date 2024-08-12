Участники мероприятия узнают, что новенького успели открыть палеонтологи за восемь месяцев 2024 года.

О мероприятии

Незаметно прошло уже более половины 2024 года. Уже собраны тысячи новых окаменелостей, уже просканированы десятки динозавровых черепов и написаны сотни новых палеонтологических статей. А значит самое время поговорить о том, что же новенького успели открыть палеонтологи за восемь месяцев 2024 года!

Палеонтолог Ярослав Попов расскажет про новый вид тираннозавра, самого большого ихтиозавра, самую крупную змею, и недостаточно тяжелого кита, неправильного стегозавра, перевернутую пикайю, первый виноград, отпечаток древнейшей кожи наземного животного, новые данные по мамонтам от генетиков, множество новых видов динозавров и многое-многое другое.