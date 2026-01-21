  • Добавить в закладки
21 января, 19:00
Александр Березин
14

У Сулавеси открыли самые древние наскальные изображения в мире

❋ 6.2

На острове близ Сулавеси удалось найти следы первой волны успешных выходцев из Африки. Всего через несколько тысяч лет после той миграции они уже рисовали на стенах пещер, куда можно было попасть только через открытое море. Новые данные означают, что антропологам придется снова существенно пересмотреть возможности древних людей.

Следы от руки на стене пещеры Лианг Метандуно на острове Муна разглядеть довольно сложно: это малозаметные пятна над более четким коричневым изображением в левой части этого фото. Коричневые изображения на этой стене пещеры оставлены тоже в палеолите, но через примерно 35-45 тысяч лет после того, как был сделан бледный в наши дни исходный рисунок / © Maxime Aubert

Международная группа ученых исследовала 44 пещеры южной части индонезийской провинции Сулавеси, 14 из которых до этого были неизвестны. В одной из них они нашли следы краски, нанесенной вокруг человеческих ладоней. Несмотря на трафаретную простоту, эти изображения — самые древние изо всех известных образцов наскального искусства. Результаты работы опубликовали в журнале Nature.

Авторы работы применили высокоточную уран-ториевую датировку слоя карбоната кальция, перекрывающего изображения в районе Лианг Метандуно на острове Муна (к юго-востоку от Сулавеси). Слой имеет возраст в 71,6 ± 3,8 тысячи лет. Из этого следует минимальный возраст изображения в 67,8 ± 3,8 тысячи лет.

Другие изображения, найденные в ходе работы, были менее древними, но куда более проработанными с художественной точки зрения / © Adhi Agus Oktaviana et al.

Эта дата на 16,6 тысячи лет древнее самых ранних известных до этого наскальных изображений в этой части мира. Даже самые древние наскальные изображения Европы на 1,1 тысячи лет младше. При этом в данный момент авторами европейских древнейших изображений считаются неандертальцы. Ученые также напомнили, что европейские датировки оспаривают (впрочем, в археологии оспаривают большинство по-настоящему необычных датировок).

Исследователи пришли к выводу о том, что нашли древнейший известный образец наскального искусства. Они констатировали, что достоверно понять, какой именно вид оставил эти изображения, нельзя. Тем более, что территорию современной Индонезии колонизировали еще ранние виды, не менее миллиона лет назад.

Еще одна группа изучавшихся в ходе работы наскальных изображений / © Adhi Agus Oktaviana et al.

И все же они считают авторами людей нашего вида, поскольку более архаичные виды считаются неспособными оставить такие изображения. Но отметим, что когда-то сходное говорили и про неандертальцев.

Работа частично проясняет, а частично усложняет картину человеческого прошлого в ту эпоху. Антропологи ранее уже пришли к выводу, что после выхода из Африки около 70 тысяч лет назад современные люди очень быстро достигли Австралии (около 65,0 ± 3,7 тысячи лет назад). Но по какому маршруту они преодолели море, лежавшее на их пути, было неясным, потому что между континентом и Австралией и Новой Гвинеей (тогда части континента Сахул) не было находок следов людей.

Северный маршрут миграции к континенту Сахул, который включал Австралию и Новую Гвинею, показан на карте стрелочками. Синей стрелкой показана часть предположительного южного маршрута морской миграции к Сахулу / © Adhi Agus Oktaviana et al.

Выдвигали две гипотезы: по южной люди шли через море к Тимору, оттуда — к Сахулу. По северной они шли через район Сулавеси и прилегающих к нему островов. До сих пор археологических подтверждений северного маршрута колонизации около 70 тысяч лет назад не было. Новые изображения стали первыми такими доказательствами.

В то же время, в чем-то картина усложнилась. Трудно исключать, что миграции шли сразу двумя путями. Вообще, наши представления о людях палеолита, их гибкости и возможностях в последние годы сильно изменились. Стало известно, что люди завезли на Зондские острова диких свиней еще десятки тысяч лет назад — без сельского хозяйства, просто чтобы было на кого охотиться. А те, кто колонизировал Австралию, и вовсе экспортировали из нее диких кенгуру на острова в сотне километров от континента, видимо, с теми же целями разведения для охоты. Люди, которые могут перевозить немаленьких млекопитающих через открытое море, вполне способны и пересечь его разными маршрутами.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Последние новости:

  У Сулавеси открыли самые древние наскальные изображения в мире
21 января, 19:00

