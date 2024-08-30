Лазерная или обычная: как в хирургии случилась революция, которую мы не заметили

Еще 20 лет назад многие терапевты до последнего пытались решить проблемы своих пациентов без хирургического вмешательства. Нарушение кожных покровов, длительное заживление, рубцы и шрамы воспринимали как «последствия», которых стремились избегать. Операции проводили только в случае крайней необходимости, когда другие методы лечения не могли дать результата. Особенно это касалось пожилых людей с высоким давлением или сердечными проблемами, которым могли отказать в операции из-за опасности наркоза.

Реклама. ООО «Клиника ТРИ ПОКОЛЕНИЯ», ИНН 7717654810, ERID: 2Vtzqx2NDdg. На фото: Лазерная хирургия, получившая широкое распространение в последний десяток лет, резко изменила подходы к лечению целого ряда болезней. В том числе — варикоза вен / © Wikimedia Commons

Медицина не стоит на месте, и на сегодня ситуация кардинально изменилась. Новые методы лечения позволяют решить целый ряд проблем без применения общего наркоза и прочих полагающихся операции неприятностей. Как это стало возможным и что дает новая технология?

Многие современные заболевания имеют хорошо изученные причины. Например, известно, что малоподвижный образ жизни способствует развитию таких патологий, как геморрой и варикоз. Длительное сидение приводит к застою крови в области малого таза и нижних конечностей, что влечет прогрессирование этих болезней. Медикаментозное лечение зачастую лишь устраняет симптомы, но не решает проблему в корне.

И здесь требуется вмешательство хирургов. До недавнего времени, кроме классической операции, просто не было способа удалить проблемную вену или добраться до камней в мочевыводящей системе.

Увы, стандартная операция часто требует общей анестезии, которая подходит далеко не всем. Пожилые люди или, например, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями переносят наркоз непросто. Врачи назначают тщательное обследование перед операцией и иногда вынуждены отказывать в ее проведении.

Инфракрасный дробитель

Однако теперь у классического скальпеля есть альтернатива — лазер. Он может удалять нежелательные и проблемные ткани без швов или рубцов, неизбежных после скальпеля. Наконец, зачастую самое главное: лазер крайне компактен, что позволяет ввести его в нужную точку организма без обычной, полостной операции. Значит, нет рисков, вызванных нарушением целостности кожных покровов.

Одно из направлений, где весьма эффективно применяют лазерные технологии, — урология. Речь идет прежде всего о лазерной литотрипсии, которая считается «золотым стандартом» удаления камней в почках.

Владимир Степанов, врач-уролог, андролог медицинского центра «СМ-Клиника», в комментарии для Naked Science отметил, что современный лазер FiberLase U3 на основе тулия вводится через уретру и у мужчин, и у женщин без разрезов и проколов.

Лазер FiberLase U3 на основе тулия / © Wikimedia Commons

Основное преимущество лазерной литотрипсии в том, что благодаря высокой мощности лазерного луча возможно буквально распыление камней любого типа, плотности и размера. В результате камни, включая даже самые сложные, так называемые коралловидные, полностью разрушаются на мелкие фрагменты и легко выходят из организма с мочой.

Важно отметить, что коралловидные камни имеют чрезвычайно плотную структуру, и при использовании иных методов воздействия (не лазером) могут оставаться довольно крупные фрагменты. Эти остатки представляют собой угрозу, поскольку способны травмировать мочевыводящие пути при выходе из организма.

Коралловидные камни могут заполнять едва ли не чашечно-лоханочную систему почки, в которой они находятся / © МНОЦ МГУ имени Ломоносова

В процессе лазерной литотрипсии специалисты медицинского центра «СМ-Клиника» также применяют гибкий цифровой уретерореноскоп LithoVue Boston Scientific. Это оборудование позволяет получить доступ к камням любой локализации: в мочевом пузыре, мочеточниках или почке.

Тонкое волокно, которое направляет лазерный луч прямо к почке, настолько миниатюрно, что практически не причиняет организму дополнительного ущерба, как это часто бывает при традиционных операциях. Во многих случаях при применении лазерных технологий нет необходимости в длительной госпитализации. Неслучайно подобные вмешательства принято относить к «хирургии одного дня».

За многие годы специалисты клиники накопили большой опыт работы с лазерами ближнего инфракрасного диапазона. Как рассказал Владимир Степанов, с философской точки зрения более совершенный подход может быть только чисто лекарственным, вообще без хирургического вмешательства. Но на сегодня лекарств, способных эффективно и безопасно разрушать камни в почках, просто нет, а само их создание в обозримом будущем вызывает сомнения.

Без рубцов и сужений

Выбор лазерных технологий актуален не только в лечении мочекаменной болезни. По некоторым оценкам, таким заболеванием, как геморрой, страдают 10-15% взрослого населения. Он составляет до 40% всех колопроктологических заболеваний.

Геморроем называют ряд патологий геморроидального сплетения — сосудистой подушки, ограничивающей снизу прямую кишку и играющей ключевую роль в контроле опорожнения кишечника. На ранних стадиях болезни могут возникать небольшие кровотечения после дефекации, ощущение давления и зуд в области прямой кишки.

Со временем симптомы усугубляются и начинают проявляться даже при кашле или подъеме тяжестей. В отсутствие лечения заболевание может перейти в хроническую форму с периодами затихания и обострения.

Лечение геморроя лазером выглядит принципиально иначе, чем более ранние хирургические методы / © Wikimedia Commons

Многие люди, столкнувшись геморроем, долгое время могут не осознавать его наличие или испытывать неловкость при мысли о лечении (особенно это касается мужчин). В итоге они обращаются к врачу уже тогда, когда ситуация сильно ухудшилась и даже с помощью хирургического лечения справиться с болезнью не всегда просто.

По опыту врачей медицинского центра «СМ-Клиника», лечение проктологических проблем именно лазером (лазерная вапоризация) практически никогда не требует ранее неизбежных госпитализации, наркоза, последующего длительного и болезненного заживления. Анестезия нужна только местная, что позволяет проводить операцию пожилым людям и пациентам с ограничениями по состоянию здоровью. Уже через несколько часов после вмешательства человек возвращается к привычному образу жизни.

Кроме того, лазер используют для удаления кондилом в перианальной области, возникающих в результате воздействия вируса папилломы человека — заболевания, от которого при половых контактах плохо защищают презервативы. Между тем кондиломы — существенная эстетическая проблема для многих людей. Но их удаление обычными хирургическими средствами может оставить визуально различимые следы. Лазерное испарение ненужной ткани снимает эту проблему: на месте удаленной кондиломы ничего не остается.

Вены: когда отжиг лучше скальпеля

Самая массовая флебологическая проблема эпохи — варикозное расширение вен нижних конечностей (варикоз), при котором происходят нарушение клапанной функции вены и ее деформация. Даже элементарная ходьба при этом может стать проблематичной, качество жизни серьезно снижается. Считается, что варикоз затрагивает до 40-60% людей, но далеко не все вовремя решаются на лечение.

Нормальная вена (слева) пропускает кровью только в одну сторону. В случае нарушения нормального механизма ее работы, вена пропускает кровь в обе стороны. В конечном счете она деформируется и раздувается / © Wikimedia Commons

Для решения проблемы необходимо направить кровь по другим, еще здоровым венам, а для этого больную вену надо каким-то образом исключить из системы кровообращения. Современный метод эндовенозной (внутривенной) лазерной коагуляции вен — более щадящая альтернатива открытой операции, когда вену удаляют.

Один из существенных рисков обычного хирургического лечения варикозных вен — возможность образования тромбов. При лазерной хирургии он отсутствует / © Wikimedia Commons

Через небольшой прокол в больную вену вводят гибкое волокно, по которому лазерный луч направляется на стенку проблематичного сосуда. При нагреве ткани в этой точке просвет сосуда закрывается, но глубина воздействия столь мала, что дальше очень тонкой стенки сосуда воздействие не идет. Удалять вену целиком просто нет необходимости: после закрытия просвета организм сам направляет кровь в соседние, здоровые сосуды.

Что в итоге?

Лазерная хирургия, разумеется, не ограничивается перечисленными выше областями применения. Есть еще косметологические операции — по удалению кондилом на теле, коррекции целого ряда проблем кожи, включая пигментные пятна. Лечение глазных болезней лазером — тоже достаточно распространенная практика: в офтальмологию лазер пришел чуть ли не раньше, чем в другие сферы.

Учитывая, что в области лечения мочекаменной болезни, варикоза и геморроя лазер стал действительно массовым инструментом только в последние 8-10 лет, очень вероятно, что потенциал применения этой технологии в хирургии пока далек от полного раскрытия.

Удаление пигментных пятен на лице, еще одна область применения лазера в медици / © Wikimedia Commons

Хорошим примером темпов технической эволюции в этом смысле можно назвать лазер на тулии: еще несколько лет назад вместо него применяли гольмий, и такие системы позволяли уничтожить камни в почках за несколько часов. Тулий резко расширил энергетические возможности урологов по воздействию на камни. Теперь лечение лазером занимает меньше часа.

Какие именно технические прорывы в этой области мы увидим в ближайшие 10 лет — заранее предсказать сложно. Но ясно, что уже сегодня целый ряд болезней, возникающих в том числе из-за малоподвижного образа жизни, стало лечить гораздо проще.

Фактически лазерные методы мало похожи на классическое хирургическое вмешательство — настолько они просты, необременительны и позволяют быстро вернуться к обычной жизни.

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