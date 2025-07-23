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Аналитики оценили риски для отрасли, если SpaceX не запустит Starship в эксплуатацию

Транспортная система Starship / © SpaceX

Журналисты издания New York Magazine опросили аналитиков и экспертов, чтобы получить ответ на вопрос: что будет с космической отраслью, если SpaceX никогда не запустит Starship в эксплуатацию?

В первую очередь это поставит NASA в затруднительное положение в плане реализации лунной программы «Артемида» по доставке людей на поверхность естественного спутника Земли. Во-вторых, Илону Маску придется пересмотреть свои обещания по колонизации Марса, снижению стоимости вывода килограмма полезной нагрузки на орбиту в тысячу раз и быстрому развертыванию созвездия спутников Starlink из 42 000 аппаратов.

Кроме того, только большой отсек для полезной нагрузки Starship позволит потенциальным заказчикам запускать самые разные миссии, которые иначе будут невозможны. В первую очередь пострадает компания Vast, которая строит космические станции для туризма и научных исследований. Без Starship отправка в космос станции Haven-2, запуск которой планируется в 2028 году, станет невозможной, а сама Vast, скорее всего, обанкротится.

Поэтому неудивительно, что в ближайшие недели все взгляды будут прикованы к SpaceX. Илон Маск пообещал, что следующий испытательный запуск Starship — десятый по счету — состоится в начале августа.