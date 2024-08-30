  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Партнерский материал
  • 1 час назад
  • Александр Березин
  • 82

Лазерная или обычная: как в хирургии случилась революция, которую мы не заметили

Еще 20 лет назад многие терапевты до последнего пытались решить проблемы своих пациентов без хирургического вмешательства. Нарушение кожных покровов, длительное заживление, рубцы и шрамы воспринимали как «последствия», которых стремились избегать. Операции проводили только в случае крайней необходимости, когда другие методы лечения не могли дать результата. Особенно это касалось пожилых людей с высоким давлением или сердечными проблемами, которым могли отказать в операции из-за опасности наркоза.
Реклама. ООО «Клиника ТРИ ПОКОЛЕНИЯ», ИНН 7717654810, ERID: 2Vtzqx2NDdg. На фото: Лазерная хирургия, получившая широкое распространение в последний десяток лет, резко изменила подходы к лечению целого ряда болезней. В том числе — варикоза вен / © Wikimedia Commons

Медицина не стоит на месте, и на сегодня ситуация кардинально изменилась. Новые методы лечения позволяют решить целый ряд проблем без применения общего наркоза и прочих полагающихся операции неприятностей. Как это стало возможным и что дает новая технология?

Многие современные заболевания имеют хорошо изученные причины. Например, известно, что малоподвижный образ жизни способствует развитию таких патологий, как геморрой и варикоз. Длительное сидение приводит к застою крови в области малого таза и нижних конечностей, что влечет прогрессирование этих болезней. Медикаментозное лечение зачастую лишь устраняет симптомы, но не решает проблему в корне.

И здесь требуется вмешательство хирургов. До недавнего времени, кроме классической операции, просто не было способа удалить проблемную вену или добраться до камней в мочевыводящей системе.

Увы, стандартная операция часто требует общей анестезии, которая подходит далеко не всем. Пожилые люди или, например, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями переносят наркоз непросто. Врачи назначают тщательное обследование перед операцией и иногда вынуждены отказывать в ее проведении.

Инфракрасный дробитель

Однако теперь у классического скальпеля есть альтернатива — лазер. Он может удалять нежелательные и проблемные ткани без швов или рубцов, неизбежных после скальпеля. Наконец, зачастую самое главное: лазер крайне компактен, что позволяет ввести его в нужную точку организма без обычной, полостной операции. Значит, нет рисков, вызванных нарушением целостности кожных покровов.

Одно из направлений, где весьма эффективно применяют лазерные технологии, — урология. Речь идет прежде всего о лазерной литотрипсии, которая считается «золотым стандартом» удаления камней в почках.

Владимир Степанов, врач-уролог, андролог медицинского центра «СМ-Клиника», в комментарии для Naked Science отметил, что современный лазер FiberLase U3 на основе тулия вводится через уретру и у мужчин, и у женщин без разрезов и проколов.

Лазер FiberLase U3 на основе тулия / © Wikimedia Commons

Основное преимущество лазерной литотрипсии в том, что благодаря высокой мощности лазерного луча возможно буквально распыление камней любого типа, плотности и размера. В результате камни, включая даже самые сложные, так называемые коралловидные, полностью разрушаются на мелкие фрагменты и легко выходят из организма с мочой.

Важно отметить, что коралловидные камни имеют чрезвычайно плотную структуру, и при использовании иных методов воздействия (не лазером) могут оставаться довольно крупные фрагменты. Эти остатки представляют собой угрозу, поскольку способны травмировать мочевыводящие пути при выходе из организма.

Коралловидные камни могут заполнять едва ли не чашечно-лоханочную систему почки, в которой они находятся / © МНОЦ МГУ имени Ломоносова

В процессе лазерной литотрипсии специалисты медицинского центра «СМ-Клиника» также применяют гибкий цифровой уретерореноскоп LithoVue Boston Scientific. Это оборудование позволяет получить доступ к камням любой локализации: в мочевом пузыре, мочеточниках или почке.

Тонкое волокно, которое направляет лазерный луч прямо к почке, настолько миниатюрно, что практически не причиняет организму дополнительного ущерба, как это часто бывает при традиционных операциях. Во многих случаях при применении лазерных технологий нет необходимости в длительной госпитализации. Неслучайно подобные вмешательства принято относить к «хирургии одного дня».

За многие годы специалисты клиники накопили большой опыт работы с лазерами ближнего инфракрасного диапазона. Как рассказал Владимир Степанов, с философской точки зрения более совершенный подход может быть только чисто лекарственным, вообще без хирургического вмешательства. Но на сегодня лекарств, способных эффективно и безопасно разрушать камни в почках, просто нет, а само их создание в обозримом будущем вызывает сомнения.

Без рубцов и сужений

Выбор лазерных технологий актуален не только в лечении мочекаменной болезни. По некоторым оценкам, таким заболеванием, как геморрой, страдают 10-15% взрослого населения. Он составляет до 40% всех колопроктологических заболеваний.

Геморроем называют ряд патологий геморроидального сплетения — сосудистой подушки, ограничивающей снизу прямую кишку и играющей ключевую роль в контроле опорожнения кишечника. На ранних стадиях болезни могут возникать небольшие кровотечения после дефекации, ощущение давления и зуд в области прямой кишки.

Со временем симптомы усугубляются и начинают проявляться даже при кашле или подъеме тяжестей. В отсутствие лечения заболевание может перейти в хроническую форму с периодами затихания и обострения.

Лечение геморроя лазером выглядит принципиально иначе, чем более ранние хирургические методы / © Wikimedia Commons

Многие люди, столкнувшись геморроем, долгое время могут не осознавать его наличие или испытывать неловкость при мысли о лечении (особенно это касается мужчин). В итоге они обращаются к врачу уже тогда, когда ситуация сильно ухудшилась и даже с помощью хирургического лечения справиться с болезнью не всегда просто.

По опыту врачей медицинского центра «СМ-Клиника», лечение проктологических проблем именно лазером (лазерная вапоризация) практически никогда не требует ранее неизбежных госпитализации, наркоза, последующего длительного и болезненного заживления. Анестезия нужна только местная, что позволяет проводить операцию пожилым людям и пациентам с ограничениями по состоянию здоровью. Уже через несколько часов после вмешательства человек возвращается к привычному образу жизни.

Кроме того, лазер используют для удаления кондилом в перианальной области, возникающих в результате воздействия вируса папилломы человека — заболевания, от которого при половых контактах плохо защищают презервативы. Между тем кондиломы — существенная эстетическая проблема для многих людей. Но их удаление обычными хирургическими средствами может оставить визуально различимые следы. Лазерное испарение ненужной ткани снимает эту проблему: на месте удаленной кондиломы ничего не остается.

Вены: когда отжиг лучше скальпеля

Самая массовая флебологическая проблема эпохи — варикозное расширение вен нижних конечностей (варикоз), при котором происходят нарушение клапанной функции вены и ее деформация. Даже элементарная ходьба при этом может стать проблематичной, качество жизни серьезно снижается. Считается, что варикоз затрагивает до 40-60% людей, но далеко не все вовремя решаются на лечение.

Нормальная вена (слева) пропускает кровью только в одну сторону. В случае нарушения нормального механизма ее работы, вена пропускает кровь в обе стороны. В конечном счете она деформируется и раздувается / © Wikimedia Commons

Для решения проблемы необходимо направить кровь по другим, еще здоровым венам, а для этого больную вену надо каким-то образом исключить из системы кровообращения. Современный метод эндовенозной (внутривенной) лазерной коагуляции вен — более щадящая альтернатива открытой операции, когда вену удаляют.

Один из существенных рисков обычного хирургического лечения варикозных вен — возможность образования тромбов. При лазерной хирургии он отсутствует / © Wikimedia Commons

Через небольшой прокол в больную вену вводят гибкое волокно, по которому лазерный луч направляется на стенку проблематичного сосуда. При нагреве ткани в этой точке просвет сосуда закрывается, но глубина воздействия столь мала, что дальше очень тонкой стенки сосуда воздействие не идет. Удалять вену целиком просто нет необходимости: после закрытия просвета организм сам направляет кровь в соседние, здоровые сосуды.

Что в итоге?

Лазерная хирургия, разумеется, не ограничивается перечисленными выше областями применения. Есть еще косметологические операции — по удалению кондилом на теле, коррекции целого ряда проблем кожи, включая пигментные пятна. Лечение глазных болезней лазером — тоже достаточно распространенная практика: в офтальмологию лазер пришел чуть ли не раньше, чем в другие сферы.

Учитывая, что в области лечения мочекаменной болезни, варикоза и геморроя лазер стал действительно массовым инструментом только в последние 8-10 лет, очень вероятно, что потенциал применения этой технологии в хирургии пока далек от полного раскрытия.

Удаление пигментных пятен на лице, еще одна область применения лазера в медици / © Wikimedia Commons

Хорошим примером темпов технической эволюции в этом смысле можно назвать лазер на тулии: еще несколько лет назад вместо него применяли гольмий, и такие системы позволяли уничтожить камни в почках за несколько часов. Тулий резко расширил энергетические возможности урологов по воздействию на камни. Теперь лечение лазером занимает меньше часа.

Какие именно технические прорывы в этой области мы увидим в ближайшие 10 лет — заранее предсказать сложно. Но ясно, что уже сегодня целый ряд болезней, возникающих в том числе из-за малоподвижного образа жизни, стало лечить гораздо проще.

Фактически лазерные методы мало похожи на классическое хирургическое вмешательство — настолько они просты, необременительны и позволяют быстро вернуться к обычной жизни.

Реклама. ООО «Клиника ТРИ ПОКОЛЕНИЯ», ИНН 7717654810, ERID: 2Vtzqx2NDdg. ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# варикоз
# вены
# геморрой
# камни в почках
# лазер
# лазерная хирургия
# Урология
# флебология
# хирургическая операция
# хирургия
Партнерский материал
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
31 Авг
Бесплатно
Тканевые художники, или как биоинженеры мышцы рисовали
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
31 Авг
Бесплатно
Ритуальная одержимость
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
31 Авг
1000
Мифы в анатомии
Medio Modo
Москва
Мастер-класс
01 Сен
Бесплатно
Искусственный интеллект — помощник современного школьника
Музей криптографии
Москва
Экскурсия
03 Сен
400
Изобретатели для мира
Политехнический музей
Москва
Лекция
03 Сен
Бесплатно
Космическая архитектура будущего
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
03 Сен
Бесплатно
Николай II: личность, семья, культура
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
05 Сен
1000
Что такое микропластик и как он меняет нашу жизнь
Medio Modo
Москва
Лекция
05 Сен
Бесплатно
Созвездия
Культурный центр ЗИЛ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 14:03
Татьяна

Геологи объяснили периоды безжизненности океанов в мезозойскую эру

Эпизоды глобального дефицита кислорода в океанах случались в мезозое нередко. Согласно общепринятой гипотезе, дело в усиленном выветривании горных пород. В новой работе ученые показали, что разрушение суши и движение океанского дна во время распада Гондваны действительно могли запустить цепочку событий, приведших к массовому вымиранию морской биоты.

Геология
# аноксическое событие
# гондвана
# мезозойская эра
# тектоника плит
Вчера, 12:45
Полина Меньшова

Собаки осмысленно ответили на слова

Собаки способны реагировать непосредственно на звучание слова, а не на внешний вид предмета, который оно обозначает, или жесты хозяина. Это выяснила международная команда ученых с помощью дрессировочных кнопок с записью человеческого голоса.

Биология
# коммуникация с животными
# слова
# собаки
# человеческий язык
Позавчера, 16:38
Татьяна

В полярном морском льду нашли источник тепла

Морской лед регулирует теплообмен между атмосферой и океаном в полярных регионах. Ключевую роль играет теплопроводность льда — это важный параметр в климатических моделях. Однако его сложно вычислить из-за особенной микроструктуры льда, его чувствительности к температуре, солености. В новой работе ученые применили ряд математических методов для расчета теплопроводности. В перспективе это поможет улучшить климатические модели и найдет применение в других областях.

Климат
# Антарктика
# глобальное потепление
# математическая модель
# морской лед
Позавчера, 11:02
НИУ ВШЭ

Физики подтвердили результаты эксперимента 1969 года

Команда исследователей с участием физиков из НИУ ВШЭ повторила эксперимент 1969 года, связанный с изучением сверхпроводимости и ее свойств. Это первая удачная попытка за 55 лет. Ученые включали сверхпроводимость — специально ухудшали границы между слоями сверхпроводника и ферромагнетиков в системе — и получили лучшие характеристики спиновых клапанов по сравнению с классическим вариантом, где контакты между слоями идеальны. Такой подход может помочь при создании более эффективных устройств для хранения данных и вычислений.

НИУ ВШЭ
# сверхпроводимость
# сверхпроводники
# эксперимент
# электричество
Позавчера, 16:38
Татьяна

В полярном морском льду нашли источник тепла

Морской лед регулирует теплообмен между атмосферой и океаном в полярных регионах. Ключевую роль играет теплопроводность льда — это важный параметр в климатических моделях. Однако его сложно вычислить из-за особенной микроструктуры льда, его чувствительности к температуре, солености. В новой работе ученые применили ряд математических методов для расчета теплопроводности. В перспективе это поможет улучшить климатические модели и найдет применение в других областях.

Климат
# Антарктика
# глобальное потепление
# математическая модель
# морской лед
Вчера, 14:03
Татьяна

Геологи объяснили периоды безжизненности океанов в мезозойскую эру

Эпизоды глобального дефицита кислорода в океанах случались в мезозое нередко. Согласно общепринятой гипотезе, дело в усиленном выветривании горных пород. В новой работе ученые показали, что разрушение суши и движение океанского дна во время распада Гондваны действительно могли запустить цепочку событий, приведших к массовому вымиранию морской биоты.

Геология
# аноксическое событие
# гондвана
# мезозойская эра
# тектоника плит
15 августа
Росатом

С помощью лазерной установки «Росатома» впервые «срезали» высотный кран

Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.

Росатом
# лазер
# Лазерная установка
# подъемные краны
# резка металла
16 августа
Юлия Трепалина

Лабораторные тесты показали бесполезность распространенных спреев от тараканов

Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.

Биология
# вредители
# гигиена
# инсектициды
# тараканы
2 августа
Юлия Трепалина

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.

Антропология
# внешность
# красота
# привлекательность
# продолжительность жизни
# риск смерти
# смертность
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Китай перехватил у США лидерство в важнейших технологических областях

    20 минут назад

  2. Высушить или спрятать в погреб: в ПНИПУ рассказали, как надолго сохранить урожай

    28 минут назад

  3. Люди крайне редко понимают оппонентов правильно

    53 минуты назад

  4. Как использование полимера повышает долговечность контактной пары «колесо — рельс»

    1 час назад
Выбор редакции

Григорий Бакус: «Смерть красивых женщин на костре — это миф»

25 августа

Последние комментарии

Pendus Igor
11 минут назад
Андрей, брысь в школу, научись читать

Стали известны подробности об атомной станции «Селена», которую Россия хочет построить на ЛунеСтали известны подробности об атомной станции «Селена», которую Россия хочет построить на Луне

Иван Колупаев
40 минут назад
Alex, это цитата из книги Сергея Рязанцева. Нетрудно нагуглить что сей автор родился в 1956 году. Так что ЕГЭ здесь ни при чем, это лучшее в мире

Запах женщины: как мы находим друг друга с помощью обонянияЗапах женщины: как мы находим друг друга с помощью обоняния

Павел Зеленихин
2 часа назад
Екатерина, а вот тут как раз-то и нет. Процессы дыхания и синтеза АТФ достаточно разобщены. Результатом дыхания является не АТФ, а другая форма

Ученые предложили пересмотреть «школьное» определение фотосинтезаУченые предложили пересмотреть «школьное» определение фотосинтеза

Inna Deineko
2 часа назад
https://www.ruipuhua-machinery.ru/

10 интересных фактов о Земле, которые вы, возможно, не знали10 интересных фактов о Земле, которые вы, возможно, не знали

М Андрей
3 часа назад
Alex, NASA десятки стран?????? Вы не перепутали с НАТО?

Стали известны подробности об атомной станции «Селена», которую Россия хочет построить на ЛунеСтали известны подробности об атомной станции «Селена», которую Россия хочет построить на Луне

nikolaj kovalenko
4 часа назад
Alex, а просветите сообщество - какие страны, по вашему, входят НАСА? ... мы из .. вышли и снова зашли... 😂

Стали известны подробности об атомной станции «Селена», которую Россия хочет построить на ЛунеСтали известны подробности об атомной станции «Селена», которую Россия хочет построить на Луне

Alex Kunov
5 часов назад
Герберт Уеллс - американский писатель. Сильное заявление. Наверное, автор узнал это, сдавая ЕГЭ по литературе

Запах женщины: как мы находим друг друга с помощью обонянияЗапах женщины: как мы находим друг друга с помощью обоняния

Паломей Корзинкин
5 часов назад
Pendus, даже вакуум?

В полярном морском льду нашли источник теплаВ полярном морском льду нашли источник тепла

Андрей Королев
6 часов назад
Pendus, писать научись, потом уже Либераствуй

Стали известны подробности об атомной станции «Селена», которую Россия хочет построить на ЛунеСтали известны подробности об атомной станции «Селена», которую Россия хочет построить на Луне

Екатерина Папчинская
6 часов назад
Процесс синтеза молекул АТФ называется дыхание. И в школе это проходят.

Ученые предложили пересмотреть «школьное» определение фотосинтезаУченые предложили пересмотреть «школьное» определение фотосинтеза

Vladimir I
6 часов назад
Надеемся. Пусть будет.

Стали известны подробности об атомной станции «Селена», которую Россия хочет построить на ЛунеСтали известны подробности об атомной станции «Селена», которую Россия хочет построить на Луне

Грен
7 часов назад
olegcarbigmir.net@gtempaccount.com, они спасители и освободители, что ты фейки распускаешь

«Мы ненавидим SpaceX»: в Boeing заявили об унижении из-за неспособности вернуть экипаж Starliner«Мы ненавидим SpaceX»: в Boeing заявили об унижении из-за неспособности вернуть экипаж Starliner

Грен
7 часов назад
Дождиков, подлодку Курск почему то не спасли -Она утонула 😁 Путин©️

«Мы ненавидим SpaceX»: в Boeing заявили об унижении из-за неспособности вернуть экипаж Starliner«Мы ненавидим SpaceX»: в Boeing заявили об унижении из-за неспособности вернуть экипаж Starliner

Alex Cron
7 часов назад
Pendus, Россия молодая страна, 20 лет она была в экономической жопе. Тогда как вы думаете останутся у нас навыки и специалисты в этой отрасли? Да если

Стали известны подробности об атомной станции «Селена», которую Россия хочет построить на ЛунеСтали известны подробности об атомной станции «Селена», которую Россия хочет построить на Луне

Alex Cron
7 часов назад
Потапов, тут я с вами согласен, учитывая факты по "силе Сибири2", где Китай не вложился ни копейки, и диктует свои условия Газпрому и России, для того

Стали известны подробности об атомной станции «Селена», которую Россия хочет построить на ЛунеСтали известны подробности об атомной станции «Селена», которую Россия хочет построить на Луне

Pendus Igor
7 часов назад
Давно такого бреда не читал. Все во вселенной является источником тепла

В полярном морском льду нашли источник теплаВ полярном морском льду нашли источник тепла

Pendus Igor
8 часов назад
Россия давно стала посмешищем в направлении освоения космоса. Российский реактор на луне звучит как галюцинация и следует прогнать через

Стали известны подробности об атомной станции «Селена», которую Россия хочет построить на ЛунеСтали известны подробности об атомной станции «Селена», которую Россия хочет построить на Луне

Потапов Сергей
8 часов назад
Как по мне достаточно знать что император человечества никогда не спит )

Сон ухудшился из-за политических взглядовСон ухудшился из-за политических взглядов

Акела Промахнулся
8 часов назад
Kiridan, при температуре сверхпроводимости свинца🧐

Физики подтвердили результаты эксперимента 1969 годаФизики подтвердили результаты эксперимента 1969 года

Потапов Сергей
8 часов назад
Иван, это если думать в плане технологий, но тогда и остальные 10 участников тоже не нужны. В таких проектах обычно на первом месте экономия средств.

Стали известны подробности об атомной станции «Селена», которую Россия хочет построить на ЛунеСтали известны подробности об атомной станции «Селена», которую Россия хочет построить на Луне

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно