Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
«Соковый детокс» нарушил баланс микрофлоры за три дня
Некоторые люди считают, что так называемый соковый детокс, когда человек какое-то время питается исключительно фруктовыми и овощными соками, способствует очищению организма и оздоравливает его. Однако в действительности результат может быть противоположным. Исследование в Соединенных Штатах показало, что подобное питание в течение всего трех дней способно привести к сдвигам в составе бактерий в полости рта и кишечнике, которые связывают с воспалением и снижением когнитивных функций.
Специфическое воздействие соковой диеты на микрофлору человека изучено мало, хотя известно, что удаление из соков большей части нерастворимой клетчатки и высокое содержание сахара делают подобную пищу менее полезной по сравнению с цельными овощами и фруктами. В свою очередь, недостаточное потребление клетчатки может менять микробиоту и влиять на обменные процессы, иммунитет и психическое состояние, предупреждают ученые.
Группа исследователей из Северо-Западного университета совместно с коллегами из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США) решила подробнее разобраться в вопросе. Для этого они организовали эксперимент, в котором здоровые молодые люди на протяжении трех дней питались по одной из трех схем: пили только соки холодного отжима, употребляли соки и твердую пищу либо ели только растительные продукты.
Добровольцев для исследования набрали с помощью объявлений в студенческих городках при вузах — всего 25 человек. До конца его прошли 23 участника, данные полного анализа по 14 из них (семи женщин и семи мужчин) легли в основу научной работы. Статью о ней недавно опубликовал журнал Nutrients.
Средний возраст испытуемых составил около 23 лет, плюс-минус примерно три года. Перед началом эксперимента, в подготовительный период и по завершении диетических вмешательств, а также через две недели после них у добровольцев брали образцы кала, слюны и мазки из ротовой полости. Кроме того, для оценки состава микробиоты ученые проанализировали ген 16S рРНК, по которому принято идентифицировать бактерии.
Анализ полученных данных показал, что к изменениям в рационе питания наиболее чувствителен микробный состав полости рта. У людей на соковой диете зарегистрировали самое существенное увеличение числа микроорганизмов из группы протеобактерий (Proteobacteria), обилие которых характерно для воспалительных процессов. Также отмечалось снижение количества полезных бактерий-фирмикутов (Firmicute).
Похожие, но менее выраженные тенденции выявили у добровольцев, употреблявших соки и другую пищу. Сдвиги в микробиоте у испытуемых на растительных продуктах ученые охарактеризовали, как более положительные.
В микрофлоре кишечника столь существенных изменений не наблюдалось. Тем не менее у пивших соки заметили относительное обилие бактериальных групп, которые сочетаются с повышенной проницаемостью кишечника, воспалением и ухудшением когнитивных способностей.
Ученые связали подвижки в микробиоте с высоким уровнем сахара и других углеводов в соках. Результаты эксперимента подчеркнули необходимость дальнейших исследований по вопросу влияния соковой и других диет на организм, особенно с учетом того, что дети часто употребляют соки вместо фруктов, заключили специалисты.
Физики из МФТИ и Объединенного института высоких температур РАН, работающие над фундаментальными проектами в области физики плазмы и управляемого ядерного синтеза, объявили о значительных продвижениях в изучении безнейтронной (без выделения нейтронов) реакции ядерного синтеза протон–бор. Исследование демонстрирует новый подход к синтезу, который может стать основой для создания экологически чистых источников энергии в будущем.
Ученые неоднократно подходили к произведениям искусства со своими инструментами и концепциями в поисках скрытых авторских замыслов. Иногда находят на картинах редкие природные явления или законы физики, которые еще не были достаточно сформулированы. В новой статье группа исследователей проанализировала путешествия Одиссея в классической поэме Гомера и нашла, что автор следовал фундаментальным идеям устройства Вселенной, которым подчиняются физические и математические системы.
Процессы с общей энергией в 130 раз больше, чем у всех ядерных арсеналов Земли, сформировали две крупные лунные долины, выяснила международная группа астрономов. Речь идет об огромных образованиях длиной до 860 километров и глубиной в несколько километров.
В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
В Северной Ирландии обнаружили ранее неизвестный вид паразитических грибов, управляющий пауками. Заметили зараженных членистоногих случайно — во время съемок передачи BBC Winterwatch.
Немецкие и греческие исследователи обнаружили, что уже в 3200 году до нашей эры осадочные отложения в греческих болотах содержали тяжелые металлы. Речь идет о самых старых следах такого рода, когда-либо зафиксированных учеными. Результаты нового исследования заставляют существенно пересмотреть историю региона.
В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Вопросы читателей (ч. 9)
10 способов стать умнее
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии