Гонконг построит «горизонтальный небоскреб» Central Yards к 2027 году

В 2027 году Гонконг откроет уникальный архитектурный проект — горизонтальный небоскреб длиной около 400 метров под названием Central Yards, разработанный девелопером Henderson Land. Проект также известен под неофициальным названием The Bridge («Мост»).

Рендер «горизонтального небоскреба» Central Yards / © UNStudio

Вместо традиционного стремления вверх здание будет вытянуто вдоль берега Виктория-Харбор примерно на 400 метров, формируя крупнейшую архитектурную структуру центрального района и фактически создавая новую линию городской набережной.

Central Yards — это многофункциональный комплекс общей площадью около 150 000 квадратных метров. Внутри комплекса разместятся: офисы класса A, коммерческие и торговые пространства, культурные зоны и общественные пространства.

Гонконг — один из самых «вертикальных» городов мира, где насчитывается около 700 зданий выше 150 метров. Однако участок под Central Yards расположен в зоне строгих ограничений по высоте из-за охраны визуального коридора, защищающего панораму Виктория-Харбор. Поэтому строительство еще одной башни невозможно. Вместо этого архитекторы выбрали горизонтальный формат — низкую, протяженную структуру, которая не блокирует вид на гавань, создает открытые общественные пространства и обеспечивает свободное движение пешеходов.

Одной из ключевых особенностей станет 300-метровый подвесной сад, обращенный к гавани. Он будет включать более 400 деревьев, около 280 видов растений и примерно 28 000 квадратных метров зеленых зон. Сад не является декоративным элементом — это полноценная инженерная система. Учитывая массу взрослых деревьев (до тонны каждое), конструкция рассчитана на огромные нагрузки.

Central Yards задуман как автономная городская среда. В комплексе появятся: крупная торговая зона, офисные пространства, открытые внутренние дворы и террасы, культурные площадки. Особое место займет театр на 1100 зрителей, рассчитанный на масштабные постановки и международные мероприятия.

Central Yards символизирует радикальный сдвиг в подходе к мегаполисам: вместо конкуренции по высоте — ставка на горизонтальность, общественные пространства и интеграцию с природой. Проект уже называют одним из самых обсуждаемых архитектурных объектов будущего, поскольку он предлагает альтернативу привычному «вертикальному» развитию городов. Главный вопрос теперь не в том, насколько высоко можно строить, а в том, как эффективно использовать пространство на уровне земли.