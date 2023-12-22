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Александр Березин
1

Умер Алексей Старобинский, стоявший у истоков открытия излучения Хокинга и гипотезы инфляции

4.3

Известный советский и российский физик в 1970-х годах был одним из тех, кто показал Стивену Хокингу, что черные дыры должны излучать. Затем он стал известен разработкой гипотезы инфляции, подвергающейся активной критике в последние годы. В последние десятилетия именно эта гипотеза доминировала в теоретической космологии.

Физика
# инфляционная космология
# космология
# физика
Профессор факультета физики НИУ ВШЭ, академик РАН Алексей Старобинский / © ВШЭ

Алексей Старобинский родился в 1948 году в Москве в семье радиофизиков. В 1966-м поступил в МГУ имени М. В. Ломоносова, где стал учеником академика Якова Зельдовича. В 1973-м, через год после окончания вуза, он доказал (ранее гипотезу об этом выдвинул Зельдович, но не дал доказательства), что вращающиеся черные дыры должны рождать пары частиц — античастиц, причем энергия для их генерации «берется» из уменьшения энергии вращения черной дыры. Тогда же он дважды пообщался со Стивеном Хокингом на международных конференциях, первая из которых прошла в Польше в 1973 году (Хокинг упоминает о втором таком эпизоде в книге «Краткая история времени»).

Тем самым он первым доказал явление, которое позднее назовут «излучением Хокинга». Работу об этом британский ученый выпустил в 1974 году. Впрочем, Хокинг рассмотрел существенно более общий случай, включающий невращающиеся черные дыры, впервые показав, что излучать должны и они (по современным представлениям, невращающиеся черные дыры могут составлять численно основную их часть).

К 1979 году Старобинский формулирует теорию инфляции — идею о том, что сразу после Большого взрыва Вселенная расширялась намного быстрее, чем может путешествовать свет (это не нарушает ограничение скорости света, поскольку расширялось само пространство-время). При этом раздувание пространства-времени (Вселенной) должно было составить примерно 1025 раз. Чуть позже, с 1980 года, аналогичные гипотезы формулируют в американской научной литературе.

Существенным отличием результатов Старобинского от других инфляционистов было то, что он предсказал и конкретные параметры гравитационных волн, которые должны были возникнуть в случае, если инфляция была реальным эпизодом истории Вселенной. На сегодня чувствительность земной техники недостаточна для их регистрации. Но в будущем нужная чувствительность практически наверняка будет достигнута, подтвердив или опровергнув гипотезу инфляции Старобинского. Это положительно отличает ее от ряда других физических гипотез (например, струнных), которые в норме принципиально непроверяемы, что ограничивает их научную ценность.

Алексей Старобинский / © Евгений Гурко, Коммерсантъ

Отметим, что в последние годы гипотеза инфляции подвергается интенсивной и зачастую вполне убедительной критике. Ряд ученых полагают, что инфляция никогда не имела места. Так это или нет, окончательно станет ясно в близком будущем. Однако фактом остается то, что гипотеза инфляции в 1980-х — первой половине 2020-х была ведущим объяснением особенностей эволюции ранней Вселенной. Иными словами, Алексей Старобинский стоял близко к эпицентру ключевой космологической дискуссии своей эпохи.

По окончании вуза он длительное время работал в Институте теоретической физики имени Ландау Российской академии наук, а с 2017 года был профессором Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Ученый скончался 21 декабря на 76-м году жизни.

За свою жизнь Старобинский получил множество научных наград и премий. Более всего выделяется премия Кавли Норвежской академии естественных и гуманитарных наук — высшая награда в мировой астрофизике. Ее присудили в 2014 году как раз за гипотезу инфляции. Помимо этого, Старобинскому вручили премию Дирака в 2019 году и международную премия фонда Грубера в 2013-м — высшую награду в области космологии.

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Физика
# инфляционная космология
# космология
# физика
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