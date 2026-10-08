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Археологи впервые описали деревянную утварь, инструменты и палицу у неандертальцев

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Благодаря особым геологическим условиям стоянки Абрик-Романи в Испании археологи зафиксировали там следы 597 деревянных предметов, использованных неандертальцами 40-62 тысячи лет назад. Среди них не только вполне ожидаемые копья, но и деревянные треножники и многофункциональная утварь из коры, а также довольно необычная палица, не имеющая аналогов среди всех археологических находок любых эпох.

Антропология
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Современная реконструкция необычной неандертальской палицы, найденной на стоянке Абрик Романи
Современная реконструкция необычной неандертальской палицы, найденной на стоянке Абрик Романи / © IPHES-CERCA

Орудия из дерева, судя по износу на их каменных лезвиях, использовались людьми не менее двух миллионов лет. Это и логично, поскольку самые простые деревянные орудия вроде заостренных палок применяют на охоте и шимпанзе. Ранее Naked Science описывал и древнейший деревянный сруб из Африки, возрастом 476 тысяч лет. Обнаружение костей различных видов Homo (еще до нашего собственного вида) на изолированных островах невозможно объяснить без строительства как минимум плотов.

Однако в большинстве мест деревянные артефакты просто не сохраняются значительное время. Теперь международная группа археологов опубликовала в Science Advances работу, где обобщила находки со стоянки Абрик-Романи в Каталонии, расположенной на крутом склоне. Из-за быстрого отложения здесь карбоната кальция, слои известняка «запечатывали» деревянные объекты, и даже когда те сгнили, оставшиеся пустоты позволили установить их форму.

Основная часть находок — несгоревшее топливо для каменных очагов, в основном эти дрова сосновые. Сосна не всегда самый удобный выбор для открытого очага, но трудно исключать, что в условиях 40-62 тысяч лет назад эта часть Испании была довольно прохладной и большого выбора более подходящих дров здесь не было. Часть топлива — ветки, в том числе малого диаметра, но есть и более крупные объекты, вплоть до бревна длиной 7,2 метра. Находки в основном концентрируются у той части стены стоянки, что ближе к каменному склону (возможно, в ту эпоху он защищал дерево от дождя).

Археологи нашли несколько объектов из коры можжевельника. Это что-то вроде многофункциональных подносов или неглубоких контейнеров, самый большой из которых — 55 на 20 сантиметров. По размерам они похожи на подносы или крупные тарелки. Обнаружили их рядом с очагами, что может означать использование во время еды.

Авторы работы ссылаются на этнографические материалы по австралийским аборигенам: те применяли сходные многофункциональные подносы как для сбора еды, так и для размещения ее на таком подносе как на блюде. Кроме этого, ими пользовались как совками и даже как емкостями для переноски грудных детей. Естественно, в случае неандертальцев трудно сказать, были ли их подносы из коры такими же многофункциональными.

Интересная находка трех цилиндрических палок в виде 11 отдельных фрагментов: два из них сложены на полу стоянки крест-накрест. Авторы интерпретировали эти три палки как остатки деревянного приподнятого треножника, на котором как-то обрабатывали пищу. Конструкция лежала поверх очага, хотя полнота данных и не позволяет определенно идентифицировать ее как своего рода мангал.

Археологи предполагают, что найденные шесты были опорами, которые прислоняли к крутому склону позади стоянки, чтобы сделать там навес, укрывающий от дождя и непогоды
Археологи предполагают, что найденные шесты были опорами, которые прислоняли к крутому склону позади стоянки, чтобы сделать там навес, укрывающий от дождя и непогоды / ©
IPHES-CERCA

Есть и куда более крупный шест в 510 сантиметров длиной, с диаметром от трех до шести сантиметров. Ветви на нем зачищены, концы обломаны. Конкретная функция не ясна, но в теории, с учетом размеров, он мог быть шестом для какого-то укрытия из шкур.

Еще пять находок явно относятся к заостренным деревянным инструментам. Один из них — скорее всего, шило, длиной 122 миллиметра и диаметром от 1,1 до 0,4 миллиметра. Два — палки-копалки с характерной для них формой и обработкой, только чуть толще обычного (пять сантиметров). Возможно, это связано с расчисткой грунта на стоянке, более сложного для копания из-за известняков.

Следы деревянного шила
Следы деревянного шила / © IPHES-CERCA

Две заостренные находки — явные копья. Одно из них — 245 сантиметров длиной, хорошо сбалансированное (центр тяжести на 49,5 процентах длины), конец заострен. Второе копье похоже, но короче, 199 сантиметров. Оба, по мнению археологов, для ближнего боя. Отметим, что эффективно работать копьем в 245 сантиметров в ближнем бою может только физически очень сильный и одновременно ловкий человек.

Недалеко от копий ученые нашли три черепа местных оленей. Очевидно, неандертальцы охотились и на них
Недалеко от копий ученые нашли три черепа местных оленей. Очевидно, неандертальцы охотились и на них / © IPHES-CERCA

Наконец, археологи описали палицу очень необычной формы — с рукояткой длиной в 16 сантиметров. Реконструкция ее приведена на фото ниже. Очевидно, владелец держал за ручку, а выступ основной части палицы защищал руку при ударах. Палицы из дерева хорошо известны по австралийским аборигенам, но для палеолита таких находок очень мало. В частности, то самое место в Африке, где ранее нашли следы деревянного сруба, имело плохо сохранившиеся следы возможной палицы — но не такой необычной формы.

Авторы работы отметили, что палица не всегда была чисто практическим орудием. Часто, в том числе у австралийских аборигенов и некоторых других народов, — это и символ власти.

Рядом со стоянкой в то время водились и дикие лошади. Из находок в других частях Европы мы знаем, что неандертальцы охотились и на них
Рядом со стоянкой в то время водились и дикие лошади. Из находок в других частях Европы мы знаем, что неандертальцы охотились и на них / © IPHES-CERCA

Находки рисуют картину, в которой неандертальцы могли делать из дерева не меньше типов изделий, чем из камня. Нельзя сказать, чтобы эта возможность не обсуждалась ранее, но археологических доказательств ей до сих пор в таком объеме не было. Ранее Naked Science уже писал, что по развитию эти родственники современного человека были настолько близки к нему, что первая попытка Homo sapiens утвердиться в их землях закончилась провалом. И лишь изобретение лука и стрел смогло переломить ситуацию и позволить предкам людей вытеснить неандертальцев.

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Антропология
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# палеолит
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