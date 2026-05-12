Женщины чаще избегают новостей из-за эмоциональной реакции на контент

Женщины чаще мужчин избегают политических и экономических новостей, однако причины этого поведения связаны не столько со структурным неравенством или семейной нагрузкой, сколько с личными установками и эмоциональным восприятием новостного контента. К такому выводу пришли ученые НИУ ВШЭ, проанализировав данные масштабного опроса более 10 тысяч жителей 61 региона России.

Потребление новостей рассматривается исследователями как важный показатель того, как люди воспринимают происходящее вокруг. Для одних регулярное чтение новостей — способ быть в курсе общественной жизни и понимать политические и экономические процессы. Другие считают, что достаточно получать информацию из социальных сетей, где наиболее важные новости распространяются сами. При этом существует и третья стратегия — сознательное избегание новостей, особенно связанных с политикой и экономикой.

Исследователи предположили, что женщины могут чаще дистанцироваться от новостной повестки из-за структурных факторов. В научной литературе нередко обсуждается, что уход за детьми, ведение домашнего хозяйства и эмоциональная забота о семье — так называемая вторая смена — могут ограничивать время и ресурсы для получения общественно-политической информации.

Чтобы проверить эти гипотезы, исследователи из ВШЭ проанализировали данные опроса 2024 года «Исследование коронавируса в регионах России — вторая волна (RoCIRR 2.0)». Несмотря на то что общая тематика опроса была посвящена последствиям пандемии, анкета включала в себя большой блок о потреблении новостей. В опросе приняли участие более 10 тысяч человек из 61 региона России. Респонденты отвечали на вопросы о том, как часто они читают новости, сколько времени проводят за экранами телефонов и как оценивают собственные медиапривычки. Также в опрос включались показатели семейного положения, занятости, образования, ценностных установок и уровня тревожности. Результаты исследования опубликованы в журнале «Женщина в российском обществе».

Анализ показал, что женщины действительно чаще избегают политических и экономических новостей, однако это не связано напрямую с наличием детей. Гораздо более значимым фактором оказалось эмоциональное восприятие новостного контента: женщины чаще связывают такие новости с тревогой и негативными переживаниями. При этом наличие партнера любого статуса, наоборот, связано с более высоким уровнем потребления новостей, тогда как полная занятость уменьшает время, которое люди в целом уделяют их просмотру.

Дополнительный анализ выявил и другие закономерности. Так, и мужчины, и женщины, придерживающиеся более консервативных ценностей, в среднем чаще дистанцируются от новостной повестки. Кроме того, люди с высшим образованием оказались менее склонны проводить много времени за потреблением новостей. Уровень тревожности также показал двойственную связь: он одновременно ассоциирован и с более частым обращением к новостям, и с их избеганием.

«Мы ожидали увидеть подтверждение гипотезы о влиянии структурного неравенства, однако на актуальных российских данных такого эффекта не обнаружили. Более того, мы предполагали, что люди с высшим образованием будут более активно следить за новостями, поскольку предыдущие исследования показывали, что образование может снижать эмоциональные издержки от новостного контента. Однако оказалось, что избегание новостей — скорее личная стратегия, чем поведение, связанное с одним социальным признаком», — отмечает один из авторов исследования, старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований Анастасия Казун.

Полученные результаты показывают, что новостные практики формируются под влиянием множества факторов — от эмоционального состояния до ценностных установок. По мнению исследователей, это означает, что стратегии медиакоммуникации и общественной информированности должны учитывать не только социально-демографические характеристики аудитории, но и психологические особенности восприятия новостей.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

НИУ ВШЭ 514 статей Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».