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4 часа назад
ТГМУ
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Препарат для похудения снизил риски заболеваний сердца

4.6

Эффективность применения препарата Семаглутид для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями доказала международная группа ученых, в которую вошли представители Тюменского медицинского университета. При этом эффект от применения лекарственного средства наблюдался вне зависимости от типа сердечной недостаточности.

ТГМУ
# ожирение
# сахарный диабет
# семаглутид
# сердечно сосудистые заболевания
Препарат для похудения снизил риски заболеваний сердца – иллюстрация к материалу на Naked Science
Микроснимок ткани сердца с фиброзом (желтый) и амилоидозом (коричневый) / © Nephron, ru.wikipedia.org

Результаты опубликованы в журнале The Lanсet. Семаглутид применяется как средство для снижения риска сердечно-сосудистых осложнений и коррекции веса у людей с ожирением. До сих пор оставалось неясным, как этот препарат влияет на тех, кто уже страдает от серьезных проблем с сердцем, таких, как атеросклероз и сердечная недостаточность.

В клиническом исследовании SELECT, проведенном в 41 стране, приняли участие более 17 тысяч пациентов, в том числе тюменских клиник, чей средний возраст составил 61,6 лет, с избыточным весом. Из них 25% (4,2 тысячи человек) имели сердечную недостаточность разных типов.

Всех пациентов случайным образом разделили на две группы. Первая группа получала еженедельные инъекции семаглутида, а другая — плацебо.

Для людей с сердечной недостаточностью препарат снизил риск инфарктов, инсультов, смерти от болезней сердца на 28%. Препарат был эффективен для всех групп пациентов, независимо от возраста, пола, веса и других факторов.  

– Семаглутид известен как препарат для лечения больных сахарным диабетом. Исследование доказало, что и для пациентов без сахарного диабета его назначение безопасно и приводит к снижению основных сердечно – сосудистых осложнений более чем на 20%. У таких пациентов препарат показал свою эффективность и в коррекции веса. Так, люди с индексом массы тела более 30 потеряли до 9-10% лишнего веса, – отметил соавтор исследования, заведующий кафедрой кардиологии и кардиохирургии с курсом скорой медицинской помощи, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки, доктор медицинских наук Сергей Шалаев.

По результатам исследования препарат был включен в европейские клинические рекомендации для лечения пациентов с высоким уровнем сердечно — сосудистого риска с ожирением.

В исследовании принимали участие специалисты кафедры кардиологии и кардиохирургии с курсом скорой медицинской помощи ТМУ (заведующий кафедрой Сергей Шалаев, профессор кафедры Евгений Межонов), ведущий специалист Университетского НИИ медицинских биотехнологий и биомедицины Евгений Петрик, кардиолог Алевтина Серещева, а также специалисты кафедры терапии с курсами эндокринологии, функциональной и ультразвуковой диагностики ТМУ под руководством профессора, заслуженного деятеля науки и врача Людмилы Суплотовой.

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ТГМУ
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Тюменский государственный медицинский университет (ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» Минздрава России) — один из ведущих вузов России, готовит медицинские кадры для четырех субъектов Российской Федерации: Тюменской и Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Выпускников Тюменского ГМУ можно встретить в медицинских учреждениях практически всех регионов страны — от Калининграда до Дальнего Востока, и за рубежом. Тюменский ГМУ вошел в государственную программу стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», университет — активный участник Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.
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# ожирение
# сахарный диабет
# семаглутид
# сердечно сосудистые заболевания
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