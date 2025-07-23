Комбинация двух препаратов против рака обратила вспять симптомы деменции у мышей

Сегодня лечение деменции из-за болезни Альцгеймера остается одной из сложнейших задач в медицине. Несколько существующих препаратов могут лишь временно облегчить симптомы на ранних стадиях заболевания, но не останавливают его. Ученые из Великобритании неожиданно обнаружили, что два препарата для лечения рака могут не просто замедлить течение болезни, но и частично восстанавливают утраченные функции мозга у лабораторных животных.

Сотрудники Кембриджского университета (Великобритания) и Института исследований деменции (Великобритания) изучили 1300 препаратов, которые подавляют экспрессию генов — процесс преобразования информации от участка ДНК в РНК или белки. Сопоставив эти данные с электронными записями Калифорнийского университета об историях болезни 1,4 миллиона пациентов 65 лет и старше, ученые подсчитали, что два из них — летрозол и иринотекан — снижают риск болезни Альцгеймера на 53,4 и 80,5 процента соответственно по сравнению с контрольной группой пациентов.

Однако этих данных было недостаточно. В выборке было значительно больше женщин из-за того, что летрозол назначался женщинам при раке груди, а иринотекан, как правило, — мужчинам, страдающим колоректальным раком или раком поджелудочной железы. Чтобы экспериментально проверить эффективность терапии летрозолом и иринотеканом, ученые провели эксперименты на так называемой мышиной модели болезни Альцгеймера.

Четырехмесячных мышей распределили на четыре группы: первая группа получала плацебо, вторая — инъекции летрозола, третья — иринотекан, четвертая — оба препарата. Исследования продлились три месяца, после чего животные прошли поведенческие тесты. Кроме того, был проведен гистологический анализ мозга для оценки влияния препаратов на структурные изменения нервной ткани.

Все экспериментальные группы (получавшие летрозол, иринотекан или оба препарата) показали значительное сокращение количества амилоидных бляшек в мозге по сравнению с контрольной группой. Но наибольший эффект был достигнут у мышей, получавших комбинацию препаратов: число амилоидных бляшек снизилось на 30 процентов в группе летрозола, на 40 процентов — в группе иринотекана, на 60 процентов — в группе комбинированной терапии. Количество тау-белков также снизилось, но статистически значимые показатели были получены только в группе лечения обоими препаратами сразу.

Тесты на когнитивные способности (грызуны должны были пройти лабиринт и запомнить путь) также оказались лучше в группе комбинированной терапии, что указывает на восстановление утраченных функций. Несмотря на обнадеживающие результаты, авторы подчеркнули необходимость дальнейших клинических испытаний. Воздействие препаратов анализировали лишь на мышиных моделях болезни Альцгеймера, которая не может в полной мере воспроизвести изменения, связанные с заболеванием у людей.

Свои выводы ученые представили в журнале Cell.

Интересно, что это не первое наблюдение, которое свидетельствует о связи противораковой терапии и болезни Альцгеймера. В частности, южнокорейские ученые недавно провели когортное исследование 70,7 тысячи женщин, вылечившихся от рака груди. Частота заболевания у них оказалась ниже, чем у людей того же пола и возраста. Ученые предположили, что положительный эффект оказали химиотерапия (вероятность болезни Альцгеймера падала на 17 процентов) и радиотерапия — метод лечения, при котором используют ионизирующее излучение для уничтожения раковых клеток (снижение на 23 процента).

Тем не менее точные причины болезни Альцгеймера и связанной с ней деменции до сих пор не известны. Пока научное сообщество сходится во мнении, что патологические изменения связаны с активностью бета-амилоидов, которые нарушают межклеточные связи, и тау-белков, разрушающих транспортную систему нейронов. Впервые это предположение было высказано в статье, опубликованной в журнале Nature в 2006 году. С тех пор ее процитировали почти две с половиной тысячи раз. Однако летом прошлого года редакция отозвала научную работу из-за вскрывшейся фальсификации данных.



Некоторые исследователи предполагают, что бета-амилоиды — не аномальные белки, а часть иммунной системы человека. Но из-за сходства между молекулами, составляющими и мембраны бактерий, и мембраны клеток мозга, бета-амилоид не может отличить бактерии от нейронов и атакует те самые клетки мозга, которые должен защищать. Таким образом, болезнь Альцгеймера, приводящая к тяжелому слабоумию, — это не нейродегенеративное, а аутоиммунное заболевание.

Однако подавляющее большинство ученых продолжают считать верной традиционную теорию возникновения болезни Альцгеймера и не разделяют эту точку зрения.

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Денис Яковлев 45 статей Автор освещает темы, связанные с геологией, вулканологией и климатом. Пишет о наблюдаемых изменениях, теоретических моделях и последствиях для окружающей среды.