Исследование 214 тысяч человек выявило разные риски деменции для разных стран
Специалисты по общественному здравоохранению выяснили, что факторы риска развития деменции, такие как низкий уровень образования, высокое кровяное давление и курение, радикально различаются по странам. Значит, универсальный для всего мира подход к профилактике этого тяжелого нейродегенеративного заболевания попросту не сработает в глобальном масштабе.
До сих пор авторы научных работ о профилактике деменции опирались преимущественно на данные исключительно из богатых регионов — США и Западной Европы. Чтобы проверить, работают ли эти правила повсеместно, авторы масштабного международного исследования проанализировали огромный массив данных. Они охватили более 214 тысяч пожилых людей из 14 стран и регионов с разным уровнем дохода, чьи показатели собирали с 2009 по 2023 год.
В выборку вошли жители США, Бразилии, Китая, Англии, Индии, Ирландии, Южной Кореи, Малайзии, Мексики и нескольких областей Европы. Проект объединил специалистов из Университета Южной Калифорнии (США), Брауновского университета (США) и Университета Джонса Хопкинса (США).
Различия между странами по 12 ключевым факторам риска оказались огромными. Так, низкий уровень образования (один из главных триггеров угасания когнитивных способностей) имеют 86% пожилых людей в Китае, но всего 12% в США. В то же время избыточный вес угрожает 45% американцев старшего возраста и лишь 13% жителей Индии.
Тем не менее исследователи выявили и важную глобальную закономерность, которая удивила научное сообщество: опасные факторы по всему миру группируются в одинаковые устойчивые «пакеты». Например, сердечно-сосудистые риски (высокий холестерин и гипертония) или поведенческие риски (курение и злоупотребление алкоголем) почти всегда идут рука об руку — вне зависимости от географии и среднего уровня жизни в стране.
Результаты научной работы, опубликованные в медицинском журнале The Lancet Healthy Longevity, помогут министерствам здравоохранения и медицинским организациям разрабатывать точечные профилактические программы, адаптированные под особенности жителей конкретных регионов и стран. Главный вывод ведущего автора исследования Эммы Николс (Emma Nichols) звучит максимально обнадеживающе: деменция в старости вовсе не предопределена генетически. Это набор факторов, которые мы накапливаем в течение всей жизни, а значит, каждый из нас способен реально снизить свой личный риск, просто вовремя корректируя привычки.
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