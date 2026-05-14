Слуховые аппараты снизили риск развития деменции

В масштабном исследовании с охватом 33 стран обнаружили, что использование слуховых аппаратов помогает снизить риск развития деменции. Причем чем эффективнее лечение, тем менее вероятно заболевание.

Потеря слуха поражает 70-90% людей в возрасте 85 лет и старше. Примерно на 7% случаев возрастных нарушений слуха приходится развитие когнитивных нарушений. Как правило, для лечения используют слуховые аппараты, но у многих есть сомнения, действительно ли они помогают.

Исследование, опубликованное в журнале Cell Reports Medicine, обобщило данные 61 089 пожилых людей с нарушениями слуха из 33 стран. Участники из стран со средним уровнем дохода были в среднем моложе, чем участники из стран с высоким уровнем дохода. Среди них только 15,4% людей сообщили об использовании слухового аппарата. В Дании выявили самое частое использование слуховых аппаратов, а в Китае — самое низкое. При этом в Швейцарии были самые высокие показатели эффективности, а в Китае — самые низкие.

Доля использования слуховых аппаратов и их эффективность в каждой стране. Желтым отмечены, соответственно, факт использования и высокая эффективность / © Fan J. et al., Cell Reports Medicine, 2026

За период наблюдения в шесть с половиной лет в среднем у 14,6% участников появились признаки деменции. При этом использование слуховых аппаратов связали со снижением риска развития когнитивных нарушений на 9%. Важно учесть, что это усредненный процент для всех участников, включая тех, кому слуховой аппарат помог плохо. В странах со средним доходом использование слуховых аппаратов на 24% снизило такой риск.

Кроме того, связь наблюдалась и при исключении первых трех лет наблюдения. Хотя в этом сценарии статистическая значимость терялась в странах с высоким уровнем дохода. Связь была несколько сильнее у женщин моложе 70 лет, лиц с низким уровнем образования и не состоящих в браке.

Особенно повлияла эффективность используемых слуховых аппаратов. Заболевание у участников, использующих слуховые аппараты и сообщающих о значительном улучшении слуха, снизилось на 14% по сравнению с теми, кто не использовал слуховые аппараты. При этом у тех, кто сообщил о плохой эффективности лечения потери слуха, снижения риска не было.

В странах с высоким уровнем дохода наблюдалось снижение риска болезни только у участников с высокой эффективностью слуховых аппаратов. В странах со средним доходом использование аппаратов в принципе снижает риск деменции, но исследователи выявили недостаточно данных об эффективности. Поэтому нельзя утверждать, что в этих странах даже плохая эффективность работает. Скорее всего, работают только хорошие аппараты, но проверить это статистически не удалось.

Успешная реабилитация людей, теряющих слух, требует большего, чем простое предоставление слухового аппарата. Важно информировать о последствиях отсутствия лечения при потере слуха и обеспечивать надлежащее качество оборудования.

