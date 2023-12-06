Приветствие незнакомцев повысило уровень счастья

Многие предпочитают не контактировать с незнакомыми людьми без острой необходимости. Однако даже просто приветствие может повысить уровень удовлетворенности жизнью. К такому выводу пришли турецкие и британские ученые после совместного исследования.

Недавно ВОЗ назвала одиночество глобальной проблемой общественного здравоохранения. По словам психологов, одиночество связано с растущей степенью изоляции, наблюдаемой в большинстве современных западных обществ: люди склонны держаться особняком и общаться только с теми, кого они уже знают.

О корреляции между социальными связями и благополучием говорилось в десятках исследований. Однако большая часть этих работ посвящена взаимодействию с близкими людьми. А «слабые социальные связи», то есть взаимодействие с малознакомыми или незнакомцами, почти не изучали.

Однако такие работы все же есть. Например, в 2021 году ученые выяснили, что инициаторы сиюминутных взаимодействий испытывают большее субъективное благополучие. Так, пассажиры, курсирующие между центром города и университетским кампусом, сообщали о большем субъективном благополучии, когда вступали в сиюминутное взаимодействие с водителями такси. В этом исследовании не изучали субъективное благополучие, вызванное разными типами взаимодействий по отдельности. По словам исследователей, это важный пробел.

В новой работе ученые из Университета Сабанчи (Турция) и Университета Сассекса (Великобритания) решили его восполнить. Психологи применили подход инструментальных переменных — популярный метод в статистике, эконометрике и эпидемиологии. С его помощью они оценили причинно-следственные связи различных типов минимальных взаимодействий (приветствия, благодарности и разговора) с удовлетворенностью жизнью.

Авторы исследования разослали анкеты жителям Турции, в которых спрашивали о недавних мгновенных взаимодействиях или разговорах с незнакомцами. Психологи также попросили каждого респондента оценить уровень счастья. Затем это повторили уже с британцами. В первом случае исследователи получили 3266 ответов, а во втором — 60 141. Результаты опубликованы в журнале Social Psychology and Personality.

Оказалось, люди, которые сообщали даже о кратковременном взаимодействии с незнакомцами или разговорах с ними, отмечали более высокий уровень удовлетворенности жизнью или счастья по сравнению с теми, кто держался особняком и избегал разговоров.

Психологи предположили, что регулярное общение с незнакомцами приводит к ощущению принадлежности к сообществу, нужности и важности. В свою очередь, это может ослабить чувство одиночества.

Ранее американские ученые установили, что живущие в одиночестве взрослые люди подвержены более высокому риску умереть от рака по сравнению с теми, кто живет вместе с другими людьми. По мнению специалистов, те, кто живет в домохозяйствах из малого числа людей, могут испытывать дефицит окситоцина и других соединений, которые в больших количествах вырабатываются у детных и многодетных.

В другом исследовании ученые обнаружили признаки ускоренного старения у людей с инсультом в анамнезе, заболеваниями печени и легких, у курильщиков, а кроме того, у людей, находящихся в уязвимом психическом состоянии. Оказалось даже, что чувство одиночества и несчастливости, тревожность и плохой сон увеличивают биологический возраст человека больше, чем постоянное курение.

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