Гигантский ископаемый моллюск указал, что «эффект лилипута» после Великого вымирания закончился быстрее, чем считалось

Китайские палеонтологи обнаружили образцы самых больших моллюсков, живших после Великого вымирания. Их гигантский размер говорит о том, что брюхоногие интенсивнее и быстрее восстановились в росте после массовой гибели. До этого подобные свидетельства находили в ладинском ярусе, а сейчас в анизийском.

Научное сообщество давно рассматривает размер тела с точки зрения различных тенденций. Например, закон Копа гласит, что определенные группы организмов в течение многих тысячелетий только увеличиваются в размерах. В начале этого года Naked Science рассказывал, какие факторы на это влияют.

Существует также довольно спорное правило Бергмана, по которому крупность теплокровных животных зависит от климата: в холодных широтах они зачастую больше, чем в теплых. Но этой весной группа исследователей перепроверила правило Бергмана на мезозойских динозаврах и не нашла ему убедительных подтверждений.

В 2000-х у моллюсков нижнего триаса (251,902-247,2 миллиона лет назад) выявили следующую закономерность: после Великого вымирания, завершившего эру палеозоя 251,902 ± 0,024 миллиона лет назад, рост брюхоногих не превышал двух сантиметров. Эту тенденцию назвали «эффектом лилипута» (так Джонатан Свифт именовал народ карликов в своем романе «Путешествия Гулливера»), когда после вымирания выжили наиболее мелкие таксоны.

Однако границы этого эффекта, когда триасовая фауна вернулась к первоначальным размерам, определены довольно неточно. Самый крупный из известных моллюсков триасового периода относится к ладинскому ярусу (около 242-237 миллионов лет назад), что говорит об увеличении размеров тела в среднем триасе. Новая находка китайских палеонтологов указала на более быстрое восстановление.

Новые гигантские брюхоногие моллюски из формации Цинъянь, Toxoconcha sp. / © Palaeoworld, Xin Sun et al.

Исследователи из городов Ухань и Гуйян обнаружили в формации Цинъянь три беспрецедентно крупных образца триасовых моллюсков. От них остались только фрагменты, но, согласно предполагаемым расчетам, наиболее крупная раковина превышала 35 сантиметров в высоту.

Все три моллюска относятся к роду Toxoconcha. Примечательно, что другие брюхоногие того времени редко дорастали до 10 сантиметров. Слой, в котором нашли эти образцы, датируется примерно 244 миллионами лет назад, то есть «новые» моллюски жили в анизийском ярусе (247,2-242 миллиона лет назад). Статья с описанием опубликована в журнале Palaeoworld.

Новые данные говорят о том, что отступление «эффекта лилипута» происходило интенсивнее и быстрее, чем предполагалось, поскольку предыдущих рекордсменов фиксировали в более поздних формациях. Как отметили палеонтологи, в начале пермско-триасового вымирания два других рода моллюсков — Omphaloptycha и Coelostylina — наращивали раковины в среднем на четыре-шесть миллиметров в высоту. В раннем и среднем триасе — уже до 90 и 80 миллиметров в высоту соответственно. Выходит, Toxoconcha был настоящим гигантом, чья раковина была в семь раз больше, чем у других моллюсков того периода.

Палеонтологи объясняют такой скачок в росте высоким биоразнообразием древней фауны. Дело в том, что ранее ученые зарегистрировали в той же формации Цинъянь более 500 видов беспозвоночных. Это, вероятно, спровоцировало гигантизм у найденных моллюсков, ведь иначе они бы проиграли в такой высококонкурентной эволюционной гонке. Иначе говоря, давление хищников могло вызвать восстановление размеров у брюхоногих спустя уже около восьми миллионов лет после вымирания.

Новые находки также соотносятся с интенсивным ростом других морских существ. Авторы статьи привели в пример недавно обнаруженный двухметровый череп исполинского ихтиозавра, длина тела которого, предположительно, составляла 20 метров. Эти хищники тоже жили 244 миллиона лет назад и были в 10 раз крупнее, чем рептилии раннего триаса.

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