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Спутники Starlink больше не помешают радиоастрономам

Компания Илона Маска сообщила, что разработала новые методы, которые позволяют спутникам Starlink избегать передачи сигналов в зоне прямой видимости радиотелескопов, не создавать помехи и не мешать астрономам исследовать космос.

Спутники Starlink больше не будет мешать радиоастрономам / © SpaceX

Это стало возможным благодаря специальному программному обеспечению обмена данными в реальном времени между обсерваториями и спутниками Starlink. Оно предоставляет сети Starlink график наблюдений телескопов, включая направление наблюдений и частотный диапазон. При этом новый метод гарантирует бесперебойность обслуживания абонентов Starlink, находящихся вблизи телескопа.

Спутниковая сеть компании Илона Маска уже работает по такой схеме с 27 радиотелескопами Сверхбольшой антенной решетки в американском штате Нью-Мексико и обсерваторией Грин-Бэнк в Западной Вирджинии.