Ученый рассказал, как безопасно использовать и хранить контактные линзы

Миллионы людей во всем мире ежедневно надевают контактные линзы, чтобы обрести четкое зрение без очков. Это удобно, эстетично и привычно. Однако за кажущейся простотой использования скрываются строгие правила, пренебрежение которыми может обернуться серьезными проблемами для здоровья глаз. Что кроется за предупреждениями офтальмологов и как безопасно пользоваться этим современным изобретением? На эти вопросы ответил преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Александр Сысуев.

Контактная линза, особенно мягкая, — это не просто «второе веко». Это идеальный адсорбент, который, оказавшись на глазу, активно собирает на свою пористую поверхность все, что встречает в окружающей среде. И если пылинки относительно безобидны, то микроорганизмы представляют реальную опасность. Как пояснил Александр Сысуев, именно в несоблюдении гигиены кроется корень большинства проблем.

«Микроорганизмы, встречающиеся в окружающей среде, легко оседают на поверхности контактных линз, вызывая глазные инфекции», — подчеркнул эксперт.

Наиболее грозные последствия — это кератиты, воспаления роговицы, которые могут оставлять рубцы и вести к необратимому снижению зрения. Среди возбудителей есть поистине коварные. Например, акантамеба, простейший организм, обитающий в стоячей пресной и даже в обычной водопроводной воде. Попав на линзу, она может вызвать тяжелейший акантамебный кератит, лечение которого долгое и сложное. Не менее опасны бактерии, такие как синегнойная палочка и золотистый стафилококк. Они не просто попадают на линзу, а могут создавать целые укрепленные поселения.

«Псевдомонада может образовывать биопленку на поверхности контейнеров для хранения линз — сообщество микроорганизмов, которое сформировало вокруг себя защитную оболочку», — рассказал Сысуев.

Эта оболочка делает бактерии практически неуязвимыми для стандартных дезинфицирующих растворов, превращая контейнер в постоянный источник инфекции.

Мифы и реальность: вода, контейнеры и «можно один раз»

Именно здесь зона наибольшего количества бытовых заблуждений. Самый распространенный и опасный миф — что линзы можно сполоснуть водой, если закончился раствор. Реальность такова: любой контакт линзы с нестерильной жидкостью — это игра в русскую рулетку со зрением. Купание в линзах в бассейне, а тем более в открытом водоеме, резко повышает риск заражения. Даже хранение контейнера с линзами в ванной комнате чревато их заражением спорами грибов, которые в теплой влажной среде чувствуют себя прекрасно.

Второе опасное заблуждение: недооценка роли контейнера. Многие просто доливают свежий раствор в старый, не промывая его, или используют месяцами. Это прямая дорога к формированию тех самых устойчивых биопленок.

«Неправильное хранение или использование растворов для очистки линз, ночное ношение способствуют росту биопленок, увеличивая риск осложнений», — предупредил эксперт.

Также существует ложное чувство безопасности из-за «продвинутых» свойств линз. Да, многие модели содержат увлажняющие компоненты, но они не отменяют естественных процессов. Длительное ношение все равно нарушает баланс слезной пленки, приводя к синдрому сухого глаза. А увлажнители, как ни парадоксально, при избытке могут вызвать обратную реакцию. «Избыток увлажнителей способен приводить к раздражению и сухости глаз по принципу отрицательной обратной связи», — уточнил Сысуев.

Он отметил, что также важно учитывать индивидуальные аллергические реакции на компоненты самих растворов для ухода.

