8 августа, 13:09
ПНИПУ
64

Месторождения золота научились предсказывать с точностью до 90%

❋ 4.8

Россия занимает второе место в мире по добыче золота, с запасом в 2 330 тонн, что составляет 36% международных резервов и оценивается в 248,7 миллиарда долларов. При этом золото — это не только ювелирные изделия, оно критически важно для высокотехнологичных отраслей — от микроэлектроники до космоса. Однако основные месторождения истощены, а до 80% затрат на разведку уходит впустую. Ученые Пермского Политеха разработали метод с точностью 90% для выявления перспективных участков. Программа анализирует не только содержание золота, но и экономическую целесообразность добычи, сокращая затраты на разведку.

ПНИПУ
# Золото
# золотодобыча
# искусственный интелект
# месторождение
Российские ученые научились предсказывать месторождения золота с точностью до 90% / © Jingming Pan, Unsplash

На метод получено свидетельство. Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Золото — ключевой стратегический ресурс России, укрепляющий экономику, рубль и финансовую устойчивость страны. Оно защищает от кризисов и санкций, обеспечивает рабочие места, налоговые поступления и развитие регионов, а его экспорт и золотой запас повышают ВВП и инвестиционную привлекательность. Кроме ювелирной отрасли (40-50% потребления), этот металл используется в высоких технологиях: электронике (микросхемы), медицине (стенты, протезы) и космосе (защита спутников от радиации).

Золото сложно добывать: легкодоступные россыпи (20% добычи) почти истощены, поэтому 80% теперь извлекают из руд — в карьерах или шахтах с помощью взрывов и тяжелой техники. Основные месторождения России находятся в вечной мерзлоте, где добыча осложняется суровым климатом, нехваткой специалистов, высокими затратами и экологическими нормами. При этом до 80% разведочных расходов уходит впустую.

Специалисты предполагают, что рядом с уже известными месторождениями могут находиться необнаруженные залежи. Ученые Пермского Политеха разработали программное обеспечение, которое помогает находить новые перспективные участки для добычи золота в освоенных районах.

– Мы использовали методы искусственного интеллекта, геоинформационных технологий, моделирования пространственных данных и данные геологоразведки. За основу взяты открытая информация и отчеты геологических характеристик месторождений. Наша программа анализирует состав пород, тектонические разломы, сведения магнитной съемки и другие параметры, а также оценивает экономическую рентабельность зон добычи с помощью нейросетей. В отличие от традиционных методов, которые просто определяют наличие руды, этот алгоритм рассчитывает содержание полезного компонента и потенциальную прибыль, отбирая только перспективные для разработки участки. Это позволяет избежать затрат на нерентабельные месторождения, – комментирует Рустам Файзрахманов, заведующий кафедрой «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ, профессор, доктор экономических наук.

Поскольку информация о новых залежах золота в России засекречена, экспериментальные расчеты проводились на открытых данных золоторудного месторождения в Кот-д’Ивуаре (Западная Африка). Сравнительный анализ продемонстрировал высокую согласованность между перспективными точками, выявленными с использованием предложенной методики и реальным местом добычи.

Расчетная прогнозная точность оценок на статистических данных составила 90% для участков с высокой золотоносной перспективностью (потенциально содержащих новые запасы, аналогичные разрабатываемым месторождениям) и 89% для переходных зон.  

Метод ученых Пермского Политеха может быть также использован для поиска месторождений других полезных ископаемых. Интерес проявили не только геологоразведочные компании, но и организации, специализирующиеся на поиске источников водных ресурсов в Африке.

ПНИПУ
1207 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
ПНИПУ
# Золото
# золотодобыча
# искусственный интелект
# месторождение
Комментарии

