Фикусы и гиацинты: распространенные комнатные растения, которые нанесут вред здоровью

Многие привычные комнатные растения, которые украшают наши подоконники, на самом деле могут быть опасны для здоровья людей и животных. Некоторые из них содержат ядовитые вещества, вызывающие отравления, раздражения кожи или даже хронические заболевания. Ученый Пермского Политеха назвал семь растений, которые нельзя держать в квартире, и рассказал, как они «воруют» у нас кислород, какие вещества в их пыльце вызывают головокружение и проблемы с сердцем, какие — похожи борщевик, как мы незаметно окружаем себя плесенью и вредителями и подсказал, что из домашнего «огорода» можно «переселить» на дачу или заменить на безопасные аналоги.

Диффенбахия — пожиратель кислорода

Это крупное тропическое растение с эффектными овальными листьями, покрытыми контрастными бело-зелеными узорами. Диффенбахию завезли в Европу в 19 веке, чтобы выращивать в королевских ботанических садах Лондона и Вены, где она стала символом престижа. Теперь ее часто размещают в холлах отелей и гостиниц, в ресторанах, а кто-то держит ее у себя дома, страдает от головных болей и аллергии и не понимает, в чем причина.

На самом деле диффенбахия – самое опасное растение из тех, что считают комнатным. На это есть сразу несколько причин.

– Во-первых, сок этого растения содержит игольчатые кристаллы оксалата кальция и фермент диффенбахин, которые при контакте вызывают ожоги кожи, отек слизистых, удушье и временную слепоту. Он может попасть в организм, если вы потрогаете листья диффенбахии и не вымоете руки перед едой или воспользуетесь кухонными ножницами после подрезания растения. Ситуацию усугубит наличие микротрещин и ранок на коже – через них сок может оказаться прямо в крови, что может вызвать острую почечную недостаточность, а повреждение сосудов кристаллами оксалата – привести к тромбозу, – рассказывает ассистент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Никита Кифель.

Особенно осторожными нужно быть, если вы носите контактные линзы – частицы сока и летучих токсинов могут попасть в глаза при их надевании, это чревато разрушением роговицы и снижением зрения. В особой группе риска находятся дети и животные. Они могут оставлять игрушки рядом с растением, лизать и даже жевать его, при этом смертельной дозой для них является всего лишь 0,5 миллилитра – столько содержится в одном листе диффенбахии.

Может показаться, что, если исключить любой бытовой контакт с этим растением, поставить его на верхнюю полку вне зоны досягаемости детей и животных, то оно будет безопасно радовать глаз, но это совсем не так.

– Ночью диффенбахия потребляет огромное количество кислорода, сопоставимое с объемом, который требуется взрослому человеку, и выделяя углекислый газ. Вообще абсолютно все растения ночью перестают вырабатывать кислород и начинают его расходовать. Просто обычно это происходит в настолько малых количествах, что наш организм этого не замечает. А вот если регулярно спать с закрытым окном в комнате размером до 12м2, где стоит диффенбахия, можно заработать хроническую гипоксию – кислородное голодание с последствиями в виде головных болей, бессонницы и когнитивных нарушений, – объясняет Никита Кифель.

Поэтому в квартире диффенбахию держать крайне нежелательно. Более того, не рекомендуется высаживать ее даже в открытом грунте на даче, ведь токсичный сок может попасть на садовые инструменты, соседние съедобные растения и в организм животных и детей.

Заменить диффенбахию можно на каталею, маранту, строманту и кордилину. Они очень похожи на нее наличием больших листьев с узорами, но, при этом абсолютно нетоксичны и лучше подходят для закрытых помещений. Каталея и маранта даже умеют очищать воздух, поглощая вредные соединения: формальдегид и аммиак, что особенно важно для жителей крупных городов с плохой экологией.

Олеандр — ожог, как от борщевика

— Подальше от себя и своих близких также стоит держать олеандр. Он содержит сердечные гликозиды олеандрин и корнерин — группу фитохимических веществ, которые используются для лечения сердечной недостаточности и которые вредны и ядовиты для здоровых людей. Физический контакт с соком растения, частицы которого есть на листьях и стеблях растения с большой долей вероятности вызовет ожог, похожий на химический. Причем, если после этого выйти на солнце, степень повреждения кожи усилится, прямо как в случае с борщевиком, — комментирует эксперт Пермского Политеха.

Олеандр / © alfauzikri, pexels.com

Эти олеандрин и корнерин имеют свойство проникать в организм даже через неповрежденную кожу, вызывая сильные колики у людей и животных, рвоту и диарею, а в тяжелых случаях, например, при длительном контакте, приводя к серьезным проблемам в деятельности сердца и центральной нервной системы.

Пересаживать его из горшка в квартире на дачный участок нельзя по той же причине, что и диффенбахию – яд распространяется по всей территории участка благодаря дождю с соком и пыльцой растения.

Гибискус и мирт станут отличной альтернативой ядовитому олеандру. Кроме того, что эти растения полностью безопасны, они еще и полезны. Так, например, из сушеных чашечек (не лепестков) гибискуса заваривают чай каркадэ, который понижает давление, укрепляет капилляры, выводит токсины и улучшает пищеварение. Мирт обладает антибактериальными свойствами: его листья можно жевать для лечения кашля и больного горла.

Плющ (Хедера) — аллергия и отравление

Токсичность этого популярного комнатного растения с вьющимися стеблями и декоративными листьями часто недооценивают. Во всех частях плюща (листьях, стеблях, ягодах) содержатся ядовитые компоненты – сапонины.

Эксперт ПНИПУ рассказывает, что при повреждении растения (надломе, обрезке) из него начинает выделяться аллергенный спирт фалькаринол. Это вещество вызывает контактный дерматит, сопровождающийся зудом и волдырями, как от ожога крапивой. У садовников такой эффект известен как «болезнь плюща». Иногда достаточно просто прикоснуться к листьям растения – на их поверхности может быть пыльца или микрочастицы сока, разъедающие кожу.

При вдыхании пыли от сухих листьев и стеблей плюща фалькаринол может даже вызвать спазм бронхов и, как следствие, астму. Поэтому людям, склонным к аллергии, ни в коем случае нельзя держать его в квартире.

Плющ / © Krystal Slagle, The Spruce

Детей и животных могут привлечь мелкие черные или темно-синие ягоды плюща, которые созревают зимой. При проглатывании 2-5 штук появляются жжение во рту и горле, сильная рвота и диарея, головная боль, а в некоторых случаях – галлюцинации и кома. 10 ягод считаются смертельной дозой для взрослого и 2-3 – для детей и животных. Если вы обнаружили, что кто-то съел плоды плюща, нужно немедленно прополоскать рот, дать человеку активированный уголь и вызвать врача.

Существует полностью безопасный подвид плюща – Хойя (Восковой плющ). Он вырабатывает много кислорода и фильтрует воздух, что особенно важно для небольших закрытых помещений.

Спатифиллум — обманчивое «женское счастье»

Этот элегантный цветок с белыми лепестками, растущими вертикально вокруг соцветий есть практически в каждой квартире. Он так всем полюбился благодаря неприхотливости в уходе – растет даже при слабом освещении и редком поливе. Его название образовано от греческих слов spathe — «покрывало» и phyllon — «лист» и связано со строением: кремовый початок обернут в молочный или зеленоватый прицветник, напоминающий парус. В народе растение называют «женским счастьем» и считают безобидным. Однако спатифиллум может быть опасен для здоровья, особенно для людей с повышенной чувствительностью.

Спатифиллум / © Outi Marjaana, unsplash

Спатифиллум содержит нерастворимые кристаллы оксалата кальция (как и диффенбахия, филодендрон, аглаонема), а также сапонины – вещества, раздражающие слизистые оболочки. Особую опасность представляет сок растения, который выделяется при повреждении листьев и стеблей. Поэтому прямого контакта с кожей лучше избегать. Также спатифиллум выделяет летучие споры – микроскопические частицы пыльцы, которые при вдыхании раздражают слизистые носа, глаз, усиливают симптомы астмы и провоцируют приступы удушья. Попадание внутрь, как и в случае с другими токсичными растениями, грозит расстройством пищеварения. Кроме того, может вызвать отек слизистых и даже затруднять глотание, особенно у детей.

Азалия — головокружительный аромат

Этот кустарник с пышными яркими цветами и глянцевыми листьями представляет серьезную опасность для людей и животных из-за содержания токсичных веществ, в первую очередь андромедотоксина (граянотоксина). Он относится к группе нейротоксинов, которые воздействуют на натриевые каналы клеточных мембран, нарушая работу нервной и сердечно-сосудистой систем. Содержится во всех частях растения: листья, цветах, пыльце, нектаре, стеблях.

– Наиболее опасен при употреблении – поедании листьев, цветов или меда, содержащего нектар азалии. В течение шести часов могут быть такие последствия, как головокружение, слабость, тошнота, рвота, судороги, нарушение сердечного ритма, угнетение центральной нервной системы – спутанность сознания. В редких случаях, при больших дозах, не исключен летальный исход, поэтому от животных и детей растение должно быть изолировано, – объясняет эксперт.

В некоторых регионах, где произрастают дикие виды рододендронов (азалии), на Дальнем Востоке и Кавказе, встречаются редкие и рискованные способы применения растения в народной медицине. Но это крайне опасное самолечение, которым заниматься точно не стоит.

– Азалия обладает сильным тяжелым ароматом, который образуется из-за содержания в пыльце растения летучих органических соединений – пинена, лимонена и камфоры. У чувствительных людей они вызывает головную боль, тошноту, головокружение, раздражение слизистых. Особенно вредно ставить этот цветок в спальню и в маленькие закрытые помещения, – делится Никита Кифель.

Не рекомендуется азалия аллергикам, чья пыльца по составу похожа на березовую и может вызвать заложенность носа, аллергический ринит, кашель и бронхоспазм у астматиков, а также конъюнктивит с покраснением, слезотечением и зудом. Наибольшую опасность представляет одновременное вдыхание пыльцы и контакт сока со слизистыми, что может привести к отеку Квинке, особенно, если потереть глаза после работы с растением.

Азалия / © Lucius Hunter, unsplash

При желании, если у вас нет аллергии, можно не избавляться от азалии, а перевезти на дачу и высадить в открытый грунт. Но не стоит держать больше 1–2 растений на участке – в больших количествах их пыльца отравляет пчел.

А в качестве домашнего варианта лучше рассмотреть цветы, похожие на азалию, но гипоаллергенные и не имеющие резкого запаха – камелию, бегонию, сенполию и глоксинию.

Фикус — волдыри и зуд

Главную опасность представляет млечный сок фикуса, содержащий токсичные соединения. При попадании на кожу он может вызвать раздражение, зуд и даже фотодерматит — болезненные волдыри при контакте с солнечным светом. Если же любопытный ребенок или домашний питомец проглотит кусочек листа, это грозит тошнотой, рвотой и отеком слизистых.

Особую тревогу у специалистов вызывает способность фикусов привлекать насекомых-вредителей. Паутинные клещи и щитовки не только портят растение, но и становятся источником аллергенов. Их хитиновые покровы и экскременты, смешиваясь с домашней пылью, могут провоцировать приступы астмы и кожные реакции. А липкие выделения вредителей создают идеальную среду для сажистого гриба, споры которого опасны для дыхательной системы.

Безопасной альтернативой фикусу является Драцена маргината. Это растение визуально напоминает фикус благодаря изящным узким листьям и древовидной форме, но при этом обладает рядом преимуществ. Она содержит сапонины – природные соединения, отпугивающие насекомых и нетоксична для людей и животных.

Фикус / © Sabrina Mazzeo, unsplash

Лилии, гиацинты, нарциссы, тюльпаны, хризантемы, герберы — букет с подвохом

Это одни из самых популярных цветов, которые часто собирают в букеты и дарят на различные праздники. Многие считают, что они опасны только для аллергиков, но это миф. Их летучие соединения могут оседать на коже и слизистых, вызывая дерматит, слезотечение (пыльца механически травмирует роговицу), першение в горле.

Например, у нарциссов и гиацинтов в луковицах и стеблях содержатся алкалоиды, способные вызывать раздражение кожи и слизистых. Лилии опасны из-за содержащихся в их пыльце аллергенных белков Lil s 1 Lil s 2. Хризантемы и герберы также известны как частые провокаторы поллиноза – аллергии на пыльцу, от которой, по данным ВОЗ , страдает до 30% населения. Экстракты или частицы этих растений часто встречаются в составах духов, эфирных масел, чая и даже десертов, поэтому, если вы страдаете поллинозом, обязательно проверяйте этикетки этих продуктов.

Лилии / © Jerry Wang, unsplash

По словам эксперта ПНИПУ, особенно лилии и нарциссы чрезвычайно токсичны для кошек. Даже минимальный контакт – лизание пыльцы, лепестков и даже воды из вазы, в которой стоял букет, может привести к рвоте, судорогам, острой почечной недостаточности. Алкалоид ликорин, находящийся в луковицах, стеблях и листьях этих растений, и яд конваллатоксин, который содержится во всех их частях, разрушают почки кошки за считанные часы – без экстренной ветеринарной помощи животное может погибнуть за 3–5 дней.

– Полностью гипоаллергенных и нетоксичных видов этих цветов не существует, но, например, у махровых лилий, хризантем и гербер отсутствуют тычинки с пыльцой, за счет чего гораздо меньше белковых соединений попадает в воздух и дыхательные пути, – объясняет Никита Кифель.

Если у вас есть легкая форма реакции на какой-либо из этих цветов, но не хочется избавляться от подаренного букета, можно самостоятельно обрезать их тычинки или слегка опрыскать цветы водой, чтобы «прибить» пыльцу и снизить ее концентрацию в воздухе.

