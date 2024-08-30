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- 1 час назад
- Александр Березин
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Лазерная или обычная: как в хирургии случилась революция, которую мы не заметили
Медицина не стоит на месте, и на сегодня ситуация кардинально изменилась. Новые методы лечения позволяют решить целый ряд проблем без применения общего наркоза и прочих полагающихся операции неприятностей. Как это стало возможным и что дает новая технология?
Многие современные заболевания имеют хорошо изученные причины. Например, известно, что малоподвижный образ жизни способствует развитию таких патологий, как геморрой и варикоз. Длительное сидение приводит к застою крови в области малого таза и нижних конечностей, что влечет прогрессирование этих болезней. Медикаментозное лечение зачастую лишь устраняет симптомы, но не решает проблему в корне.
И здесь требуется вмешательство хирургов. До недавнего времени, кроме классической операции, просто не было способа удалить проблемную вену или добраться до камней в мочевыводящей системе.
Увы, стандартная операция часто требует общей анестезии, которая подходит далеко не всем. Пожилые люди или, например, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями переносят наркоз непросто. Врачи назначают тщательное обследование перед операцией и иногда вынуждены отказывать в ее проведении.
Инфракрасный дробитель
Однако теперь у классического скальпеля есть альтернатива — лазер. Он может удалять нежелательные и проблемные ткани без швов или рубцов, неизбежных после скальпеля. Наконец, зачастую самое главное: лазер крайне компактен, что позволяет ввести его в нужную точку организма без обычной, полостной операции. Значит, нет рисков, вызванных нарушением целостности кожных покровов.
Одно из направлений, где весьма эффективно применяют лазерные технологии, — урология. Речь идет прежде всего о лазерной литотрипсии, которая считается «золотым стандартом» удаления камней в почках.
Владимир Степанов, врач-уролог, андролог медицинского центра «СМ-Клиника», в комментарии для Naked Science отметил, что современный лазер FiberLase U3 на основе тулия вводится через уретру и у мужчин, и у женщин без разрезов и проколов.
Основное преимущество лазерной литотрипсии в том, что благодаря высокой мощности лазерного луча возможно буквально распыление камней любого типа, плотности и размера. В результате камни, включая даже самые сложные, так называемые коралловидные, полностью разрушаются на мелкие фрагменты и легко выходят из организма с мочой.
Важно отметить, что коралловидные камни имеют чрезвычайно плотную структуру, и при использовании иных методов воздействия (не лазером) могут оставаться довольно крупные фрагменты. Эти остатки представляют собой угрозу, поскольку способны травмировать мочевыводящие пути при выходе из организма.
В процессе лазерной литотрипсии специалисты медицинского центра «СМ-Клиника» также применяют гибкий цифровой уретерореноскоп LithoVue Boston Scientific. Это оборудование позволяет получить доступ к камням любой локализации: в мочевом пузыре, мочеточниках или почке.
Тонкое волокно, которое направляет лазерный луч прямо к почке, настолько миниатюрно, что практически не причиняет организму дополнительного ущерба, как это часто бывает при традиционных операциях. Во многих случаях при применении лазерных технологий нет необходимости в длительной госпитализации. Неслучайно подобные вмешательства принято относить к «хирургии одного дня».
За многие годы специалисты клиники накопили большой опыт работы с лазерами ближнего инфракрасного диапазона. Как рассказал Владимир Степанов, с философской точки зрения более совершенный подход может быть только чисто лекарственным, вообще без хирургического вмешательства. Но на сегодня лекарств, способных эффективно и безопасно разрушать камни в почках, просто нет, а само их создание в обозримом будущем вызывает сомнения.
Без рубцов и сужений
Выбор лазерных технологий актуален не только в лечении мочекаменной болезни. По некоторым оценкам, таким заболеванием, как геморрой, страдают 10-15% взрослого населения. Он составляет до 40% всех колопроктологических заболеваний.
Геморроем называют ряд патологий геморроидального сплетения — сосудистой подушки, ограничивающей снизу прямую кишку и играющей ключевую роль в контроле опорожнения кишечника. На ранних стадиях болезни могут возникать небольшие кровотечения после дефекации, ощущение давления и зуд в области прямой кишки.
Со временем симптомы усугубляются и начинают проявляться даже при кашле или подъеме тяжестей. В отсутствие лечения заболевание может перейти в хроническую форму с периодами затихания и обострения.
Многие люди, столкнувшись геморроем, долгое время могут не осознавать его наличие или испытывать неловкость при мысли о лечении (особенно это касается мужчин). В итоге они обращаются к врачу уже тогда, когда ситуация сильно ухудшилась и даже с помощью хирургического лечения справиться с болезнью не всегда просто.
По опыту врачей медицинского центра «СМ-Клиника», лечение проктологических проблем именно лазером (лазерная вапоризация) практически никогда не требует ранее неизбежных госпитализации, наркоза, последующего длительного и болезненного заживления. Анестезия нужна только местная, что позволяет проводить операцию пожилым людям и пациентам с ограничениями по состоянию здоровью. Уже через несколько часов после вмешательства человек возвращается к привычному образу жизни.
Кроме того, лазер используют для удаления кондилом в перианальной области, возникающих в результате воздействия вируса папилломы человека — заболевания, от которого при половых контактах плохо защищают презервативы. Между тем кондиломы — существенная эстетическая проблема для многих людей. Но их удаление обычными хирургическими средствами может оставить визуально различимые следы. Лазерное испарение ненужной ткани снимает эту проблему: на месте удаленной кондиломы ничего не остается.
Вены: когда отжиг лучше скальпеля
Самая массовая флебологическая проблема эпохи — варикозное расширение вен нижних конечностей (варикоз), при котором происходят нарушение клапанной функции вены и ее деформация. Даже элементарная ходьба при этом может стать проблематичной, качество жизни серьезно снижается. Считается, что варикоз затрагивает до 40-60% людей, но далеко не все вовремя решаются на лечение.
Для решения проблемы необходимо направить кровь по другим, еще здоровым венам, а для этого больную вену надо каким-то образом исключить из системы кровообращения. Современный метод эндовенозной (внутривенной) лазерной коагуляции вен — более щадящая альтернатива открытой операции, когда вену удаляют.
Через небольшой прокол в больную вену вводят гибкое волокно, по которому лазерный луч направляется на стенку проблематичного сосуда. При нагреве ткани в этой точке просвет сосуда закрывается, но глубина воздействия столь мала, что дальше очень тонкой стенки сосуда воздействие не идет. Удалять вену целиком просто нет необходимости: после закрытия просвета организм сам направляет кровь в соседние, здоровые сосуды.
Что в итоге?
Лазерная хирургия, разумеется, не ограничивается перечисленными выше областями применения. Есть еще косметологические операции — по удалению кондилом на теле, коррекции целого ряда проблем кожи, включая пигментные пятна. Лечение глазных болезней лазером — тоже достаточно распространенная практика: в офтальмологию лазер пришел чуть ли не раньше, чем в другие сферы.
Учитывая, что в области лечения мочекаменной болезни, варикоза и геморроя лазер стал действительно массовым инструментом только в последние 8-10 лет, очень вероятно, что потенциал применения этой технологии в хирургии пока далек от полного раскрытия.
Хорошим примером темпов технической эволюции в этом смысле можно назвать лазер на тулии: еще несколько лет назад вместо него применяли гольмий, и такие системы позволяли уничтожить камни в почках за несколько часов. Тулий резко расширил энергетические возможности урологов по воздействию на камни. Теперь лечение лазером занимает меньше часа.
Какие именно технические прорывы в этой области мы увидим в ближайшие 10 лет — заранее предсказать сложно. Но ясно, что уже сегодня целый ряд болезней, возникающих в том числе из-за малоподвижного образа жизни, стало лечить гораздо проще.
Фактически лазерные методы мало похожи на классическое хирургическое вмешательство — настолько они просты, необременительны и позволяют быстро вернуться к обычной жизни.
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