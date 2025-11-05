Ученые проследили, как формируется самоцензура

Если человек не согласен с политикой государства, в котором живет, то он оказывается перед выбором: выражать мнение открыто или не говорить о своих убеждениях. Международная команда ученых с помощью математического моделирования выяснила, какие факторы и в какой степени влияют на решение прибегнуть к самоцензуре.

Политическим взглядам посвящено множество исследований в разных научных областях. Например, психологи описали, как на разногласия относительно действий властей влияет устранение недопониманий. В то же время нейробиологи выяснили, что связь идеологии со структурой мозга сложнее, чем было принято считать.

Команда специалистов из Университета штата Аризона и Мичиганского университета (США) изучила воздействие различных факторов на то, выбирает человек стратегию самоцензуры или открыто выражает несогласие с государственной политикой. Препринт исследования появился на arxiv.org.

Модель, которую составили авторы работы, включала в себя шесть компонентов.

1. Обобщенный авторитет: правительство, корпорации, социальные сети и так далее.

2. Желание выразить несогласие с авторитетом, уровень которого варьируется от нулевого до максимального.

3. Надзор со стороны авторитета: предполагалось, что чем сильнее в действиях человека выражается его несогласие с властью, тем с большей вероятностью он будет наказан за эти действия.

4. Функция наказания конкретного человека, которая может принимать одинаковые значения в разных ситуациях (например, отключение интернета, то есть блокировка доступа к любому контенту), а может меняться в зависимости от типа поступка, указывающего на инакомыслие (удаление контента, блокировка аккаунта и другие санкции, зависящие от вида и частоты нарушений). На поведение этой функции влияют такие качества, как терпимость государства и серьезность человека.

5. Непреклонность власти, отражающая относительную важность выраженного несогласия по сравнению с затратами на наказание.

6. Смелость человека — константа, которая указывает на силу его предпочтения действовать в соответствии со своими убеждениями по отношению к необходимости избегать наказания.

Анализ построенной модели показал, что если наказание единообразно, то самоцензура возникает при среднем уровне желания выразить несогласие, в то время как высокий уровень приводит к неповиновению. При пропорциональном наказании ситуация обратная: «умеренные» граждане действуют так, как им хочется и кажется правильным, а «радикальные» ограничивают себя с помощью самоцензуры.

Самым мощным рычагом, побуждающим граждан выражать несогласие с государственной политикой, оказалась их смелость. При единообразном наказании высокая степень смелости необходима для выражения несогласия любому человеку, а при пропорциональном наказании и тщательном надзоре со стороны властей выбор между самоцензурой и неповиновением определяется отношением смелости граждан к непреклонности государства.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Полина Меньшова 391 статей Журналист, преподаватель НИУ ВШЭ, главный редактор медиа о русском языке «Изборник». Специализируется на популяризации лингвистики, психологии, нейробиологии и медицины.