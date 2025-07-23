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Аналитики оценили риски для отрасли, если SpaceX не запустит Starship в эксплуатацию
Ряд последних неудачных испытаний транспортной системы Starship заставил экспертов задаваться сложными вопросами о ее реальной жизнеспособности.
Журналисты издания New York Magazine опросили аналитиков и экспертов, чтобы получить ответ на вопрос: что будет с космической отраслью, если SpaceX никогда не запустит Starship в эксплуатацию?
В первую очередь это поставит NASA в затруднительное положение в плане реализации лунной программы «Артемида» по доставке людей на поверхность естественного спутника Земли. Во-вторых, Илону Маску придется пересмотреть свои обещания по колонизации Марса, снижению стоимости вывода килограмма полезной нагрузки на орбиту в тысячу раз и быстрому развертыванию созвездия спутников Starlink из 42 000 аппаратов.
Кроме того, только большой отсек для полезной нагрузки Starship позволит потенциальным заказчикам запускать самые разные миссии, которые иначе будут невозможны. В первую очередь пострадает компания Vast, которая строит космические станции для туризма и научных исследований. Без Starship отправка в космос станции Haven-2, запуск которой планируется в 2028 году, станет невозможной, а сама Vast, скорее всего, обанкротится.
Поэтому неудивительно, что в ближайшие недели все взгляды будут прикованы к SpaceX. Илон Маск пообещал, что следующий испытательный запуск Starship — десятый по счету — состоится в начале августа.
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Считается, что небольшие компактные галактики с красным оттенком, которые открыли в 2024 году, существовали в ранней Вселенной, между 0,6 и 1,6 миллиарда лет после Большого взрыва. Теперь такие же объекты открыли совсем рядом с нашей планетой. Это может полностью изменить понимание того, как рождаются такого рода тела.
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Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
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Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
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