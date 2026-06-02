Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Андрей Привалов
2 июня, 09:18
Рейтинг: +72
Посты: 225

Не просто красивые копии: семь роботов-животных, которые уже приносят пользу

Природа совершенствовала механизмы движения, выживания и энергоэффективности на протяжении миллионов лет эволюции. Сегодня инженеры все чаще обращаются к этим готовым решениям, создавая роботов, способных справляться с задачами, которые оказываются слишком сложными, опасными или дорогими для традиционных машин.

Spot / © Boston Dynamics
Ниже представлены семь впечатляющих роботов, вдохновленных живой природой и уже находящих практическое применение.

1. Spot — робот-собака

Вдохновленный ловкостью и устойчивостью собак, робот Spot стал одним из самых узнаваемых роботов в мире. Разработанный компанией Boston Dynamics четырехногий робот способен подниматься по лестницам, передвигаться по пересеченной местности,  работать в тесных помещениях и сохранять устойчивость на сложных поверхностях.

Spot активно используется для инспекции строительных площадок, электростанций, промышленных предприятий и других потенциально опасных объектов.

Вместо человека робот собирает данные и проводит обследование, снижая риск несчастных случаев.

Робот-змея / © Wikimedia Commons
2. Роботы-змеи

После землетрясений, взрывов или обрушения зданий доступ к пострадавшим часто оказывается крайне затруднен. Именно для таких ситуаций разрабатываются роботы, вдохновлённые змеями.

Благодаря гибкому сегментированному корпусу они способны проникать в узкие щели, перемещаться между обломками, исследовать завалы, искать выживших там, куда не могут добраться обычные роботы. Такие системы уже проходят испытания в спасательных службах разных стран.

Робот-геккон / © Wikimedia Commons
3. Роботы-гекконы

Гекконы обладают удивительной способностью удерживаться на практически гладких вертикальных поверхностях.

Инженеры воспроизвели этот механизм с помощью специальных адгезивных материалов, имитирующих микроструктуру лапок геккона. В результате появились роботы, способные взбираться по стенам зданий, обследовать мосты, инспектировать башни и высотные конструкции, работать в местах, опасных для людей.

Подобные системы могут существенно удешевить техническое обслуживание инфраструктуры.

Робот-змея Eelume / © Wikimedia Commons
4. Подводный робот-змея Eelume

Обслуживание морских нефтегазовых платформ и подводных трубопроводов остается дорогостоящей и рискованной задачей. Решением может стать робот Eelume, созданный по образцу морских угрей и морских змей. Его длинное сочлененное тело позволяет проникать в труднодоступные места, обследовать подводные конструкции и выполнять техническое обслуживание без участия водолазов. Одним из ключевых преимуществ является способность долго находиться под водой без подъема на поверхность.

Роботизированная рыба для акваферм / © Universitat Jaume I
5. Роботизированная рыба для акваферм

Исследователи из Университет Жауме I (Испания) разработали роботизированную рыбу для обслуживания объектов аквакультуры. В отличие от традиционных подводных аппаратов с винтами, робот использует плавники и копирует движения настоящих рыб. Такой подход обеспечивает более высокую энергоэффективность, лучшую устойчивость под водой и снижение шума.

Робот оснащен сонаром, камерами и датчиками состояния окружающей среды. Он способен выявлять повреждения сетей, обрастание водорослями и другие проблемы на рыбоводческих фермах.

Роботизированный-хобот слона / © Wikimedia Commons
6. Роботизированный-хобот слона

Исследователи лаборатории CREATE при Федеральной политехнической школе Лозанны (Швейцария) создали мягкий роботизированный манипулятор, вдохновленный одновременно хоботом слона и щупальцами осьминога.

Конструкция позволяет роботу: изгибаться, скручиваться, изменять жесткость, безопасно взаимодействовать с людьми.

Подобные манипуляторы могут оказаться полезными в медицине, роботизированном производстве и работе с хрупкими объектами.

RoboBee / © Wikimedia Commons
7. RoboBee — робот-пчела

Пчелы играют критически важную роль в мировом сельском хозяйстве, однако их популяции во многих регионах сокращаются.

В ответ на эту проблему ученые создали RoboBee — миниатюрного летающего робота, вдохновленного насекомыми-опылителями. Хотя технология пока остается экспериментальной, RoboBee демонстрирует потенциал для искусственного опыления сельскохозяйственных культур, экологического мониторинга, поисковых операций в ограниченном пространстве и развития микроробототехники нового поколения.

Главный урок этих проектов заключается в том, что многие инженерные решения уже существуют в природе. По мере развития робототехники биомиметика — направление, изучающее природные механизмы и адаптирующее их для техники, — становится одним из самых перспективных источников инноваций. Все больше современных роботов создаются не по принципу «машина вместо животного», а по принципу «машина, которая учится у природы».

