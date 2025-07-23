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Археологи нашли следы восьми древних культур между Усть-Лугой и Петербургом
Археологи Института истории материальной культуры РАН датировали образцы артефактов с памятников, найденных на юго-восточном берегу Финского залива, и сопоставили полученные результаты с материалами соседних территорий, получив таким образом представление о времени существования восьми археологических культур, ряд из которых ранее не был известен на этой территории.
Результаты исследования опубликованы в Stratum Plus. Юго-восточное побережье Финского залива долгое время оставалось «белым пятном» на археологической карте Северо-Запада России. Хотя Санкт-Петербург и является федеральным центром археологических исследований, и некоторые его окрестности хорошо изучены, территория от реки Луги до Санкт-Петербурга оставалась практически не исследованной. Это привело к образованию значительной лакуны между изученными ареалами Нарвско-Лужского междуречья и Охтинского мыса в Петербурге.
В 2019 году ученые Института истории материальной культуры РАН впервые подробно исследовали памятники эпохи первобытности в районе поселка Усть-Луга, когда начались масштабные работы в связи с хозяйственным освоением этой территории. В ходе изучения 30 памятников площадь раскопок составила 10 тысяч квадратных метров.
Особенность геоморфологической ситуации в этом регионе — отсутствие четкой стратификации стратиграфии, то есть разделения культуровмещающих отложений, по которому видно, к какой эпохе относятся находки. Однако ученые применили радиоуглеродный метод датировки к найденным органическим материалам (нагару на сосудах, углю, костям, коре). Радиоуглеродный метод — это способ определения возраста органических материалов до 50 000 лет по концентрации изотопа углерода-14, который распадается с известной скоростью после гибели организма.
«В рамках исследования были выделены восемь культурно-хронологических типов находок, соотнесенных с тремя хронологическими периодами от неолита до раннего железного века, что стало основой для дальнейшего изучения взаимосвязей между древними культурами и обществами юго-востока Финского залива», — сказал младший научный сотрудник отдела охранной археологии ИИМК РАН Андрей Городилов.
Анализ археологических находок помог восстановить культурную историю региона за четыре тысячи лет — с IV тысячелетия до нашей эры. Среди находок особенно важны ромбоямочная керамика (3900–3500 гг. до н. э.), распространенная от Кольского полуострова до Подесенья, и различные типы круга культур гребенчатой керамики (3700–3000 гг. до н. э.), часть из которых впервые обнаружена на южном берегу Финского залива. Также найдена шнуровая керамика (2600–2100 гг. до н. э.), чьи датировки совпадают с образцами из Прибалтики и Волго-Окского региона, что подтверждает общие культурные процессы.
Впервые в этом районе обнаружены артефакты сетчатой керамики (2300–800 гг. до н. э.), включая локальный тип — Галик, встречающийся только на южном берегу Финского залива. Кроме того, исследованы памятники с керамикой Волховского типа (890–800 гг. до н. э.), связывающие регион с древностями Карельского перешейка, Эстонии и Финляндии. Наконец, изучен поселенческий комплекс со штрихованной керамикой (350–150 гг. до н. э.), что позволило сравнить бытовую и погребальную культуры.
Благодаря тому, что материал для датирования происходил из гомогенных комплексов, в хронологическую шкалу удалось включить не только сами артефакты, с которых взяты образцы, но и залегающие совместно с ними предметы из неорганических материалов, в первую очередь орудия из камня, а также контексты: очаги, постройки и иные составляющие материальной культуры. Анализ проводился сразу в нескольких международных лабораториях — в лаборатории Аризонского университета (США), лаборатории университета Познани (Польша) и Института географии РАН в Москве.
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