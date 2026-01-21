  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
21 января, 18:54
Evgenia Vavilova
9

Физики выяснили, что эффект Кондо переворачивается при увеличении спина

❋ 4.9

Точно собранный гибридный материал показал физикам границу эффекта Кондо на уровне спина 1/2. До этой границы эффект подавляет магнетизм материала, после нее — увеличивает.

Физика
# квантовая физика
# магнетизм
# спин
# физика низких температур
Образ изменения взаимодействия элементарных частиц по границе спина 1/2 / © Osaka Metropolitan University
Образ изменения взаимодействия элементарных частиц по границе спина 1/2 / © Osaka Metropolitan University

Когда в твердом теле взаимодействуют спины — собственные моменты импульса элементарных частиц, — рождаются эффекты, которых у отдельных частиц нет. Один из них — эффект Кондо: квантовое взаимодействие между спинами и электронами меняет магнитные и электронные свойства материала ниже характеристической температуры Кондо.

В таких материалах электроны обладают не только спином, но и могут перемещаться по орбиталям. При большом количестве взаимодействий внутри материала ученым становится трудно выделить влияние именно спиновых эффектов, ответственных за эффект Кондо. В 1977 году Себастьян Дониах (Sebastian Doniach) предложил модель «ожерелья Кондо», описывающую эффект с упрощениями. Хотя модель хороша как концепция для исследования квантовых состояний вещества, экспериментально ее не могли реализовать до недавнего времени.

Группа физиков из Высшей школы естественных наук при Столичном университете Осаки (Япония) успешно создала материал с новым типом «ожерелья Кондо». При его исследовании выяснилось, что при увеличении локализованного спина с 1/2 до 1 эффект Кондо начинает «работать в обратную сторону» — магнитная упорядоченность и магнетизм в материале растут. Статья ученых опубликована в журнале Communications Materials.

Этот результат опровергает традиционный взгляд, согласно которому эффект Кондо подавляет магнетизм, связывая свободные спины в синглеты — состояние с полным спином, равным нулю. При спине ½ спины спариваются и «отменяют» друг друга, поэтому магнетизм материала не усиливается.

Оказалось, при спинах больше 1/2 большие спины не компенсируются полностью, остаточные спины могут взаимодействовать и организовывать магнитный порядок. Термодинамические измерения выявили резкий фазовый переход в магнитное упорядоченное состояние при переходе спина из величины 1/2 в 1. Это происходит потому, что кондовская связь опосредует эффективное магнитное взаимодействие между моментами со спином 1, и так происходит стабилизация дальнего магнитного порядка в материале.

По мнению ученых, это открытие предоставляет первое прямое экспериментальное доказательство того, что функция эффекта Кондо фундаментально зависит от величины спина. Вещество для эксперимента теоретически спроектировали в системе молекулярного дизайна RaX-D и создали гибридный материал из органических радикалов и ионов никеля.

«Открытие квантового принципа, зависящего от величины спина в эффекте Кондо, открывает целую новую область исследований квантовых материалов. Возможность переключать квантовые состояния между немагнитным и магнитным режимами, контролируя величину спина, представляет собой мощную стратегию проектирования материалов следующего поколения», — отметил профессор Хиронори Ямагути (Hironori Yamaguchi).

Контроль над тем, станет ли решетка Кондо магнитной или немагнитной, крайне важен для будущих квантовых технологий — это способ управлять квантовой запутанностью, магнитным шумом и квантово-критическими явлениями, важными для стабильной работы квантовых компьютеров и сенсоров.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Evgenia Vavilova
154 статей
Евгения Вавилова — научпоп автор, специализирующийся на популярной физике. Выпускница физического факультета, более 10 лет пишет о новейших открытиях в квантовой механике, астрофизике и теоретической физике. Евгения умеет объяснять сложные концепции простым языком и регулярно публикует материалы, основанные на первоисточниках — научных статьях и интервью с исследователями.
Показать больше
Физика
# квантовая физика
# магнетизм
# спин
# физика низких температур
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Янв
600
Инсульт и инфаркт миокарда; как защитить себя от катастрофы
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
22 Янв
Бесплатно
Мифы в действии: как и для чего создавали театр в Древней Греции
ВДНХ
Москва
Лекция
23 Янв
1200
Археологические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
23 Янв
Бесплатно
Движение и мозг: как разные типы физической активности влияют на когнитивное благополучие
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Беседа
23 Янв
600
Что делать на Марсе?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Янв
Бесплатно
Генеративный ИИ: за пределами ChatGPT
Сколтех
Москва
Лекция
24 Янв
Бесплатно
История южных и западных славян. Государственность и первые хроники
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
24 Янв
Бесплатно
Биомедицинская инженерия
Музей криптографии
Москва
Лекция
24 Янв
Бесплатно
Лишайники в космосе: от полетов на орбиту до колонизации Марса
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
20 января, 13:40
Александр Березин

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Биология
# биология
# коровы
# орудийная деятельность
20 января, 13:48
Андрей Серегин

Завезенные деревья и плотность населения помешали птицам размножаться

Жизнь в городских условиях давно стала для птиц своеобразной «эволюционной лабораторией». Ученые из Шотландии показали, что сильнее всего размножение птиц ухудшает наличие незнакомых деревьев.

Биология
# деревья
# птицы
# урбанизация
# Шотландия
# экология
19 января, 07:55
Игорь Байдов

Ученые пересмотрели роль мяса в долголетии

Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.

Медицина
# долголетие
# Китай
# мясо
# мясоеды
# растительная пища
20 января, 13:40
Александр Березин

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Биология
# биология
# коровы
# орудийная деятельность
18 января, 11:45
Игорь Байдов

Ученые рассказали, чем питалось одно из самых странных животных в истории

Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.

Палеонтология
# доисторическое животное
# кембрийский взрыв
# кембрийский период
19 января, 07:55
Игорь Байдов

Ученые пересмотрели роль мяса в долголетии

Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.

Медицина
# долголетие
# Китай
# мясо
# мясоеды
# растительная пища
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
20 января, 13:40
Александр Березин

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Биология
# биология
# коровы
# орудийная деятельность
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. У Сулавеси открыли самые древние наскальные изображения в мире

    21 января, 19:00

  2. Физики выяснили, что эффект Кондо переворачивается при увеличении спина

    21 января, 18:54

  3. Ученый рассказал, как безопасно использовать и хранить контактные линзы

    21 января, 17:25

  4. Ученые обнаружили пороговые явления при формировании пространственной микроструктуры искрового разряда в воздухе

    21 января, 15:32
Выбор редакции

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

16 января, 12:33

Последние комментарии

Александр Березин
2 минуты назад
Mr., "Где коврова якобы демонстрирует умения. А начало видео смотрели? К морде коровы палка автоматически притягивается, как в Гарри Поттере.....Видео

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Mr. StarAss
5 минут назад
Вы видео то смотрели? Где коврова якобы демонстрирует умения. А начало видео смотрели? К морде коровы палка автоматически притягивается, как в

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Сет Казарян
23 минуты назад
Этот рейтинг в кремле нарисовали что ли.пиздаболи

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Kostya Br
34 минуты назад
Alexander, это необязательно. В современном международном праве (Устав ООН) считается, что войну объявляет агрессор. Украина же подверглась нападению,

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Alexander Sergeev
39 минут назад
Alexander, занимательный черри-пикинг))

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Alexander Sergeev
40 минут назад
Violet, очередной франкенштейн из кисельно-квасных мифологем.

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Alexander Sergeev
44 минуты назад
Ilya, а кто писал, что он не прав? Претензия только по части того, что треть комментунов порвалась на ровном месте и побежала раскрывать секреты

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Alexander Sergeev
46 минут назад
Violet, Что такое "чья экономика сильнее?" ? К чему задан этот вопрос, если автор статьи не делает никаких заявлений и далекоидущих выводов? Судить по

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Андрей Иванов
57 минут назад
Кирилл, какая аренда, какая Екатерина, что ты несёшь?

Наглядная история: как США приобретали свои крупнейшие территории

Alexander Sergeev
1 час назад
Айрат, чувак, скорая заправляет машину бензином, а не вологодской росой, покупка карет СП также отображается в ВВП; произведённый гипс, как и

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Евген
1 час назад
Solve, Рашка и есть одна большая дурка,населённая слабоумными приматами.

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Евген
1 час назад
Николай, А-ха-ха,просто сказочный дебил. Повезло плешивому недомерку с народишком,таких дегенератов грех не драть во все дыры 😂

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Евген
1 час назад
А-ха-ха,вонючая помойка рашка 🤣 Свиньи своих трусов сшить не в состоянии ёптить 🤣 Засранная вонючая скотоублюдня,на весь мир посмешище.

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Alexander Sergeev
1 час назад
Alexander, судя по вашему комменту, никакие травы в первом случае вовсе не помогают...

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Alexander Sergeev
1 час назад
Violet, вовсе не ответ на вопрос))

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Alexander Boyko
1 час назад
Ivan, Россия в США, например, экпортирует детали ядерных реакторов, котлов, турбореактивные двигатели, турбины, радионавигационную аппаратуру,

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Станислав Саулов
1 час назад
Dmitri, на ровные с Китаем если смотреть ВВП на душу населения, по ППС в 1.6 раз выше чем у китая

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Alexander Sergeev
1 час назад
Кирилл, Екатерина не сдавала Аляску в аренду. Более того, при Ней как раз её колонизация активно проводилась.

Наглядная история: как США приобретали свои крупнейшие территории

Kazakh JobMan
1 час назад
Николай, это сарказм как я понимаю

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Alexander Boyko
2 часа назад
Максим, я давно наблюдаю за "синдромами": что «ВГТРК», что «Єдині новини». И, знаете... первый синдром ещё можно как-то отварами трав лечить, а, вот,

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно