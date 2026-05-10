Как отличаются номинальные доходы жителей ЕС от реальных

В статистике используются два показателя — медианный располагаемый доход и медианный доход, скорректированный по паритету покупательной способности. Как видно на двух картах Европы, разница между этими показателями иногда оказывается значительной.

Номинальный медианный доход жителей Европы / © Datawrapper

Медианный располагаемый доход — базовый статистический показатель. Он позволяет в целом оценить уровень дохода среднего жителя страны. Медианный доход означает, что одна половина жителей страны получает меньше этой суммы, а вторая половина — больше.

Медианный доход, скорректированный по паритету покупательной способности (ППС), учитывает, в том числе, стоимость жизни в стране. Например, как видно на карте, в Финляндии выше номинальный показатель, однако, если учитывать цены, выше оказывается доход жителей Швеции.

Медианный доход жителей Европы по паритету покупательной способности / © Datawrapper

При этом в Финляндии и Швеции номинальный доход оказался выше скорректированного по ППС. Эта ситуация часто встречается в странах с более высоким уровнем жизни. На карте они отмечены синим и ярко-голубым цветом.

В странах со средним и низким доходом ситуация меняется. Например, в Италии эти показатели практически равны, а в Польше доход по паритету покупательной способности значительно превосходит номинальный. В Турции номинальный доход ниже скорректированного почти вдвое.