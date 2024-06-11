Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Гигантский ископаемый моллюск указал, что «эффект лилипута» после Великого вымирания закончился быстрее, чем считалось
Китайские палеонтологи обнаружили образцы самых больших моллюсков, живших после Великого вымирания. Их гигантский размер говорит о том, что брюхоногие интенсивнее и быстрее восстановились в росте после массовой гибели. До этого подобные свидетельства находили в ладинском ярусе, а сейчас в анизийском.
Научное сообщество давно рассматривает размер тела с точки зрения различных тенденций. Например, закон Копа гласит, что определенные группы организмов в течение многих тысячелетий только увеличиваются в размерах. В начале этого года Naked Science рассказывал, какие факторы на это влияют.
Существует также довольно спорное правило Бергмана, по которому крупность теплокровных животных зависит от климата: в холодных широтах они зачастую больше, чем в теплых. Но этой весной группа исследователей перепроверила правило Бергмана на мезозойских динозаврах и не нашла ему убедительных подтверждений.
В 2000-х у моллюсков нижнего триаса (251,902-247,2 миллиона лет назад) выявили следующую закономерность: после Великого вымирания, завершившего эру палеозоя 251,902 ± 0,024 миллиона лет назад, рост брюхоногих не превышал двух сантиметров. Эту тенденцию назвали «эффектом лилипута» (так Джонатан Свифт именовал народ карликов в своем романе «Путешествия Гулливера»), когда после вымирания выжили наиболее мелкие таксоны.
Однако границы этого эффекта, когда триасовая фауна вернулась к первоначальным размерам, определены довольно неточно. Самый крупный из известных моллюсков триасового периода относится к ладинскому ярусу (около 242-237 миллионов лет назад), что говорит об увеличении размеров тела в среднем триасе. Новая находка китайских палеонтологов указала на более быстрое восстановление.
Исследователи из городов Ухань и Гуйян обнаружили в формации Цинъянь три беспрецедентно крупных образца триасовых моллюсков. От них остались только фрагменты, но, согласно предполагаемым расчетам, наиболее крупная раковина превышала 35 сантиметров в высоту.
Все три моллюска относятся к роду Toxoconcha. Примечательно, что другие брюхоногие того времени редко дорастали до 10 сантиметров. Слой, в котором нашли эти образцы, датируется примерно 244 миллионами лет назад, то есть «новые» моллюски жили в анизийском ярусе (247,2-242 миллиона лет назад). Статья с описанием опубликована в журнале Palaeoworld.
Новые данные говорят о том, что отступление «эффекта лилипута» происходило интенсивнее и быстрее, чем предполагалось, поскольку предыдущих рекордсменов фиксировали в более поздних формациях. Как отметили палеонтологи, в начале пермско-триасового вымирания два других рода моллюсков — Omphaloptycha и Coelostylina — наращивали раковины в среднем на четыре-шесть миллиметров в высоту. В раннем и среднем триасе — уже до 90 и 80 миллиметров в высоту соответственно. Выходит, Toxoconcha был настоящим гигантом, чья раковина была в семь раз больше, чем у других моллюсков того периода.
Палеонтологи объясняют такой скачок в росте высоким биоразнообразием древней фауны. Дело в том, что ранее ученые зарегистрировали в той же формации Цинъянь более 500 видов беспозвоночных. Это, вероятно, спровоцировало гигантизм у найденных моллюсков, ведь иначе они бы проиграли в такой высококонкурентной эволюционной гонке. Иначе говоря, давление хищников могло вызвать восстановление размеров у брюхоногих спустя уже около восьми миллионов лет после вымирания.
Новые находки также соотносятся с интенсивным ростом других морских существ. Авторы статьи привели в пример недавно обнаруженный двухметровый череп исполинского ихтиозавра, длина тела которого, предположительно, составляла 20 метров. Эти хищники тоже жили 244 миллиона лет назад и были в 10 раз крупнее, чем рептилии раннего триаса.
Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.
Жаркий сезон 2019/20 годов в Австралии прозвали Черным летом — из-за катастрофических лесных пожаров, главным образом на юго-востоке континента. Кроме множества трагических картин пожары породили слухи о том, что вомбаты — местные сумчатые травоядные — якобы уводили в свои норы других зверей и тем самым спасали их от огня. Согласно новой научной статье, у этой сказочной на первый взгляд истории есть реальная основа.
Группа физиков из Италии представила новую концепцию поиска признаков распада протона. Исследователи предложили пробурить на Луне скважину глубиной пять километров и безопасно извлечь оттуда образцы породы, сохраняющие следы этого события. Если идею ученых притворят в жизнь и миссия окажется успешной, открытие поможет объединить противоречащие физические теории.
Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.
Переселение позвоночных из воды в наземно-воздушную среду жизни стало поворотным моментом в истории биосферы. Однако этот эволюционный скачок имел и серьезные побочные эффекты: он привел к потере способности восстанавливать потерянные части тела рептилиями, птицами и млекопитающими. В новой статье биологи рассмотрели генетические и эволюционные аспекты освоения суши и выяснили, что резкое ослабление регенерации стало своеобразной «расплатой» за адаптации животных к другой среде.
Команда американских социологов впервые изучила, как размер пениса и неудовлетворенность им влияют на вероятность того, что мужчина будет хранить дома огнестрельное оружие. Популярный стереотип подтвердить не удалось.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Страшная сила
Геоинженерный проект по отражению солнечного света назвали опасным для Земли
Топ неоновых организмов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии