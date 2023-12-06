Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Приветствие незнакомцев повысило уровень счастья
Многие предпочитают не контактировать с незнакомыми людьми без острой необходимости. Однако даже просто приветствие может повысить уровень удовлетворенности жизнью. К такому выводу пришли турецкие и британские ученые после совместного исследования.
Недавно ВОЗ назвала одиночество глобальной проблемой общественного здравоохранения. По словам психологов, одиночество связано с растущей степенью изоляции, наблюдаемой в большинстве современных западных обществ: люди склонны держаться особняком и общаться только с теми, кого они уже знают.
О корреляции между социальными связями и благополучием говорилось в десятках исследований. Однако большая часть этих работ посвящена взаимодействию с близкими людьми. А «слабые социальные связи», то есть взаимодействие с малознакомыми или незнакомцами, почти не изучали.
Однако такие работы все же есть. Например, в 2021 году ученые выяснили, что инициаторы сиюминутных взаимодействий испытывают большее субъективное благополучие. Так, пассажиры, курсирующие между центром города и университетским кампусом, сообщали о большем субъективном благополучии, когда вступали в сиюминутное взаимодействие с водителями такси. В этом исследовании не изучали субъективное благополучие, вызванное разными типами взаимодействий по отдельности. По словам исследователей, это важный пробел.
В новой работе ученые из Университета Сабанчи (Турция) и Университета Сассекса (Великобритания) решили его восполнить. Психологи применили подход инструментальных переменных — популярный метод в статистике, эконометрике и эпидемиологии. С его помощью они оценили причинно-следственные связи различных типов минимальных взаимодействий (приветствия, благодарности и разговора) с удовлетворенностью жизнью.
Авторы исследования разослали анкеты жителям Турции, в которых спрашивали о недавних мгновенных взаимодействиях или разговорах с незнакомцами. Психологи также попросили каждого респондента оценить уровень счастья. Затем это повторили уже с британцами. В первом случае исследователи получили 3266 ответов, а во втором — 60 141. Результаты опубликованы в журнале Social Psychology and Personality.
Оказалось, люди, которые сообщали даже о кратковременном взаимодействии с незнакомцами или разговорах с ними, отмечали более высокий уровень удовлетворенности жизнью или счастья по сравнению с теми, кто держался особняком и избегал разговоров.
Психологи предположили, что регулярное общение с незнакомцами приводит к ощущению принадлежности к сообществу, нужности и важности. В свою очередь, это может ослабить чувство одиночества.
Ранее американские ученые установили, что живущие в одиночестве взрослые люди подвержены более высокому риску умереть от рака по сравнению с теми, кто живет вместе с другими людьми. По мнению специалистов, те, кто живет в домохозяйствах из малого числа людей, могут испытывать дефицит окситоцина и других соединений, которые в больших количествах вырабатываются у детных и многодетных.
В другом исследовании ученые обнаружили признаки ускоренного старения у людей с инсультом в анамнезе, заболеваниями печени и легких, у курильщиков, а кроме того, у людей, находящихся в уязвимом психическом состоянии. Оказалось даже, что чувство одиночества и несчастливости, тревожность и плохой сон увеличивают биологический возраст человека больше, чем постоянное курение.
Впервые вблизи сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути обнаружили звезду из другой галактики. По данным наблюдений за восемь лет ученые смогли определить состав, скорость и другие параметры этого объекта.
Попытки объединения квантовой теории и гравитации на протяжении многих десятилетий не удавались. Новый вариант такого объединения выглядит несколько лучше предшествующих, но делает предсказания, с которым не так-то просто смириться: он лишает определенности массу любого объекта во Вселенной.
Согласно расчетам по новым данным наблюдений, несостыковку в оценках постоянной Хаббла можно объяснить влиянием войда КВС — огромной пустоты, в которой находится Млечный Путь.
Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.
Марс — точка притяжения ученых умов, объект мечтаний писателей, кинематографистов и обычных людей. Математик первой категории кафедры математического моделирования систем и процессов, преподаватель Политехнической школы ПНИПУ Евгений Бурмистров рассказал, чем опасны межпланетные путешествия, какую выгоду человечество извлечет из колонизации Красной планеты, возможно ли воссоздать атмосферу на Марсе и как вернуться обратно на Землю.
С возрастом здоровье человека, как известно, ухудшается, что в конце концов может привести к смерти. Международная команда ученых пришла к выводу, что нечто похожее может происходить с обществом, даже с целыми обществами. Исследователи определили наиболее «опасный» возраст государства, когда оно рискует исчезнуть с карты мира.
Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.
Известно всего несколько примеров злокачественных опухолей, которые ведут себя подобно инфекции — передаются другим организмам. Среди них — трансмиссивный рак двустворчатых моллюсков BTN. Авторы новой статьи описали географические и экологические аспекты распространения BTN среди мидий в Баренцевом море, оценили число больных моллюсков и узнали, как расселение «заразного рака» связано с Северным морским путем.
Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Целительные алгоритмы: как искусственный интеллект совершил революцию в биомедицине
Как возникают миражи?
Самые дорогие картины в мире
Глобальное потепление убивает — если смотреть на него, прикрыв один глаз
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии