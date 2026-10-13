Рацион беременной связали с риском колик и экземы у младенца

Здоровый рацион во время беременности снижает риск развития колик и экземы у младенца. Новое исследование показало, что средиземноморская диета и регулярное употребление морепродуктов будущей матерью защищают ребенка от ранних проблем с пищеварением и кожных аллергических реакций.

Масштабное исследование провели специалисты из Гарвардской школы общественного здравоохранения, Бостонской детской больницы и Института здравоохранения Harvard Pilgrim (США). Ученые проанализировали данные более 1300 беременных женщин в рамках проекта Project Viva. Результаты научной работы опубликовали в журнале JAMA Network Open.

Исследователи оценили рацион участниц во время вынашивания ребенка по нескольким диетическим шкалам и проследили связь со здоровьем новорожденных в первые месяцы жизни. Младенческие колики зафиксировали у 26% детей, а у 5% наблюдалось сочетание колик и экземы.

Выяснилось, что каждый дополнительный балл по шкале соблюдения средиземноморской диеты (с высоким содержанием фруктов, овощей, цельнозерновых злаков, бобовых и полезных растительных жиров) снижал вероятность одновременного появления у ребенка колик и экземы на 15%. Напротив, рацион с высоким индексом пищевого воспаления, то есть перенасыщенный красным и обработанным мясом, сладкими напитками, солью и рафинированной мукой, повышал этот риск на 34%.

Исключительную роль в защите здоровья младенца сыграли морепродукты: каждая еженедельная порция рыбы в меню беременной женщины понизила вероятность развития колик и экземы сразу на 25%. Другие традиционные потенциальные аллергены, включая молочные продукты, яйца и орехи, не продемонстрировали негативного влияния.

Авторы научной работы подчеркнули, что комбинация колик и экземы служит отправной точкой для «аллергического марша» — склонности к развитию астмы, поллиноза и пищевой аллергии в более старшем возрасте. Защитный эффект здорового питания матери оказался наиболее выраженным у детей, чьи родители имели семейную историю аллергических заболеваний. Полученные данные подтвердили, что формирование иммунитета ребенка начинается еще в утробе, а целенаправленная поддержка качественного рациона беременных может стать эффективной профилактикой тяжелых хронических патологий.

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