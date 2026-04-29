О мероприятии

Радиация — это незримая, но вполне реальная угроза. Она везде: в воздухе, который люди вдыхают, в еде на тарелке, в граните под ногами и в космических лучах. Вопрос только в том, сколько ее — и что с этим делать?

Кандидат физико-математических наук Антон Игнатовский расскажет про радиацию — от естественного радиационного фона до ядерного взрыва — и по ходу дела озаботится необходимым инвентарем и умениями для времен, которые, как все мы надеемся, никогда не настанут. Слушатели узнают, почему проветриваемое помещение может быть эффективнее бункера, и чем авария на АЭС принципиально отличается от атомной бомбы.

Расписание Малый Знаменский пер., д. 11/11 Москва 13:00