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Лишний вес связали с более высокой выживаемостью при деменции

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Пациенты с избыточной массой тела или ожирением на момент постановки диагноза «деменция» живут ощутимо дольше тех, у кого вес в пределах нормы. Наличие дополнительных килограммов снижает риск смертности при этом нейродегенеративном заболевании на 16-27%. Однако эти результаты не должны служить поводом специально набирать вес, подчеркнули авторы исследования.

Медицина
# болезнь Альцгеймера
# выживаемость
# деменция
# избыточная масса тела
# ИМТ
# ожирение
# питание
Исследователи изучили связь между ИМТ и смертностью после диагноза деменции
Исследователи изучили связь между ИМТ и смертностью после диагноза деменции / © Кадр из фильма «Кит»

Масштабное исследование связи массы тела с продолжительностью жизни при деменции провели специалисты из Школы общественного здравоохранения Мейлмана при Колумбийском университете и Нью-Йоркского университета (США). Ученые проанализировали данные 4523 американцев в возрасте от 51 года, за здоровьем которых наблюдали с 1998 по 2022 год. Участники вступали в проект здоровыми, но со временем у них развивалась деменция.

Выяснилось, что избыточный вес (индекс массы тела от 25 до 29,9) снизил риск смерти после диагноза на 16%. У пациентов с первой степенью ожирения (ИМТ от 30 до 34,9) вероятность летального исхода оказался ниже на 27%, а при умеренном и тяжелом ожирении (ИМТ от 35 и выше) — на 22%. Закономерность сохранилась даже после учета возраста, курения, пола и сопутствующих хронических патологий. Результаты опубликовали в научном журнале Journal of Alzheimer’s Disease.

С физиологической точки зрения наблюдаемый эффект объясняется тем, что жировые отложения и мышечная масса создают жизненно необходимый энергетический резерв. По мере прогрессирования деменции у больных из-за изменений в мозге снижается аппетит, утрачивается способность самостоятельно принимать пищу, что приводит к истощению. В этих условиях запасы питательных веществ помогают организму долгое время противостоять истощению и продлевают жизнь.

Исследователи также проверили, не является ли обнаруженный защитный эффект ошибкой наблюдения, ведь пациенты с деменцией часто начинают терять вес за 10 лет до диагноза. Тщательная проверка подтвердила, что связь между более высокой массой тела и выживаемостью не связана с погрешностями в данных.

Ожирение в среднем возрасте по-прежнему остается опасным фактором риска, который повышает вероятность развития болезней сердца, диабета и самой деменции. Однако показатель массы тела в момент постановки диагноза становится для врачей важнейшим маркером, который позволяет оценить шансы на выживаемость и требует особого внимания к питанию больного.

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Марк Чернов
Марк Чернов
166 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Медицина
# болезнь Альцгеймера
# выживаемость
# деменция
# избыточная масса тела
# ИМТ
# ожирение
# питание
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