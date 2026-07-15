Исследование 214 тысяч человек выявило разные риски деменции для разных стран

Специалисты по общественному здравоохранению выяснили, что факторы риска развития деменции, такие как низкий уровень образования, высокое кровяное давление и курение, радикально различаются по странам. Значит, универсальный для всего мира подход к профилактике этого тяжелого нейродегенеративного заболевания попросту не сработает в глобальном масштабе.

До сих пор авторы научных работ о профилактике деменции опирались преимущественно на данные исключительно из богатых регионов — США и Западной Европы. Чтобы проверить, работают ли эти правила повсеместно, авторы масштабного международного исследования проанализировали огромный массив данных. Они охватили более 214 тысяч пожилых людей из 14 стран и регионов с разным уровнем дохода, чьи показатели собирали с 2009 по 2023 год.

В выборку вошли жители США, Бразилии, Китая, Англии, Индии, Ирландии, Южной Кореи, Малайзии, Мексики и нескольких областей Европы. Проект объединил специалистов из Университета Южной Калифорнии (США), Брауновского университета (США) и Университета Джонса Хопкинса (США).

Различия между странами по 12 ключевым факторам риска оказались огромными. Так, низкий уровень образования (один из главных триггеров угасания когнитивных способностей) имеют 86% пожилых людей в Китае, но всего 12% в США. В то же время избыточный вес угрожает 45% американцев старшего возраста и лишь 13% жителей Индии.

Тем не менее исследователи выявили и важную глобальную закономерность, которая удивила научное сообщество: опасные факторы по всему миру группируются в одинаковые устойчивые «пакеты». Например, сердечно-сосудистые риски (высокий холестерин и гипертония) или поведенческие риски (курение и злоупотребление алкоголем) почти всегда идут рука об руку — вне зависимости от географии и среднего уровня жизни в стране.

Результаты научной работы, опубликованные в медицинском журнале The Lancet Healthy Longevity, помогут министерствам здравоохранения и медицинским организациям разрабатывать точечные профилактические программы, адаптированные под особенности жителей конкретных регионов и стран. Главный вывод ведущего автора исследования Эммы Николс (Emma Nichols) звучит максимально обнадеживающе: деменция в старости вовсе не предопределена генетически. Это набор факторов, которые мы накапливаем в течение всей жизни, а значит, каждый из нас способен реально снизить свой личный риск, просто вовремя корректируя привычки.

Ранее российские ученые обнаружили, что облучение мышей с болезнью Альцгеймера (самая частая причина деменции) имитацией космических лучей ведет к восстановлению их когнитивных способностей. К аналогичным выводам пришли исследователи из Кореи, установившие, что облучение мозга пациентов при раковой терапии резко снизило частоту развития деменции в последующие за лечением годы.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Марк Чернов 53 статей Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.