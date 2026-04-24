  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
24 апреля, 12:50
Любовь С.
34

У ближайшего суперюпитера нашли ледяные облака

❋ 4.7

Астрономы подтвердили наличие аммиака в атмосфере суперюпитера Эпсилон Индейца Ab, а также впервые выявили признаки плотных облаков из водяного льда. Открытие меняет представления о газовых гигантах за пределами Земли и показывает, что эти миры куда сложнее, чем считалось, а их атмосферы отличаются от предсказаний существующих моделей.

Астрономия
# атмосфера
# водяной лед
# Джеймс Уэбб
# Суперюпитер
# экзопланета
# Юпитер
Суперюпитер Эпсилон Индейца Ab с ледяными облаками в представлении художника. В атмосфере экзопланеты преобладает аммиак. / © E. C. Matthews, MPIA / T. Müller, HdA

Эпсилон Индейца Ab — массивный газовый гигант примерно в 7,6 раза тяжелее Юпитера. Он обращается вокруг близкой к Солнцу звезды всего в 12 световых годах от Земли. Такими мирами ученые особенно интересуются: температура их атмосферы варьируется от минус 73 до плюс 27 градусов Цельсия — этот диапазон близок к температурам на некоторых телах Солнечной системы.

Теоретически в таких условиях в атмосфере должны хорошо проявляться молекулы аммиака, а также могут формироваться облака из водяного льда. Ранее астрономы предполагали, что подобные миры относительно хорошо описывают модели без плотных облаков, однако уже самые первые наблюдения намекали: все намного сложнее.  

В новом исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal Letters, ученые использовали данные, полученные с помощью инфракрасного спектрометра MIRI на борту космического телескопа «Джеймс Уэбб». Сравнив яркость Эпсилон Индейца Ab на длинах волн 10,6 и 11,3 микрометра (именно здесь находится характерный «отпечаток» аммиака), астрономы выяснили, что планета заметно ярче в диапазоне 11,3 микрометра, чем в 10,6. Тем самым подтвердилось присутствие аммиака в атмосфере.

Затем исследователи обнаружили кое-что неожиданное. Выявленный сигнал оказался слабее, чем предсказывали модели. Чтобы понять, в чем дело, авторы статьи рассмотрели несколько вариантов: например, необычный химический состав атмосферы с пониженным содержанием азота. Однако наиболее вероятным сценарием оказались плотные облака из водяного льда, которые частично «маскируют» линии поглощения аммиака и одновременно делают газовый гигант тусклым на других длинах волн.

Если облака действительно играют столь важную роль, значит, атмосферы холодных суперюпитеров устроены иначе: вместо относительно прозрачных оболочек эти миры могут быть окутаны густыми слоями ледяных облаков. Последние меняют распределение тепла, влияют на химические реакции и скрывают часть молекулярных сигналов от наблюдателей.

Результаты также показали, что Эпсилон Индейца Ab не уникальна. Сравнив ее с другими недавно открытыми газовыми гигантами, астрономы заметили общую закономерность: такие экзопланеты часто выглядят слабее в диапазоне трех-пяти микрометров.

То есть ледяные облака могут быть распространены среди подобных миров. Уточнив параметры суперюпитера и пересчитав его массу и орбиту, исследователи выяснили, что орбита может быть заметно вытянутой, а масса составляет примерно 7,6 массы Юпитера. Это, вероятно, влияет на историю формирования системы.

Наличие ледяных облаков у Эпсилон Индейца Ab — один из первых случаев, когда астрономы фактически изучают погоду на холодной экзопланете. До запуска «Уэбба» такие наблюдения были практически недоступны. Следующим шагом станет проверка результатов. Если выводы верны, модели атмосфер гигантских миров придется пересмотреть. А это важно уже не только для понимания отдельных экзопланет, но и для более широкой картины того, как устроены планетные системы во Вселенной.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Любовь С.
375 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
Показать больше
Астрономия
# атмосфера
# водяной лед
# Джеймс Уэбб
# Суперюпитер
# экзопланета
# Юпитер
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
24 Апр
Бесплатно
Сокровища Ассирии: главные памятники древней империи и их влияние на культуру
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
24 Апр
1500
Как ученые восстановили тираннозавра
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
24 Апр
Бесплатно
Римская религия: обманчивая простота знакомых слов
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
24 Апр
Бесплатно
Как ученые готовятся к полету на Марс уже сегодня?
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
25 Апр
Бесплатно
Одинаковая ДНК, разные судьбы
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
25 Апр
Бесплатно
Шпионские игры в поле: как ученые учат пшеницу не мерзнуть
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
25 Апр
Бесплатно
Современная селекция растений
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
25 Апр
Бесплатно
Тайны богини Кали. Свет и тени Индийской цивилизации
ВДНХ
Москва
Лекция
25 Апр
Бесплатно
Мутация — и точка! Как с помощью вирусов мы исправляем ДНК растений и зачем это нужно
Парк «Зарядье»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
23 апреля, 12:08
Любовь С.

В мозге нашли вторую систему связи

Астроциты — клетки, которые долго считались лишь «помощниками» нейронов — оказались частью скрытой системы связи в мозге. Они, как показали результаты нового исследования, формируют собственные протяженные сети, соединяющие разные части головного мозга. Это открытие меняет представление о том, как мозг координирует свою работу, адаптируется к новым условиям и восстанавливается после повреждений.

Биология
# астроциты
# глиальные клетки
# компьютерное моделирование
# мозг
# мыши
# нейроны
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. «Золотой шар» с морского дна оказался частью гигантской актинии

    24 апреля, 13:28

  2. У ближайшего суперюпитера нашли ледяные облака

    24 апреля, 12:50

  3. Гигантские осьминоги оказались среди главных хищников морей эпохи динозавров 

    24 апреля, 12:29

  4. Ученые установили авторов наскальных рисунков в Кении

    24 апреля, 10:49
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Последние комментарии

Александр Александрович...
19 минут назад
100% и главное что те то мыслят узко ,напасть ,овладеть,и получать прибыль от и Озмур.Пролива и с нефти ⛽️ ,дальше запускать клешни Октобуса на

Со стройплощадки «Зеркальная линия» убрали почти всю спецтехнику

Александр Александрович...
20 минут назад
StaPerRa, 100% и главное что те то мыслят узко ,напасть ,овладеть,и получать прибыль от и Озмур.Пролива и с нефти ⛽️ ,дальше запускать клешни Октобуса на

Со стройплощадки «Зеркальная линия» убрали почти всю спецтехнику

Николай Цыгикало
26 минут назад
Иван, спасибо за подсказку.) вот немного уже обрисовывал здесь. Дело не в величине тяги, а в балансе торможение - тяга. То есть баланс импульса

NordSpace создаст спутники для работы на сверхнизкой околоземной орбите

Виктор Трофимов
39 минут назад
Riga, в латвии нынче то что осталось? даже шпроты перекочевали в калининградскую обл.

Инфографика: крупнейшие экспортеры мира в 2025 году

Diamond Kamov
42 минуты назад
SERGEY, Какой Карабаш!?! Он же, если не ошибаюсь, был заброшен, сейчас пытаются возобновить. Удокан сейчас даёт стране медь.

Инфографика: рейтинг стран по запасам меди — кто контролирует рынок

Виктор Трофимов
42 минуты назад
Алексей, а чего там польша так мощно продает, бобер курву в немецкие бордели?

Инфографика: крупнейшие экспортеры мира в 2025 году

Michail Siganur
46 минут назад
ТЧ, это переводиться как гавноед.

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Michail Siganur
48 минут назад
Акмал, это ты и такие исламисты рождённые с террором в жопе не даёте людям жить, гребаные фанатики.

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Michail Siganur
50 минут назад
Vitalijs, а пыль не затрахаешся глотать.

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Pin Kis
56 минут назад
"... процесс деградации электроники не зависит от температуры..." Это что, значит правило "каждые 10 градусов сокращают ресурс в 2 раза" уже не

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

SERGEY IVANOV
1 час назад
Странно, выходит Карабаш в России и всего четвёртое место по запасам. На днях электрик сдавал, 800р килограмм без паспорта берут. Видимо ещё долго

Инфографика: рейтинг стран по запасам меди — кто контролирует рынок

Сергей Л.
1 час назад
Олег, эт точно. Разве что чай и воду. Но со мной служил человек и водку пили, и норм и достойно всё было.

Топ-10 стран с наибольшим числом шахматных гроссмейстеров

Петр Р
1 час назад
Sam, да, именно этим и занимались древние марсиане🤭

Curiosity обнаружил на Марсе образование, напоминающее чешую рептилии

Петр Р
1 час назад
Максим, у вас ложный вывод

Curiosity обнаружил на Марсе образование, напоминающее чешую рептилии

Sergii Stychynskyi
2 часа назад
Фуфло! Живу в Канаде15 лет. Люди, получившиие образование после школы - мотивированные алжирцы, румыны и индусы, окончившие ВУЗы у себя дома. Местные

Инфографика: рейтинг стран по числу людей,  получивших образование после школы

Александр Березин
2 часа назад
Кирилл, США влупили треть ракетного арсенала на Иран. Сильно снесли? Или наоборот, отчего и были вынуждены взять паузу?

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Александр Березин
2 часа назад
guest, так разве Трамп уже не стер Иран с лица Земли? Вроде, по его словам, он уже и все ракеты его выбил с дронами.

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Pacifist Pax
2 часа назад
Намного проще и дешевле проложить нефтепровод вместо канала. Нефтепровод "Дружба" в Европе тому пример. Можно как предлагают где канал, а можно

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Spak
3 часа назад
Сергей, слишком много оаэ в голове.

Достроят ли «Зеркальную линию»? Реалистичный взгляд на мегапроект Саудовской Аравии

Андрей Д.
3 часа назад
guest, так и знал что свиное рыло торчит , достаточно увидеть тупость, хамство и маленькие буквы в названии стран) скоро таких как ты не останется, вы

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно