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Саудовская Аравия показала, как создают искусственное озеро в сердце пустыни

Агентство развития территории Саудовской Аравии NEOM сообщило, что сейчас идут непрерывные работы по обустройству искусственного озера протяженностью 2,8 километра. Его создают к Зимним Азиатским играм — 2029 на курорте «Тройен».

Строительная площадка, на месте которой появится искусственное озеро / © NEOM

Озеро расположится в гористой местности, примерно в 50 километрах от побережья залива Акаба, на высоте от 1500 до 2600 метров.

Помимо искусственного водоема, гладь которого на время Игр превратят в огромный каток, рядом построят роскошный отель, жилой район, рестораны и зал для конференций и прочих мероприятий.

Рендер большого искусственного озера / © NEOM

Строительная площадка, на месте которой появится искусственное озеро / © NEOM

Рендер большого искусственного озера и прибрежного отеля / © NEOM