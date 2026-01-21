Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
У Сулавеси открыли самые древние наскальные изображения в мире
На острове близ Сулавеси удалось найти следы первой волны успешных выходцев из Африки. Всего через несколько тысяч лет после той миграции они уже рисовали на стенах пещер, куда можно было попасть только через открытое море. Новые данные означают, что антропологам придется снова существенно пересмотреть возможности древних людей.
Международная группа ученых исследовала 44 пещеры южной части индонезийской провинции Сулавеси, 14 из которых до этого были неизвестны. В одной из них они нашли следы краски, нанесенной вокруг человеческих ладоней. Несмотря на трафаретную простоту, эти изображения — самые древние изо всех известных образцов наскального искусства. Результаты работы опубликовали в журнале Nature.
Авторы работы применили высокоточную уран-ториевую датировку слоя карбоната кальция, перекрывающего изображения в районе Лианг Метандуно на острове Муна (к юго-востоку от Сулавеси). Слой имеет возраст в 71,6 ± 3,8 тысячи лет. Из этого следует минимальный возраст изображения в 67,8 ± 3,8 тысячи лет.
Эта дата на 16,6 тысячи лет древнее самых ранних известных до этого наскальных изображений в этой части мира. Даже самые древние наскальные изображения Европы на 1,1 тысячи лет младше. При этом в данный момент авторами европейских древнейших изображений считаются неандертальцы. Ученые также напомнили, что европейские датировки оспаривают (впрочем, в археологии оспаривают большинство по-настоящему необычных датировок).
Исследователи пришли к выводу о том, что нашли древнейший известный образец наскального искусства. Они констатировали, что достоверно понять, какой именно вид оставил эти изображения, нельзя. Тем более, что территорию современной Индонезии колонизировали еще ранние виды, не менее миллиона лет назад.
И все же они считают авторами людей нашего вида, поскольку более архаичные виды считаются неспособными оставить такие изображения. Но отметим, что когда-то сходное говорили и про неандертальцев.
Работа частично проясняет, а частично усложняет картину человеческого прошлого в ту эпоху. Антропологи ранее уже пришли к выводу, что после выхода из Африки около 70 тысяч лет назад современные люди очень быстро достигли Австралии (около 65,0 ± 3,7 тысячи лет назад). Но по какому маршруту они преодолели море, лежавшее на их пути, было неясным, потому что между континентом и Австралией и Новой Гвинеей (тогда части континента Сахул) не было находок следов людей.
Выдвигали две гипотезы: по южной люди шли через море к Тимору, оттуда — к Сахулу. По северной они шли через район Сулавеси и прилегающих к нему островов. До сих пор археологических подтверждений северного маршрута колонизации около 70 тысяч лет назад не было. Новые изображения стали первыми такими доказательствами.
В то же время, в чем-то картина усложнилась. Трудно исключать, что миграции шли сразу двумя путями. Вообще, наши представления о людях палеолита, их гибкости и возможностях в последние годы сильно изменились. Стало известно, что люди завезли на Зондские острова диких свиней еще десятки тысяч лет назад — без сельского хозяйства, просто чтобы было на кого охотиться. А те, кто колонизировал Австралию, и вовсе экспортировали из нее диких кенгуру на острова в сотне километров от континента, видимо, с теми же целями разведения для охоты. Люди, которые могут перевозить немаленьких млекопитающих через открытое море, вполне способны и пересечь его разными маршрутами.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Жизнь в городских условиях давно стала для птиц своеобразной «эволюционной лабораторией». Ученые из Шотландии показали, что сильнее всего размножение птиц ухудшает наличие незнакомых деревьев.
Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
27 Января, 2018
На стройках далеких планет
11 Октября, 2016
Тайна Бермудского треугольника
29 Апреля, 2020
Лето против коронавируса: кто кого?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии