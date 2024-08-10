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Саудовская Аравия показала, как создают искусственное озеро в сердце пустыни
Агентство развития территории Саудовской Аравии NEOM сообщило, что сейчас идут непрерывные работы по обустройству искусственного озера протяженностью 2,8 километра. Его создают к Зимним Азиатским играм — 2029 на курорте «Тройен».
Озеро расположится в гористой местности, примерно в 50 километрах от побережья залива Акаба, на высоте от 1500 до 2600 метров.
Помимо искусственного водоема, гладь которого на время Игр превратят в огромный каток, рядом построят роскошный отель, жилой район, рестораны и зал для конференций и прочих мероприятий.
Свежая научная работа показала, что шансы на стабильный переход планеты в новое состояние постоянно растут. Когда этот переход состоится, Земля не вернется в состояние равновесия не менее 10 тысяч лет. В связи с этим исследователи рекомендовали резко вернуть климат в прошлое.
В мире химии каждый элемент — это не просто строительный блок материи, но и обладатель уникальных свойств. Ученые Пермского Политеха рассказали, сколько «ячеек» появилось в периодической таблице после Менделеева, почему за грамм калифорния нужно отдать 27 миллионов долларов, сколько радиоактивного вещества содержит тело человека и чем это опасно, как серебро позволяет управлять погодой, что за вещество образовалось первым после Большого взрыва и есть ли форма углерода тверже алмаза.
В МПСУ выяснили: чем дольше человек трудится программистом, тем сильнее идет перекос в сторону одиночной работы и своего рода профессиональной деформации. Можно сказать, что отсутствие эмоций у машинных алгоритмов «притупляет» эмоциональный интеллект программистов.
Ученые выяснили, что голый землекоп — подземный грызун, живущий до 40 лет, — утратил ряд функциональных генов CD1. Гены семейства CD1 у млекопитающих отвечают за синтез белков, участвующих в защите организма от инфекционных заболеваний. Полученные данные указывают на то, что иммунная система голого землекопа значительно перестроилась и использует другие — CD1-независимые —молекулярные механизмы.
В психологии глубоко укоренилось предположение о том, что люди не любят прилагать умственные усилия и предпочтут скорее физическую боль. Хотя руководители и педагоги могут не согласиться с этой гипотезой, авторы нового метаанализа нашли ей подтверждение.
«Роскосмос» назвал создание российского аналога Falcon 9 «тактической перспективой космической отрасли на 30 лет»
Новое интервью первого заместителя генерального директора «Роскосмоса» содержит ряд достаточно необычных тезисов. Среди них — оценка реализации ракеты «Амур-СПГ» как перспективы всей отечественной космической отрасли до 2054 года. По своим параметрам эта ракета близка к Falcon 9, которую сама компания SpaceX уже считает устаревающей.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
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