Ученый рассказал, как безопасно использовать и хранить контактные линзы
Миллионы людей во всем мире ежедневно надевают контактные линзы, чтобы обрести четкое зрение без очков. Это удобно, эстетично и привычно. Однако за кажущейся простотой использования скрываются строгие правила, пренебрежение которыми может обернуться серьезными проблемами для здоровья глаз. Что кроется за предупреждениями офтальмологов и как безопасно пользоваться этим современным изобретением? На эти вопросы ответил преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Александр Сысуев.
Контактная линза, особенно мягкая, — это не просто «второе веко». Это идеальный адсорбент, который, оказавшись на глазу, активно собирает на свою пористую поверхность все, что встречает в окружающей среде. И если пылинки относительно безобидны, то микроорганизмы представляют реальную опасность. Как пояснил Александр Сысуев, именно в несоблюдении гигиены кроется корень большинства проблем.
«Микроорганизмы, встречающиеся в окружающей среде, легко оседают на поверхности контактных линз, вызывая глазные инфекции», — подчеркнул эксперт.
Наиболее грозные последствия — это кератиты, воспаления роговицы, которые могут оставлять рубцы и вести к необратимому снижению зрения. Среди возбудителей есть поистине коварные. Например, акантамеба, простейший организм, обитающий в стоячей пресной и даже в обычной водопроводной воде. Попав на линзу, она может вызвать тяжелейший акантамебный кератит, лечение которого долгое и сложное. Не менее опасны бактерии, такие как синегнойная палочка и золотистый стафилококк. Они не просто попадают на линзу, а могут создавать целые укрепленные поселения.
«Псевдомонада может образовывать биопленку на поверхности контейнеров для хранения линз — сообщество микроорганизмов, которое сформировало вокруг себя защитную оболочку», — рассказал Сысуев.
Эта оболочка делает бактерии практически неуязвимыми для стандартных дезинфицирующих растворов, превращая контейнер в постоянный источник инфекции.
Мифы и реальность: вода, контейнеры и «можно один раз»
Именно здесь зона наибольшего количества бытовых заблуждений. Самый распространенный и опасный миф — что линзы можно сполоснуть водой, если закончился раствор. Реальность такова: любой контакт линзы с нестерильной жидкостью — это игра в русскую рулетку со зрением. Купание в линзах в бассейне, а тем более в открытом водоеме, резко повышает риск заражения. Даже хранение контейнера с линзами в ванной комнате чревато их заражением спорами грибов, которые в теплой влажной среде чувствуют себя прекрасно.
Второе опасное заблуждение: недооценка роли контейнера. Многие просто доливают свежий раствор в старый, не промывая его, или используют месяцами. Это прямая дорога к формированию тех самых устойчивых биопленок.
«Неправильное хранение или использование растворов для очистки линз, ночное ношение способствуют росту биопленок, увеличивая риск осложнений», — предупредил эксперт.
Также существует ложное чувство безопасности из-за «продвинутых» свойств линз. Да, многие модели содержат увлажняющие компоненты, но они не отменяют естественных процессов. Длительное ношение все равно нарушает баланс слезной пленки, приводя к синдрому сухого глаза. А увлажнители, как ни парадоксально, при избытке могут вызвать обратную реакцию. «Избыток увлажнителей способен приводить к раздражению и сухости глаз по принципу отрицательной обратной связи», — уточнил Сысуев.
Он отметил, что также важно учитывать индивидуальные аллергические реакции на компоненты самих растворов для ухода.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Жизнь в городских условиях давно стала для птиц своеобразной «эволюционной лабораторией». Ученые из Шотландии показали, что сильнее всего размножение птиц ухудшает наличие незнакомых деревьев.
Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
