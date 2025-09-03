Выявлен тип музыки, способный помочь при укачивании

Новый эксперимент показал, что прослушивание музыки помогает быстрее побороть ощущение тошноты при укачивании. Исследователи выявили два типа мелодий, которые справились с этой задачей лучше.

Американские ученые ранее установили, что прослушивание любимой музыки может ослабить ощущение тошноты. Участники эксперимента — пациенты, проходящие курс химиотерапии — слушали мелодии, которые им нравились, когда принимали лекарства от позывов к рвоте, часто возникающих на фоне лечения. Оказалось, звуки понравившейся песни способны усилить действие противорвотных средств.

Дурнота, головокружение и другие неприятные ощущения сопутствуют еще и укачиванию в транспорте, или морской болезни. Это состояние так назвали, поскольку люди впервые столкнулись ним, путешествуя по морю. Однако симптомы укачивания могут проявиться не только на водном транспорте, но и в автомобиле, автобусе, поезде и самолете. Больше всех от морской болезни страдают дети, хотя она бывает и у взрослых. По оценкам, примерно 5-15% людей сталкиваются с ней на протяжении жизни.

Зная из предыдущих научных работ, что музыка помогает смягчить неприятные ощущения, в том числе болевые, группа китайских ученых решила проверить, не сработает ли схожим образом прослушивание мелодий при укачивании. К эксперименту с использованием специально настроенного симулятора вождения привлекли 30 мужчин и женщин с умеренной подверженностью морской болезни.

Им предложили совершить виртуальные поездки по дороге, способной вызвать укачивание. В эксперименте на участников надевали гарнитуру для снятия ЭЭГ, чтобы по записям электроэнцефалограммы выявить измеримые признаки состояния.

Поскольку разные мелодии могли подействовать на испытуемых неодинаково, людям, распределенным на группы, давали слушать музыку четырех типов: веселую (радостную), печальную, зажигательную и спокойную. Пять человек, которые выполняли те же задания на симуляторе, но не слушали музыку, стали контрольной группой. Еще в одной, шестой, тест останавливали, как только участники заявляли, что их начинает укачивать, до возникновения тошноты. Сравнение результатов ЭЭГ этой группы с другими должно было помочь выявить мозговые сигналы, характерные для укачивания.

Фото экспериментальной установки и участницы во время виртуального заезда / Yilun Li, Yue Li et al., Frontiers in Human Neuroscience (2025)

До начала тестов на симуляторе у всех добровольцев сняли ЭЭГ, чтобы зафиксировать базовую мозговую активность. Затем они отправлялись в виртуальный заезд, во время которого их опрашивали об ощущениях и признаках укачивания. По выполнении заданий участникам четырех «музыкальных» групп давали в течение минуты прослушать соответствующую композицию, а затем снова просили оценить ощущения тошноты и выраженность других симптомов. Контрольные испытуемые приходили в себя естественным образом.

Результаты эксперимента показали, что лучше всего справиться с укачиванием помогала радостная музыка: она смягчала неприятные ощущения на 57,3%. Второе место заняла спокойная музыка (56,7%). Прослушивание зажигательных мелодий ослабляло симптомы на 48,3%. От печальных же эффект оказался даже хуже, чем в контрольной группе, где приходили в себя без помощи музыки.

Судя по ЭЭГ, укачивание сопровождалось изменениями активности в затылочной доле мозга участников. Чем сильнее проявлялись симптомы, тем менее сложный характер сигналов в этой зоне фиксировала электроэнцефалограмма. Восстановление совпадало с возвращением активности к норме.

Исследователи предположили, что спокойная музыка ослабляла напряжение, из-за которого симптомы укачивания могли усиливаться. Радостная мелодия помогала отвлечься, активируя систему вознаграждения мозга. Эффект от грустных композиций оказался скорее обратным, поскольку их прослушивание, вероятно, способствовало негативным эмоциям и общему дискомфорту.

Впрочем, ученые предупредили: малые размеры выборки и другие ограничения не позволяют сделать окончательные выводы. Для подтверждения нужны дополнительные исследования, в том числе в реальных условиях, с разными типами транспорта и большим количеством участников.

Юлия Трепалина 800 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.