Гонконг построит «горизонтальный небоскреб» Central Yards к 2027 году
В 2027 году Гонконг откроет уникальный архитектурный проект — горизонтальный небоскреб длиной около 400 метров под названием Central Yards, разработанный девелопером Henderson Land. Проект также известен под неофициальным названием The Bridge («Мост»).
Вместо традиционного стремления вверх здание будет вытянуто вдоль берега Виктория-Харбор примерно на 400 метров, формируя крупнейшую архитектурную структуру центрального района и фактически создавая новую линию городской набережной.
Central Yards — это многофункциональный комплекс общей площадью около 150 000 квадратных метров. Внутри комплекса разместятся: офисы класса A, коммерческие и торговые пространства, культурные зоны и общественные пространства.
Гонконг — один из самых «вертикальных» городов мира, где насчитывается около 700 зданий выше 150 метров. Однако участок под Central Yards расположен в зоне строгих ограничений по высоте из-за охраны визуального коридора, защищающего панораму Виктория-Харбор. Поэтому строительство еще одной башни невозможно. Вместо этого архитекторы выбрали горизонтальный формат — низкую, протяженную структуру, которая не блокирует вид на гавань, создает открытые общественные пространства и обеспечивает свободное движение пешеходов.
Одной из ключевых особенностей станет 300-метровый подвесной сад, обращенный к гавани. Он будет включать более 400 деревьев, около 280 видов растений и примерно 28 000 квадратных метров зеленых зон. Сад не является декоративным элементом — это полноценная инженерная система. Учитывая массу взрослых деревьев (до тонны каждое), конструкция рассчитана на огромные нагрузки.
Central Yards задуман как автономная городская среда. В комплексе появятся: крупная торговая зона, офисные пространства, открытые внутренние дворы и террасы, культурные площадки. Особое место займет театр на 1100 зрителей, рассчитанный на масштабные постановки и международные мероприятия.
Central Yards символизирует радикальный сдвиг в подходе к мегаполисам: вместо конкуренции по высоте — ставка на горизонтальность, общественные пространства и интеграцию с природой. Проект уже называют одним из самых обсуждаемых архитектурных объектов будущего, поскольку он предлагает альтернативу привычному «вертикальному» развитию городов. Главный вопрос теперь не в том, насколько высоко можно строить, а в том, как эффективно использовать пространство на уровне земли.
