14 мая, 10:25
Игорь Байдов
6

Кишечную палочку заставили производить готовый «солнцезащитный крем» 

Команда биологов из Китая заставила палочковидную бактерию Escherichia coli синтезировать гадусол — природное вещество с УФ-защитными и антиоксидантными свойствами, которое в будущем может стать главным ингредиентом солнцезащитных средств. Это открытие предлагает экологичную альтернативу химическим УФ-фильтрам, которые наносят вред морским экосистемам, вызывая обесцвечивание кораллов и повреждение ДНК морских организмов.

Микрофтография Escherichia col, полученная с помощью растрового электронного микроскопа / © NIAID, Wikimedia

Некоторые коммерческие крема от загара содержат химические соединения, которые могут вредить морским экосистемам — кораллам, водорослям и мелким морским организмам. Речь идет прежде всего об УФ-фильтрах оксибензоне, октиноксате и октокрилене, нейтрализующих действие ультрафиолетовых лучей на кожу. 

Авторы предыдущих исследований показали, что в определенных концентрациях эти вещества могут усиливать обесцвечивание кораллов, повреждать ДНК и клетки их личинок, влиять на развитие рыб и беспозвоночных, накапливаться в воде возле пляжей.

В ряде регионов ввели ограничения на распространение солнцезащитных кремов. В частности, на Гавайях (штат США) ограничили продажу солнцезащитных средств с оксибензоном и октиноксатом.

Поэтому ученые ищут альтернативу существующим УФ-фильтрам. Необходимое вещество удалось обнаружить в природе, где уже есть собственные механизмы защиты от ультрафиолета, — гадусол

На Земле гадусол вырабатывают многие организмы. Например, он содержится в икринках лучеперых рыб данио-рерио (Danio rerio), а также в кораллах. Но там его содержание низкое, поэтому извлекать гадусол из организмов для последующего использования в солнцезащитных средствах нецелесообразно. 

Команда биологов из Китая под руководством Пин Чжана (Ping Zhang) из Университета Цзяннань научилась получать гадусол биотехнологически. Ученые внедрили гены рыбок Danio rerio в бактерию Escherichia coli, чтобы «оснастить» ее ферментами, необходимыми для синтеза гадусола. 

Затем повысили эффективность производства вещества с помощью малых РНК, регулирующих работу генов. После подобрали наиболее оптимальные условия, при которых бактерия производила максимальное количество гадусола. В результате «урожайность» выросла почти в 93 раза — с 45,2 миллиграмма до 4,2 грамма на литр питательной среды.  

Во время эксперимента гадусол показал антиоксидантные свойства, сопоставимые с витамином C. Речь идет о способности «ремонтировать» клетки, поврежденные свободными радикалами — агрессивными молекулами, которые могут повреждать клетки, ДНК и ткани организма. Они образуются, например, под действием ультрафиолета. 

Многие животные используют гадусол в природе, значит, по мнению Чжана и его коллег, есть шанс, что он окажется безопасным и для человека, и для окружающей среды. Кроме того, из-за прозрачности гадусол может не оставлять на коже белесый след, как некоторые современные солнцезащитные средства.

Но исследователи предупредили, что до настоящего коммерческого крема еще далеко. Существуют две главные проблемы. Первая — нужно научиться дешево и массово производить гадусол. Вторая — необходимо создать устойчивую формулу крема, благодаря которой вещество будет как можно дольше удерживаться на коже.

Проблему массового производства команда Чжана частично решила: специалисты заставили палочковидную бактерию Escherichia coli вырабатывать гадусол в больших количествах. Однако вопрос себестоимости продукта пока остается открытым. 

Выводы исследователей представлены в журнале Trends in Biotechnology.

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
11 мая, 13:00
Александр Березин

НЛО на снимках астронавтов с Луны признали реальными объектами

Хотя сам факт наличия непонятных объектов на снимках, которые американские астронавты сделали на Луне, известен давно, десятилетиями их списывали на химические дефекты светочувствительной эмульсии фотопленки или блики света в линзах камер. Новая публикация на сайте Пентагона признает их реально существующими объектами, хотя и не делает выводов о их природе.

Космонавтика
# NASA
# космос
# Луна
# НЛО
# США
13 мая, 09:40
Максим Абдулаев

Дети и птенцы научились говорить благодаря ответам родителей

Ученые выяснили, что скорость и связность речи у человеческих младенцев и певчих птиц зависят не только от физических тренировок, но и от социального одобрения. Оказалось, и дети, и птенцы начинают произносить звуки быстрее, если взрослые реагируют на их попытки общаться. Исследование доказывает, что эволюция сложных форм коммуникации строится на поиске социальной отдачи.

Биология
# дети
# коммуникация животных
# поведение животных
# развитие речи
12 мая, 13:32
Лена

Континенты Земли образовались в результате «подныривания» тектонических плит

Вопрос формирования первых континентов на Земле до сих пор вызывает научные дискуссии. Исследование состава древнейших известных минералов, сохранившихся в архейских магматических горных породах Австралии, стало новым подтверждением того, что континенты появились в результате субдукции 3,5 миллиарда лет назад.

Геология
# Австралия
# литосферные плиты
# субдукция
# суперконтинент
# тектоника плит
8 мая, 17:12
СПбГУ

В России открыли новый способ борьбы с неконтролируемой агрессией

Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.

СПбГУ
# агрессия
# нейробиология
# саморегуляция
# серотонин
11 мая, 06:54
Лена

Динозавры заботились о детенышах как современные птицы

Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.

Палеонтология
# гнезда
# динозавры
# зубы
# окаменелости
# поведение
# потомство
9 мая, 12:15
Любовь С.

Гравитационные волны подтвердили существование «провала масс» черных дыр

Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.

Астрономия
# гравитационные волны
# звезды
# космос
# нейтронные звезды
# термоядерная реакция
# Черные дыры
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
Станислав Поплавский
5 минут назад
Magjan, дешевле это обходится, чтобы США получили информационный контроль над всякими папуасами. А кто имеет наглость за свои деньги желать полное

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Satlyk Durdyyew
8 минут назад
Fred, я тоже поддерживаю

Рейтинг: самые популярные автомобильные бренды в 61 стране

Felix Wolfson
1 час назад
Рад за Вьетнам. Был по служебным делам в 80х. Прекрасная, но почти нищая Страна. Была. СССР бестолково вложил 14 миллиардов долларов

Вьетнам представил самый дорогой мегапроект в своей истории: 17% ВВП страны уйдут на одну стройку

Felix Wolfson
1 час назад
Мир меняется. плюсы и минусы--субъективные оценки. Спутники--средство. Цели---сложно оценить. Пугает ??? И,И, Надеемся на лучшее.

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Artemis
2 часа назад
Oh, Вы бы сначала сами ознакомились со статей и попробовали ее фактчекнуть, тогда и поняли бы от куда такое мнение) А что за нейрофразы, ну например

Как XXI век стал эпохой конспирологии и почему алгоритмы помогают теориям заговора выигрывать у реальности

Artemis
2 часа назад
Artemis, Опять таки, мне не принципиально, частично или полностью статья написана нейронкой, я сам ими пользуюсь, причем давно. То что в ссылках остался

Как XXI век стал эпохой конспирологии и почему алгоритмы помогают теориям заговора выигрывать у реальности

Artemis
2 часа назад
Любовь, Касательно источника, я даже через sci-hub скачал пдфку, нет там инфы о конспирологии (а точнее, она там вообще вскользь упоминается, и не

Как XXI век стал эпохой конспирологии и почему алгоритмы помогают теориям заговора выигрывать у реальности

Magjan Jumageldi
3 часа назад
Станислав, у тебя заблокировано, конечно не нужно. Остальным нормальным странам нужно, старлинков видел уже десятки раз, обеспечивают целые сёла и

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Александр Минаков
3 часа назад
Урфин, а у тебя то гордость в чем!?

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Александр Минаков
3 часа назад
Павел, я верю только одному..что Маск!соучастник убийства мирных россиян!,в этом состоит прогресс!?

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Александр Минаков
3 часа назад
Moscvage, осел!сосать удел безмозглых как ты

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

ZHISHUAI XU
4 часа назад
日系车品控很好质量稳定。

Рейтинг: самые популярные автомобильные бренды в 61 стране

aRTUR Ko
4 часа назад
Орлов, чувствуется, судя по количеству ботов

Опубликованы новые изображения российского небоскреба, претендующего на второе место в мире по высоте

Олег Алатырев
5 часов назад
Sergey, Все чтг маска может стать государственным не даром же запрет сделали на старлинк РФ а другой стране дали приимущество поэтому все что

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

максим сидоренков
7 часов назад
Павел, так комМунизм это и есть безклассовое общество, то бишь общество без государства, запомните вы эту истину. Возможно Безос на пару с Маском

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Александр лесник
7 часов назад
Moscvage, Ну с Киргизией ты шутишь ? Там сосать нечего , это Киргизия пытается отсосать где удобнее . Так что молчи в тряпочку , и не лезь туда , на что у

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Luka Gabunia
7 часов назад
Если Кто выглядит смешно то это Россия.Пятый год воюет на Донбассе.В 2022 году Россия на танках и своих тиграх планировала максимум за пару месяцев

Рейтинг крупнейших армий мира в 2026 году

Павел Яковчик
9 часов назад
Александр, вы не поверите , но всему миру , маск только дал прогресс , у меня вот старлинк и ни от кого не завишу , а у вас озлобленное тявкание , сами

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Павел Яковчик
9 часов назад
Сергей, у вас комунизм? Вы считаете что людям ничего не может принадлежать ? Запомните истину, где государство там беспросвет в развитии

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Oh No
9 часов назад
Artemis, так себе предъявы и от слова «авторка» веет мизагтнией - отсюда и ваше мнение. А что такое нейросетевые фразмы можно поинтересоваться?)

Как XXI век стал эпохой конспирологии и почему алгоритмы помогают теориям заговора выигрывать у реальности

