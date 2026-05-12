12 мая, 10:59
НИУ ВШЭ
56

Женщины чаще избегают новостей из-за эмоциональной реакции на контент

Женщины чаще мужчин избегают политических и экономических новостей, однако причины этого поведения связаны не столько со структурным неравенством или семейной нагрузкой, сколько с личными установками и эмоциональным восприятием новостного контента. К такому выводу пришли ученые НИУ ВШЭ, проанализировав данные масштабного опроса более 10 тысяч жителей 61 региона России.

Кадр из фильма «Королева» / © Pathé Pictures

Потребление новостей рассматривается исследователями как важный показатель того, как люди воспринимают происходящее вокруг. Для одних регулярное чтение новостей — способ быть в курсе общественной жизни и понимать политические и экономические процессы. Другие считают, что достаточно получать информацию из социальных сетей, где наиболее важные новости распространяются сами. При этом существует и третья стратегия — сознательное избегание новостей, особенно связанных с политикой и экономикой.

Исследователи предположили, что женщины могут чаще дистанцироваться от новостной повестки из-за структурных факторов. В научной литературе нередко обсуждается, что уход за детьми, ведение домашнего хозяйства и эмоциональная забота о семье — так называемая вторая смена — могут ограничивать время и ресурсы для получения общественно-политической информации. 

Чтобы проверить эти гипотезы, исследователи из ВШЭ проанализировали данные опроса 2024 года «Исследование коронавируса в регионах России — вторая волна (RoCIRR 2.0)». Несмотря на то что общая тематика опроса была посвящена последствиям пандемии, анкета включала в себя большой блок о потреблении новостей. В опросе приняли участие более 10 тысяч человек из 61 региона России. Респонденты отвечали на вопросы о том, как часто они читают новости, сколько времени проводят за экранами телефонов и как оценивают собственные медиапривычки. Также в опрос включались показатели семейного положения, занятости, образования, ценностных установок и уровня тревожности. Результаты исследования опубликованы в журнале «Женщина в российском обществе».

Анализ показал, что женщины действительно чаще избегают политических и экономических новостей, однако это не связано напрямую с наличием детей. Гораздо более значимым фактором оказалось эмоциональное восприятие новостного контента: женщины чаще связывают такие новости с тревогой и негативными переживаниями. При этом наличие партнера любого статуса, наоборот, связано с более высоким уровнем потребления новостей, тогда как полная занятость уменьшает время, которое люди в целом уделяют их просмотру.

Дополнительный анализ выявил и другие закономерности. Так, и мужчины, и женщины, придерживающиеся более консервативных ценностей, в среднем чаще дистанцируются от новостной повестки. Кроме того, люди с высшим образованием оказались менее склонны проводить много времени за потреблением новостей. Уровень тревожности также показал двойственную связь: он одновременно ассоциирован и с более частым обращением к новостям, и с их избеганием.

«Мы ожидали увидеть подтверждение гипотезы о влиянии структурного неравенства, однако на актуальных российских данных такого эффекта не обнаружили. Более того, мы предполагали, что люди с высшим образованием будут более активно следить за новостями, поскольку предыдущие исследования показывали, что образование может снижать эмоциональные издержки от новостного контента. Однако оказалось, что избегание новостей — скорее личная стратегия, чем поведение, связанное с одним социальным признаком», — отмечает один из авторов исследования, старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований Анастасия Казун.

Полученные результаты показывают, что новостные практики формируются под влиянием множества факторов — от эмоционального состояния до ценностных установок. По мнению исследователей, это означает, что стратегии медиакоммуникации и общественной информированности должны учитывать не только социально-демографические характеристики аудитории, но и психологические особенности восприятия новостей.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
