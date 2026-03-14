14 марта, 09:30
Любовь С.
8

Физики выяснили настоящую причину скользкости льда

Хотя лед кажется простым веществом, причина, по которой он настолько скользкий, до сих пор оставалась предметом споров. Недавно физики показали, что при движении по льду трение слегка нагревает его поверхность. Это приводит к образованию тончайшей пленки воды, которая действует как смазка. Некоторые детали этого механизма ученым еще предстоит уточнить.

Новые эксперименты подтвердили идею о том, что лег скользкий в результате нагрева из-за трения. / © Polina Rowinska / Quanta magazine

Скользкость льда долго оставалась одной из классических загадок физики. Майкл Фарадей еще в XIX веке предположил, что на поверхности льда самопроизвольно образуется тонкая жидкая пленка — так называемый слой предплавления, который и облегчает скольжение. Затем возникла другая гипотеза: давление от коньков или других предметов может понижать температуру плавления льда, вызывая локальное таяние.

В XX веке физики Фрэнк Боуден и Томас Хьюз предложили третье объяснение — нагрев из-за трения. Согласно этой идее, само движение по льду генерирует тепло, которое плавит тонкий поверхностный слой и образует смазку из воды. Однако, несмотря на десятилетия исследований, единого объяснения не существовало: разные эксперименты и компьютерные модели указывали на разные механизмы.

Авторы новой работы, представленной на сервере препринтов Корнеллского университета, попробовали объединить все сценарии с помощью многоуровневого моделирования — метода изучения сложных систем, объединяющего модели разных масштабов или уровней детализации. Сначала смоделировали трение между льдом и стеклом на уровне отдельных атомов и молекул воды. Подход позволил выявить зависимость силы трения от температуры и скорости скольжения в микроскопических контактных областях.

Этих симуляций, однако, оказалось недостаточно. Дело в том, что они давали неправильную зависимость трения от скорости: в модели трение росло при ускорении движения, тогда как реальные эксперименты показывали обратное. 

Чтобы устранить это противоречие, в расчеты добавили эффект выделения тепла. Когда объект движется по льду, контакт происходит не по всей поверхности, а лишь в небольших микронеровностях. Именно в этих точках возникает интенсивное трение, выделяющее тепло. В частности, при скорости всего около 0,1 метра в секунду температура в области контакта может резко возрасти и приблизиться к точке плавления льда.

Повышение температуры также приводит к усиленному образованию жидкоподобного слоя воды на поверхности. При этом толщина пленки увеличивается, а ее вязкость уменьшается, резко снижая сопротивление движению. В результате на макроскопическом уровне трение падает, что и происходит в реальных экспериментах со льдом.

Сравнение полученных данных с лабораторными измерениями трения и даже данных о движении камней в керлинге показало, что расчеты хорошо воспроизводят наблюдаемое «поведение». Таким образом, физики наконец показали, что скользкость льда возникает из сочетания нескольких процессов, однако решающую роль играет именно нагрев от трения.

Более того, поверхностный слой воды и структурные изменения льда могут участвовать в формировании пленки, но без теплового эффекта не могут объяснить зависимость трения от скорости. Открытие помогает примирить разные теории и предлагает более целостную картину одного из самых известных и спорных физических явлений в повседневной жизни.

Любовь С.
341 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
13 марта, 13:57
Татьяна Зайцева

В Долине царей нашли автографы индийских туристов, оставленные две тысячи лет назад

Археологи обнаружили на стенах гробниц египетской знати в Долине царей надписи на древних индийских языках. Эти граффити оставили путешественники из Южной Азии, посещавшие Египет в начале первого тысячелетия нашей эры, когда он был провинцией Римской империи. Находки подтвердили, что Долина царей уже в те времена была популярным туристическим аттракционом.

12 марта, 15:55
Андрей Серегин

Домогательства самцов североамериканских рыб привели к снижению численности зоопланктона

Отдельные аспекты полового поведения живых организмов порой могут оказывать огромное влияние на пищевые цепочки и целые экосистемы. Ученые на примере североамериканских рыб доказали, что агрессивное половое поведение их самцов может помочь в выживании зоопланктона.

13 марта, 13:24
Илья Гриднев

Грибы научились у бактерий превращать воду в лед при околонулевых температурах

Белки из почвенного мицелия связали частицы воды и запустили кристаллизацию при слабом минусе. Эти молекулы работали в виде водного раствора без привязки к липидным оболочкам живых клеток. Грибы получили такую способность от бактерий сотни тысяч лет назад через параллельный перенос генов.

12 марта, 07:55
Игорь Байдов

Биологи рассказали, как королевы шмелей дышат под водой

Каждую весну оплодотворенные матки шмелей выходят из зимовки и основывают новые колонии. Но как они умудряются выжить, если во время «спячки» их подземное убежище часто подтапливают талые или дождевые воды? Первыми на этот вопрос в 2024 году ответила команда канадских биологов. Они выяснили, что шмели способны безопасно проводить под водой до недели. Теперь другая группа ученых решила выяснить, какой именно физиологический механизм стоит за этим феноменом.

10 марта, 14:47
ФизТех

Маятники тепла качнули арктическую зиму

Коллектив климатологов из Института географии РАН, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и МФТИ разобрал одну из самых загадочных страниц климатической летописи: почему Арктика так резко потеплела в первой половине XX века, причем особенно сильно зимой. Ученые оценили, какую долю в тех температурных скачках могли сыграть «внутренние ритмы» атмосферы и океана Северного полушария и почему ответ меняется в зависимости от того, как именно отделять естественные колебания климата от внешних факторов вроде роста парниковых газов и загрязнения воздуха аэрозолями.

8 марта, 10:58
Татьяна Зайцева

Челюсть доисторического крокодила заставила усомниться в существовании Еврогондваны

Согласно гипотезе о так называемой Еврогондване, в эпоху динозавров Европа, как часть северного суперконтинента Лавразия, еще не полностью отделилась от южного суперконтинента Гондвана и животные могли свободно мигрировать между Европой и Африкой. Однако новый анализ найденных в Венгрии костей первобытного крокодила показал, что его сходство с гондванскими видами обусловлено не близким родством, а схожим образом жизни.

3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

5 марта, 08:10
Александр Березин

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.

Выбор редакции
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Мария Коваленко
52 минуты назад
Ваня, так это его номер и есть по ходу))))

Компонент галлюциногенных грибов помог бросить курить эффективнее никотинового пластыря

Я
1 час назад
4. Лунная пыль. Из-за более мощных двигателей Старшип при посадке поднимет в десятки раз больше лунной пыли, чем лунный модуль Безоса. Это не только

Между NASA и SpaceX возник конфликт из-за ручной посадки на Луну

Edil Edil
1 час назад
Александр Берёзин делает скорее не научпоп, а научные обзоры. В чисто научных журналах статьи, как правило, освещают лишь узкие аспекты. Берёзин же

Предки людей встали на ноги уже семь миллионов лет назад. Стоило ли оно того?

Я
1 час назад
Николай, я конечно не эксперт в отличии от вас, поэтому всех технических тонкостей и нюансов не могу знать. Но мне кажется, что посадочный модуль

Между NASA и SpaceX возник конфликт из-за ручной посадки на Луну

Валерий Иванов
3 часа назад
Статистика то штатовская видать. За уши притянуто. Если бы они столько добывали, то не напрягались бы. Однако между добыть и продать целая пропасть.

Нефтяная карта мира: на каких регионах держится глобальное снабжение

Виктор Просоленко
3 часа назад
PanOo, севморпуть 40 миллионов тонн. Все аргументы что нефть и СПГ не коммерческие грузы идут лесом :) ибо за денежки. Ну а то что нет транзита в Европу,

В Южной Корее приступили к разработке концепта первого в мире контейнеровоза с ядерной энергетической установкой

Виктор Просоленко
3 часа назад
efirusdoc
5 часов назад
Igore, потому что "тайкун" с китайского - космос. Тайконавт - дословно космонавт.

В Китае выбрали район для первой высадки тайконавтов на Луне

Малохат опа
5 часов назад
Alexander, об этом и хотела сказать в своём кратком ответе. Читала где-то., что развитие региона специально назначалось сверху, особенно, отсталого. И

В Китае запустили самый длинный в мире эскалаторный комплекс: почти километр пути

Александр Попов
9 часов назад
Видел в пятиэтажек лифт в подъезде с лестницы на лестницу в Китае!

В Китае запустили самый длинный в мире эскалаторный комплекс: почти километр пути

Mikhail Khramov
11 часов назад
Интересно! В Гренландии нет ни жары ни загрязнения воздуха, а по количеству самоубийств на душу населению они далеко впереди всей планеты.

Жара и загрязнение воздуха повысили риск суицида

Владимир Городецкий
11 часов назад
Работа по принципу - "Всё правдоподобно о неизвестном".

«Маленькие красные точки» оказались космическими островками спокойствия, где могли формироваться «кирпичики жизни»

Tim Smith
13 часов назад
Дмитрий Простов
13 часов назад
Иван, ха. 1 неделя назад. только в сроках ошибся. объявить победу спустя пару недель

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

