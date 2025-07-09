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Bentley показала концепт первого электромобиля — без кресла для переднего пассажира
Британская компания Bentley показала, как может выглядеть её первый электромобиль. В трёхдверном спортивном седане EXP 15 нет переднего пассажирского кресла — вместо него оставлено пространство для вещей или питомца.
Автопроизводитель представил концепт под названием EXP 15 — это трёхдверный электроседан премиум-класса, сообщает Carscoops. У машины две передние двери и одна задняя, а главное отличие от привычных моделей — отсутствие переднего пассажирского сиденья.
На его месте предусмотрено свободное пространство, куда можно поставить багаж или установить специальную переноску для питомца. В Bentley даже разработали мягкую лежанку, чтобы животному было комфортно во время поездки.
Внешне концепт отличает закрытая радиаторная решётка с LED-подсветкой. Хотя такая решётка электромобилю не требуется, в компании решили превратить её в элемент дизайна. Передние фары вертикальные, с дополнительной подсветкой по краям бампера и возле дверей.
Интерьер задней части салона сделан трансформируемым: сиденье можно поворачивать для удобного выхода, передвигать вперёд, чтобы оказаться ближе к водителю, или переводить в положение лёжа.
Длина автомобиля составляет около 5 метров. Других технических характеристик пока не раскрывают. В компании подчеркнули, что серийная версия может отличаться от EXP 15, но концепт отражает общее направление дизайна и функциональности будущих электромобилей бренда.
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