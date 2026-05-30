  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
30 мая, 08:51
Рейтинг: +896
Посты: 1997

Гонконг построит «горизонтальный небоскреб» Central Yards к 2027 году

В 2027 году Гонконг откроет уникальный архитектурный проект — горизонтальный небоскреб длиной около 400 метров под названием Central Yards, разработанный девелопером Henderson Land. Проект также известен под неофициальным названием The Bridge («Мост»).

Сообщество
# архитектура
# Китай
# небоскрёбы
# строительство
# технологии
Рендер «горизонтального небоскреба» Central Yards / © UNStudio
Рендер «горизонтального небоскреба» Central Yards / © UNStudio

Вместо традиционного стремления вверх здание будет вытянуто вдоль берега Виктория-Харбор примерно на 400 метров, формируя крупнейшую архитектурную структуру центрального района и фактически создавая новую линию городской набережной.

Central Yards — это многофункциональный комплекс общей площадью около 150 000 квадратных метров. Внутри комплекса разместятся: офисы класса A, коммерческие и торговые пространства, культурные зоны и общественные пространства. 

Рендер «горизонтального небоскреба» Central Yards / © UNStudio
Рендер «горизонтального небоскреба» Central Yards / © UNStudio

Гонконг — один из самых «вертикальных» городов мира, где насчитывается около 700 зданий выше 150 метров. Однако участок под Central Yards расположен в зоне строгих ограничений по высоте из-за охраны визуального коридора, защищающего панораму Виктория-Харбор. Поэтому строительство еще одной башни невозможно. Вместо этого архитекторы выбрали горизонтальный формат — низкую, протяженную структуру, которая не блокирует вид на гавань, создает открытые общественные пространства и обеспечивает свободное движение пешеходов.

Одной из ключевых особенностей станет 300-метровый подвесной сад, обращенный к гавани. Он будет включать более 400 деревьев, около 280 видов растений и примерно 28 000 квадратных метров зеленых зон. Сад не является декоративным элементом — это полноценная инженерная система. Учитывая массу взрослых деревьев (до тонны каждое), конструкция рассчитана на огромные нагрузки.

Central Yards задуман как автономная городская среда. В комплексе появятся: крупная торговая зона, офисные пространства, открытые внутренние дворы и террасы, культурные площадки. Особое место займет театр на 1100 зрителей, рассчитанный на масштабные постановки и международные мероприятия.

Central Yards символизирует радикальный сдвиг в подходе к мегаполисам: вместо конкуренции по высоте — ставка на горизонтальность, общественные пространства и интеграцию с природой. Проект уже называют одним из самых обсуждаемых архитектурных объектов будущего, поскольку он предлагает альтернативу привычному «вертикальному» развитию городов. Главный вопрос теперь не в том, насколько высоко можно строить, а в том, как эффективно использовать пространство на уровне земли.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Май
1000
Как превратить ткани человека в цифры
Medio Modo
Москва
Лекция
30 Май
500
Неожиданные друзья: как вирусы помогут лечить неизлечимые болезни
Московский зоопарк
Москва
Лекция
30 Май
Бесплатно
Зачем нужна квантовая физика?
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
30 Май
Бесплатно
Эволюция страшного: зомби. От скандинавских драугров до живых мертвецов
ВДНХ
Москва
Лекция
30 Май
1800
Строение мозга человека
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
30 Май
1000
Жизнь замечательных лекарств: трагедии, исследования, бигфарма
Medio Modo
Москва
Лекция
30 Май
Бесплатно
Откуда у русалки хвост? Сказки и славянская мифология
Экспериментаниум
Москва
Лекция
30 Май
Бесплатно
Онкология: мифы и реальность
ФизТех
Москва
Лекция
30 Май
Бесплатно
Слова-мутанты: что происходит, если языковые изменения идут не по правилам?
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
29 мая, 17:17
Александр Березин

Поверхность лун Юпитера и Сатурна оказалась экстремально пористой

Изучив данные о скорости изменения температур ледяных спутников пятой и шестой планеты системы, астрономы обнаружили, что она слишком высока для по-настоящему ледяной поверхности. Оказалось, что эти тела покрыты материалом, по своим свойствам резко отличающимся от земного льда.

Космонавтика
# космос
# спутники Сатурна
# спутники Юпитера
27 мая, 17:06
Александр Березин

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.

Космонавтика
# SpaceX
# Starlink
# космос
# США
29 мая, 12:22
Любовь С.

Физик допустил существование черных дыр без сингулярности

Черные дыры, возможно, не такие «сломанные» объекты, как считалось полвека. Автор нового исследования показал, что даже в рамках Общей теории относительности черная дыра может избежать сингулярности — точки, где законы физики перестают работать. Если он прав, новая теория гравитации для «спасения» физики внутри космических «монстров» не понадобится.

Астрономия
# горизонт событий
# компьютерное моделирование
# Общая теория относительности
# Сингулярность
# физика
# Черные дыры
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
27 мая, 17:06
Александр Березин

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.

Космонавтика
# SpaceX
# Starlink
# космос
# США
27 мая, 11:44
Лена

В китайской гробнице нашли древнейшее свидетельство применения анестезии при операциях

Провинция Цзянсу была процветающим центром медицинской практики в Китае во времена династии Мин (1368-1644 годы нашей эры). Микроскопический анализ крошечных частиц на поверхности хирургических ножниц и пинцета из гробницы китайского врача помог выявить следы вещества, получаемого из ядовитого растения, которое, по мнению исследователей, применялось как местная анестезия во время операций.

Археология
# гробница
# династия Мин
# китай
# медицина
# хирургия
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Обнаружен новый вид ископаемых птиц с чрезвычайно длинными хвостовыми перьями

    30 мая, 08:01

  2. Поверхность лун Юпитера и Сатурна оказалась экстремально пористой

    29 мая, 17:17

  3. Иммунные клетки в печени помогли голубям не заблудиться в пасмурную погоду

    29 мая, 16:40

  4. Черные дыры могли оказаться источником «призрачного» нейтрино

    29 мая, 14:12
Выбор редакции

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

25 мая, 10:21

Последние комментарии

Sergey Gorovoy
5 минут назад
Николай, пусть косоглазые, но только лишь бы не проклятые американцы? скрепно, хе-хе...

Ракета-носитель New Glenn взорвалась на испытаниях

Алексей Щеголев
6 минут назад
Alex, в моем ответе есть ссылка, не прямая, а на источник. Опечатался правда. Цифры взяты по данным ООН.

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Serghei Martin
7 минут назад
Ошибка - в Молдове кириллица не используется, румынский язык исключительно на латинице.

Система письма в Европе и соседних странах 

Sergey Gorovoy
14 минут назад
Сяоми, так их! ни дна им, ни покрышки, катам. хоть казахам повезло, что только 0,5 предательствуют. бугага).

Система письма в Европе и соседних странах 

Сяоми Редми
46 минут назад
Сербы предатели, отказываются от кириллицы

Система письма в Европе и соседних странах 

Sergey Gorovoy
57 минут назад
вселенского/всегалактического уровня экономисты, они же - политтехнологи звезды тау кита, наконец-то подвели итог плачевному и безнадёжному

Рейтинг стран, контролирующих мировую торговлю: топ-10 крупнейших импортеров и экспортеров мира

Александр Егошин
1 час назад
Про эту комету есть эфир проекта "Кассиопея"с Ириной Подзоровой. Интервью с Пилотом корабля который был специально оборудован внутри кометы ,цель

Астрофизик заявил, что межзвездная комета 3I/ATLAS могла занести жизнь в Солнечную систему

Владимир Б
2 часа назад
Имя, полный набор, при определённой влажности, и как вы прикажете гипсовыми смесями работать, если у вас сверху на стены, постоянно влага подаётся?

Во Франции напечатали на 3D-принтере самый большой многоквартирный дом в Европе

Evgeny
3 часа назад
>Подобрав параметры так, чтобы модель одновременно объясняла появление сверхмощного нейтрино и не противоречила наблюдениям других

Черные дыры могли оказаться источником «призрачного» нейтрино

Евгений Евгеньевич
3 часа назад
Это мошенник, не ведитесь. У него тысячи постов по форумам раскидано

Спутники показали, как Китай создал огромный военный комплекс у ядерных хранилищ в пустыне Такла-Макан

Игорь Смирнов
3 часа назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa... Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

Ученые раскрыли роль бактерий в сохранности скелетов

Игорь Смирнов
3 часа назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa... Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

Российская технология повысила добычу трудноизвлекаемой нефти

Игорь Смирнов
3 часа назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa... Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

Стресс мужчин изменил структуру сперматозоидов и повлиял на развитие эмбриона

Игорь Смирнов
3 часа назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa... Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

Затмение усилило веру людей в науку

Игорь Смирнов
3 часа назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa... Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

Во Франции напечатали на 3D-принтере самый большой многоквартирный дом в Европе

Игорь Смирнов
3 часа назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa... Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

В ОАЭ посреди пустыни построят крупнейший аэропорт в истории

Игорь Смирнов
3 часа назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa... Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

Драгоценности панамских вождей оказались колумбийскими изумрудами

Игорь Смирнов
3 часа назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

Отрезанные ножки морского огурца три года прожили как самостоятельные организмы

Игорь Смирнов
3 часа назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa. Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

Как выбрать солнцезащитные очки и не испортить зрение

Игорь Смирнов
3 часа назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa.. Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

Черные дыры могли оказаться источником «призрачного» нейтрино

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно