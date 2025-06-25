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25 минут назад
ТюмГУ
160

Физики узнали, как свойства пласта влияют на добычу нефти

4.4

Ученые ТюмГУ проанализировали влияние конфигурации и свойств пласта и технологического режима эксплуатации скважин на коэффициент извлечения нефти. По мнению исследователей, эти факторы можно рассматривать как определяющие для выбора наиболее эффективной стратегии разработки.

ТюмГУ
# моделирование
# нефтедобыча
# нефть
# порода
Добыча нефти / © Ольга Чиркова, пресс-служба ТюмГУ

«В результате гидродинамического моделирования мы установили, что первоочередная разработка небольшой по объему нефтяной части газонефтяной или газоконденсатно-нефтяной залежи, которая находится между газовой шапкой и водоносным слоем, позволяет достичь больших коэффициентов извлечения нефти по сравнению с одновременной разработкой газовой шапки и нефтяной оторочки. Так, в случае небольшого расстояния между поверхностями газонефтяного и водонефтяного контактов необходимо начинать добывать газ практически одновременно с добычей нефти», — сообщил доцент кафедры моделирования физических процессов и систем Школы естественных наук Тюменского госуниверситета Александр Гильманов.

Молодые ученые также установили, что наличие оптимального значения дебита нефти связано с тем, что дальнейшее его увеличение приводит к возрастанию перепада давления между газовой шапкой и нефтяной оторочкой в районе скважины. Оно ускоряет проявление эффекта конусообразования газа, причем это значение в два раза меньше полученного приближенными аналитическими методами.

Исследование показало, что тип нефтегазоконденсатной залежи определяет наиболее влияющие параметры на коэффициент извлечения нефти. В частности, для ряда нефтяных залежей величина горизонтальной проницаемости влияет на проявление эффекта прорыва газа к добывающим скважинам, чем вертикальная.

В рамках работы физики впервые ввели безразмерные комплексы подобия для классической гидродинамической модели фильтрации флюида в пористой среде.

Для оперативной оценки эффективности сценариев разработки нефтегазоконденсатных залежей при различной последовательности разработки нефтяной и газовой частей физики планируют создать универсальный инструмент, учитывающий экономических показатели и алгоритмы машинного обучения.

Исследования идут в рамках программы Приоритет 2030.

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Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
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ТюмГУ
# моделирование
# нефтедобыча
# нефть
# порода
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