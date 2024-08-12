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Олег Гончар
Олег Гончар
15 минут назад
Рейтинг: +609
Посты: 1584

Спутники Starlink больше не помешают радиоастрономам

Компания Илона Маска сообщила, что разработала новые методы, которые позволяют спутникам Starlink избегать передачи сигналов в зоне прямой видимости радиотелескопов, не создавать помехи и не мешать астрономам исследовать космос.

Сообщество
# SpaceX
# Starlink
# астрономия
# космос
Спутники Starlink больше не будет мешать радиоастрономам / © SpaceX
Спутники Starlink больше не будет мешать радиоастрономам / © SpaceX

Это стало возможным благодаря специальному программному обеспечению обмена данными в реальном времени между обсерваториями и спутниками Starlink. Оно предоставляет сети Starlink график наблюдений телескопов, включая направление наблюдений и частотный диапазон. При этом новый метод гарантирует бесперебойность обслуживания абонентов Starlink, находящихся вблизи телескопа.

Спутниковая сеть компании Илона Маска уже работает по такой схеме с 27 радиотелескопами Сверхбольшой антенной решетки в американском штате Нью-Мексико и обсерваторией Грин-Бэнк в Западной Вирджинии.

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Комментарии

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1 Комментарий
Alexander Nazarov
Alexander Nazarov
12 минут назад
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А изначально нельзя так было сделать? 🙂
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