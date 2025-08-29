Уведомления
Ученые рассказали, стоит ли делать уроки вместе с ребенком
По статистике, большинство обучающихся тратят на выполнение домашнего задания около трех часов в день, но более высокие результаты отмечаются у тех ребят, кто уделяет этому занятию от трех–четырех. Родители часто оказываются перед сложным выбором: активно помогать ребенку с домашними заданиями, рискуя лишить его самостоятельности, или доверить ему ответственность, но, возможно, столкнуться со снижением успеваемости. Какой вариант лучше и почему – рассказали ученые Пермского Политеха.
Эксперт Дуванская Мария, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, кандидат психологических наук, утверждает, что первоочередная задача родителя — использовать совместную работу над домашними заданиями как инструмент для поддержания и углубления эмоциональной связи.
– Сохранение эмоционального контакта с ребенком в ходе совместной учебной деятельности обеспечивает поле психологической стабильности и познавательной активности. Выполняя функцию партнера, а не стороннего наблюдателя или контролера, взрослый формирует атмосферу доверия, способствующую снижению стресса и укреплению позитивного восприятия образовательного процесса. Подобный формат сотрудничества исключает оценку помощи как давления, превращая ее во взаимодействие, основанное на признании самостоятельности учащегося. Данный подход стимулирует развитие внутренней учебной мотивации, способности к самоорганизации и осознанное отношение к личным академическим достижениям, – комментирует Мария Дуванская.
Важно учитывать, что гиперконтроль, когда родитель выступает в роли «надзирателя», лишает ребенка возможности принимать решения, что напрямую ведет к риску полной потери самостоятельности.
Домашнее задание выполняет также множество неочевидных функций, выходящих далеко за рамки подготовки к урокам.
– Помимо своей прямой цели, оно служит инструментом воспитания, пространством для содержательной коммуникации между родителем и ребенком и, что немаловажно, является формой непрерывного обучения самих родителей, позволяя им оставаться в контексте школьной программы, – рассказывает Кощеев Эдуард, старший преподаватель кафедры «Социология и политология», заведующий учебной лабораторией «Лаборатория проблем высшего образования».
По мнению ученого ПНИПУ, пока не предложено ни одной системной альтернативы, способной полноценно заменить весь этот комплекс задач. Более надежной стратегией становится не отрицание практики совместного выполнения домашнего задания, а извлечение и максимальное использование того «рационального зерна» — развивающего, коммуникативного и воспитательного потенциала, — которое в ней заложено.
Эффективность помощи напрямую зависит от учета нескольких факторов. Возраст ребенка является определяющим: если в начальной школе детям необходима подмога, то у подростков 12–13 лет фокус смещается на общение со сверстниками. С 9 класса, когда формируется профессиональная направленность, родитель выступает в роли ментора в выстраивании образовательной траектории.
– Современное поколение учащихся демонстрирует высокую самостоятельность, что требует пересмотра подходов. Для представителей поколения зумеров эффективна работа без жестких рамок, в гибком временном режиме. В то же время с альфа-поколением необходим более четкий контроль, однако важна здоровая середина между свободой и надзором, так как чрезмерный контроль ведет к эмоциональной разлуке, – дополняет Мария Дуванская.
Учет гендерного фактора при организации домашней работы является важным элементом индивидуального подхода, поскольку психофизиологические особенности мальчиков и девочек могут обусловливать различия в познавательных стратегиях, мотивации и восприятии информации.
– Для мальчиков часто более эффективны подходы, предполагающие соревновательный элемент, четкие рамки и ориентацию на результат, в то время как для девочек нередко значимы сотрудничество, эмоциональный контекст задания и процессуальная сторона деятельности. Также немаловажной составляющей остается гибкость в выборе методов помощи — например, через дифференциацию заданий или форматов взаимодействия — позволяет не только повысить эффективность освоения материала, но и способствует гармоничному развитию личности ребенка с учетом его индивидуальных особенностей, выходящих за рамки стереотипных представлений, – рассказывает ученая ПНИПУ.
Современная образовательная парадигма, смещая акцент с репродуктивных (на повторение и запоминание) заданий на творческие, трансформирует и роль репетиторства. Если ранее приглашение репетитора могло восприниматься как универсальное решение для «натаскивания» на результат, то теперь его функция должна быть пересмотрена.
– В начальной школе привлечение репетиторов считается педагогически неоправданным, поскольку их вмешательство может препятствовать формированию базовых познавательных стратегий и самостоятельности ребенка. Ключевую поддерживающую роль в этот период должен выполнять родитель, выступая как наставник и организатор учебной деятельности. Актуальность репетиторских услуг возникает лишь в среднем и старшем звене, когда требуется углубленная предметная специализация, и только при условии сохранения координирующей роли за школьным учителем как основным носителем образовательной траектории ученика и непосредственным исполнителем обучающей функции, – объясняет Мария Дуванская.
Это распределение ролей обеспечивает целостность образовательного процесса: родитель создает поддерживающую среду для развития, учитель осуществляет непосредственное обучение, а репетитор (при необходимости) оказывает целевую поддержку в освоении сложных тем, не подменяя собой основных участников образовательного процесса.
