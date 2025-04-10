Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Препарат для похудения снизил риски заболеваний сердца
Эффективность применения препарата Семаглутид для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями доказала международная группа ученых, в которую вошли представители Тюменского медицинского университета. При этом эффект от применения лекарственного средства наблюдался вне зависимости от типа сердечной недостаточности.
Результаты опубликованы в журнале The Lanсet. Семаглутид применяется как средство для снижения риска сердечно-сосудистых осложнений и коррекции веса у людей с ожирением. До сих пор оставалось неясным, как этот препарат влияет на тех, кто уже страдает от серьезных проблем с сердцем, таких, как атеросклероз и сердечная недостаточность.
В клиническом исследовании SELECT, проведенном в 41 стране, приняли участие более 17 тысяч пациентов, в том числе тюменских клиник, чей средний возраст составил 61,6 лет, с избыточным весом. Из них 25% (4,2 тысячи человек) имели сердечную недостаточность разных типов.
Всех пациентов случайным образом разделили на две группы. Первая группа получала еженедельные инъекции семаглутида, а другая — плацебо.
Для людей с сердечной недостаточностью препарат снизил риск инфарктов, инсультов, смерти от болезней сердца на 28%. Препарат был эффективен для всех групп пациентов, независимо от возраста, пола, веса и других факторов.
– Семаглутид известен как препарат для лечения больных сахарным диабетом. Исследование доказало, что и для пациентов без сахарного диабета его назначение безопасно и приводит к снижению основных сердечно – сосудистых осложнений более чем на 20%. У таких пациентов препарат показал свою эффективность и в коррекции веса. Так, люди с индексом массы тела более 30 потеряли до 9-10% лишнего веса, – отметил соавтор исследования, заведующий кафедрой кардиологии и кардиохирургии с курсом скорой медицинской помощи, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки, доктор медицинских наук Сергей Шалаев.
По результатам исследования препарат был включен в европейские клинические рекомендации для лечения пациентов с высоким уровнем сердечно — сосудистого риска с ожирением.
В исследовании принимали участие специалисты кафедры кардиологии и кардиохирургии с курсом скорой медицинской помощи ТМУ (заведующий кафедрой Сергей Шалаев, профессор кафедры Евгений Межонов), ведущий специалист Университетского НИИ медицинских биотехнологий и биомедицины Евгений Петрик, кардиолог Алевтина Серещева, а также специалисты кафедры терапии с курсами эндокринологии, функциональной и ультразвуковой диагностики ТМУ под руководством профессора, заслуженного деятеля науки и врача Людмилы Суплотовой.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. разработали несколько вариантов транспортно-инфраструктурных комплексов, способных значительно улучшить пассажирское сообщение в городах, расположенным по обеим берегам крупных водных артерий. Обычно такие мегаполисы сталкиваются с необходимостью строительства дорогих капитальных сооружений — шоссейных мостов, что не всегда подъемно для городского бюджета. Решение белорусских инженеров куда менее ресурсоемкое. Для примера возьмем Ростов-на-Дону, где есть запрос на устойчивое сообщение между левобережной частью города с историческим центром.
Астроном Дэвид Киппинг использовал данные по последнему общему предку всего живого, чтобы сделать неожиданный вывод: жизнь возникла на нашей планете очень рано и самостоятельно, а не была занесена извне. Если это так, то ее возникновение должно быть достаточно частым событием. По крайней мере, на экзопланетах, по параметрам близким к Земле.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
В Солнечной системе есть несколько миров, где под твердой поверхностью скрывается океан. С момента их открытия ученые задаются вопросом: могла ли там возникнуть жизнь? Авторы новой работы смоделировали выживание простейших на Титане, спутнике Сатурна.
При сравнении десятков солнцеподобных звезд выяснилось, что наше светило разительно отличается почти от всех остальных характером магнитной активности: на нем образуется гораздо больше ярких областей, чем темных пятен. У большинства желтых карликов все наоборот.
Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.
Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Свет иных миров: как превратить темную материю, галактики, черные дыры и даже Солнце в линзы супертелескопа
Сжимающаяся Вселенная столкнет нас в черную дыру. Но заметить конец света будет непросто
Луна: опять двадцать пять?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии