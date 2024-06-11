В МПСУ выяснили, что не все семьи счастливы одинаково

Ученые МПСУ выяснили, что, несмотря на расхожий стереотип, что «семьи счастливы одинаково», существует разница в удовлетворенности браком, ролевых ожиданиях и притязаниях у женщин с гуманитарной и математической профессиональными направленностями. Следуя установке, что женщина — хранительница семейного очага, «гуманитарии» и «математики» выстраивают разные стратегии счастья. Если женщины-гуманитарии черпают свое вдохновение именно внутри семейных отношений, то представительницы математических профессий ищут гармонию в семье через реализацию своих творческих способностей за ее пределами.

В современном мире женщины стали все чаще выбирать карьерный рост и собственное профессиональное развитие. Данное явление приводит к снижению стабильности семейных отношений, что в свою очередь требует изучения для поиска решений, направленных на укрепление супружеских связей.

Исследование МПСУ проводилось среди 60 женщин, официально зарегистрированных в браке, с высшим образованием, в возрасте от 25 до 65 лет. Поученные данные показывают существенную разницу между гуманитариями и математиками в интимно-сексуальной сфере семейной жизни, степени ожидания от супруга решения бытовых задач, собственного участия в ведении домашнего хозяйства, воспитания детей, требованиях к супругу в его профессиональной реализации и к его внешней привлекательности.

Женщины-гуманитарии в семейной жизни склонны занимать пассивную позицию, полагаясь в большей степени на супругов. В отличие от них представительницы математических профессий готовы сами больше инвестировать в брачно-семейные отношения. Другими словами, женщины гуманитарных профессий рассчитывают на активную роль партнера в решении бытовых вопросов, при этом пытаются минимизировать свой вклад в ведение домашнего хозяйства. Женщины математических профессий склонны к партнерству и, соответственно, равному распределению своего участия и супруга в хозяйственных вопросах семьи.

Схожая разница наблюдается в вопросах воспитания детей, где представительницы гуманитарного профессионального направления ожидают большего участия супруга, в отличие от женщин-математиков, которые сами занимают активную позицию в этой сфере. То есть среди жен-гуманитариев родительство не в достаточной мере признается основной ценностью в семье. Математики, наоборот, больше склонны брать на себя ведущую роль в семье по воспитанию детей, при этом не предъявляют к супругу требования активного участия в данном вопросе.

В интимной жизни у женщин-гуманитариев, удовлетворенных браком, сексуальная гармония является важным условием супружеского счастья. Также ими высоко востребовано наличие общих интересов и потребностей и совместное времяпрепровождение. У женщин-математиков сфера интимно-сексуальных отношений, общности интересов и совместного времяпрепровождения слегка приглушена и ставится не так высоко, как у представительниц гуманитарного направления.

Женщины-гуманитарии отдают приоритет в профессиональной деятельности своему супругу, при этом требования к собственной карьерной активности не столь высоки. Для них главное в жизни – это благополучие в семье. Они в большей степени способны на создание близких, доверительных отношений с партнером, готовы получать и проявлять эмоциональную поддержку, беспокоиться и обеспечивать благополучие своего супруга.

Представительницы математического направления, напротив, говорят о выраженном стремлении к личному профессиональному росту, получению морального удовлетворения в различных сферах своей жизни, признанию, уважению, одобрению со стороны других. При этом интерес к профессиональным успехам супруга у них менее выражен.

В отношении внешней привлекательности партнера у женщин-гуманитариев и математиков также есть различия в требованиях. Абсолютно все женщины заявляют о своей приверженности следить за собственным внешним видом и следовать последним тенденциям в моде, но при этом гуманитарная группа не настолько требовательна к внешнему образу супруга. Чего не скажешь о женщинах математических профессий, которые имеют высокие требования к тому, как выглядит их партнер.

Исследование МПСУ также подтвердило тот факт, что независимо от профессиональной направленности женщины, высокие ожидания и требования к супругу при разделении обязанностей в семье приносят большее удовлетворение супружескими отношениями. Средние или заниженные ожидания к собственной роли и супруга в семье негативно влияют на качество брака, и могут приводить к снижению удовлетворенности семейными отношениями.

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МПСУ 2 статей Московский психолого-социальный университет (МПСУ) — негосударственное высшее учебное заведение. За почти тридцатилетнюю историю университетом подготовлено почти 60 тыс. специалистов. Направления подготовки связаны с психологией и социальными науками. Обучение студентов осуществляется в Институте психологии на факультетах социальной психологии и управления человеческими ресурсами, а также на факультетах психолого-педагогического и специального образования, юриспруденции и экономическом. В 2023 году по результатам исследования HeadHunter выпускники МПСУ вошли в число наиболее высокооплачиваемых специалистов среди аналогичных факультетов московских вузов.